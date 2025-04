Geely volta ao Brasil com ajuda da Renault e anuncia primeiro lançamento da marca

Renault e Geely anunciam nesta quarta-feira (9) detalhes da operação conjunta das empresas no Brasil. Parceiras de longa data na China, e sócias na divisão de motores Horse, as montadoras vão unir forças no País, com a comercialização e produção de carros na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná.

PUBLICIDADE Tal como o Jornal do Carro publicou em fevereiro, a Geely - que teve uma passagem confusa pelo Brasil na última década - vai usar concessionárias, serviços e até mesmo o polo industrial da Renault para expandir seus negócios na América do Sul (a produção conjunta está em fase de aprovação pelas autoridades reguladoras competentes no País). A sociedade entre Renault e Geely surgiu por meio da Horse Powertrain, fabricante de motores e conjuntos híbridos. Ambas compartilham uma fábrica na Coreia do Sul, inaugurada no ano passado. Mas agora essa colaboração vai render frutos no Brasil para o grupo chinês, que é o atual dono das marcas Volvo, Lotus, Smart, Lynk&Co, Polestar e Zeekr – esta última já no Brasil.

Geely EX5 chega em julho

Geely é atualmente uma das maiores montadoras da China Foto: Diogo de Oliveira/Estadão

O primeiro carro da sinergia entre Geely e Renault será o SUV elétrico EX5. Com 4,61 metros de comprimento, 1,90 m de altura e um entre-eixos de 2,75 metros, o Geely EX5 desembarca no País em julho, quando começam as primeiras entregas.

Geely EX5 estreia em julho e primeiro lote do SUV elétrico já está a caminho do Brasil Foto: Diogo de Oliveira/Estadão

Conforme Luiz Fernando Pedrucci, presidente da Renault na América Latina, a rede Geely será construída em conjunto com a Renault, mas com separação clara das marcas nas concessionárias. De início, serão 23 lojas em 19 Estados do País, e os primeiros modelos chegarão pelo Porto de Paranaguá (PR).

“Queremos uma jornada bem-feita, com serviços e atendimento adequados aos clientes, e uma distribuição de peças eficiente. Não é uma estratégia para implantar a Geely para o próximo ano. Nosso compromisso é de longo prazo”, resumiu Pedrucci.

Geely EX5 tem interior que lembra modelos da Tesla, com tela multimídia de 15 polegadas e quase nenhum botão Foto: Geely/Divulgaçãi

Conforme o executivo da Renault, em breve a marca dará início à pré-venda do Geely EX5 no País. Por enquanto, as montadoras não forneceram detalhes técnicos. Mas, no exterior, o SUV tem motor elétrico dianteiro com 217 cv de potência e 32,6 kgfm de torque máximo, e duas opções de baterias.

A menor delas tem 49,5 kWh, com autonomia de 440 km, e a segunda tem 60,2 kWh e fornece alcance de até 530 km no ciclo global WLTP. Já o desempenho promete ser bem interessante, com aceleração de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos. Por dentro, o EX5 tem padrão que lembra carros da Tesla, com destaque para o multimídia com tela de 15 polegadas no painel.

Renault Grand Koleos em testes

Renault Grand Koleos já está em testes no Brasil e será um dos modelos a chegar ao País por meio da parceria com a Geely Foto: Renault/Divulgação

Um dos primeiros modelos da sociedade entre Geely e Renault a ter produção no Brasil deverá ser o Grand Koleos. O SUV foi cotado anos atrás no Brasil, ainda na geração anterior, mas nunca veio ao País. O modelo, aliás, está em fase de testes por aqui e agora é híbrido (HEV).

Feito com a colaboração da Geely, o Grand Koleos já está à venda na Coreia do Sul, onde as duas montadoras operam a mesma parceria que chega agora ao Brasil.

SUV híbrido da Renault tem chances de ser feito no Brasil Foto: Renault/Divulgação

Assim como o Geely Monjaro (na China), o Grand Koleos usa a plataforma CMA, a mesma do Volvo EX40. O SUV da Renault tem 4,78 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 1,69 m de altura e 2,84 m de entre-eixos. Portanto, um SUV híbrido para atuar acima do Duster.

O conjunto é parecido com o do Toyota RAV4, seu possível rival. O Grand Koleos combina motor 1.5 turbo a gasolina de três cilindros, 150 cv de potência e 22,9 mkgf de torque máximo, e outros dois motores elétricos. Um deles funciona como gerador e o outro traciona o eixo traseiro, fornecendo 136 cv.

Renault Grand Koleos deve estrear no País no segundo semestre de 2025 Foto: Renault/Divulgação

A potência máxima combinada é de 241 cv, e o torque do sistema híbrido chega a 35 mkgf. O câmbio, do tipo DHT, tem três marchas físicas e relações subsequentes realizadas por um conjunto elétrico. E a bateria tem capacidade de 1,62 kWh. Conforme a Renault, o SUV faz até 23 km/l.

Siga o Jornal do Carro no Instagram!