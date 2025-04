Renault Alaskan se despede do mercado sem nunca ter chegado ao Brasil

Renault Alaskan deixa de existir após dez anos de sua criação e cinco anos de produção na Argentina Foto: Divulgação

As profundas mudanças anunciadas recentemente pela Nissan chegaram à Renault. Parceiras, as montadoras produziam as picapes na fábrica Santa Isabel, da marca francesa, em Córdoba (Argentina). Com a decisão da Nissan de ser apenas importadora no país vizinho, a Renault decidiu encerrar a produção da caminhonete em novembro deste ano, aponta informações do Motor 1 Argentina.

Ainda segundo a publicação, “o acordo entre Renault e Nissan estabelecia que a duração da produção se estenderia até dezembro de 2025 e foi decidido não renovar ou continuar”. A Alaskan era fabricada na Argentina desde 2020. A Frontier, por sua vez, será importada do México.

Já a planta da montadora francesa continua em operação, já que de lá saem Kangoo, Sandero, Stepway e Logan. O espaço da Alaskan, no entanto, será rapidamente preenchido. Em breve, a Renault vai colocar em produção o projeto Niagara, uma picape intermediária para competir no segmento da Fiat Toro.

A inédita Renault Alaskan também chega no segundo semestre e tem a mesma base da nova Nissan Frontier. Traz o motor 2.3 dCi turbodiesel de 160 cv ou 190 cv Foto: Divulgação

Renault Alaskan esteve no Brasil

PUBLICIDADE A picape média era vendida na Argentina com o motor 2.3 diesel em versões turbo e biturbo. Na primeira, eram 160 cv e 41 mkgf de torque. Na segunda, a potência pulava para 190 cv e o torque para 45,9 mkgf. Tinha ainda opções de transmissão manual de seis marchas ou automática, de sete. Frontier, Alaskan, bem como a finada Mercedes-Benz Classe X nasceram de um projeto conjunto entre as fabricantes para compartilhar plataforma, motores, diversas peças e componentes para, claro, diminuir o custo.

A caminhonete da Renault surgiu em 2016, . apareceu de forma tímida e sem destaque (jogada em um canto do estande) durante o Salão do Automóvel de São Paulo de 2018. Especulações colocaram a picape à venda por aqui para brigar com Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger, mas nunca houve uma confirmação oficial.

