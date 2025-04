Renault Kwid 2026 chega às lojas com novidades; veja os preços

Outra mudança na linha 2026 do Renault Kwid são as versões. Permanecem disponíveis as opções (já conhecidas) Zen, Intense e Outsider, e entra a nova configuração Iconic. Com isso, o modelo alinha as nomenclaturas com os demais carros da marca, como Kardian e Duster.

Na parte visual, o Kwid 2026 não traz mudanças no design, mas tem novos detalhes decorativos na cor amarelo Citron. Estes são exclusivos das versões Outsider, com estilo mais aventureiro, e Iconic. Além disso, a nova configuração do hatch tem uma plaquinha com a inscrição Iconic na grade (na mesma cor), e rodas de liga leve escurecidas de 14 polegadas.