Segredo: novo Nissan Kicks terá quatro versões no Brasil

O modelo chega oferecendo, já na versão de entrada Sense, piloto automático adaptativo (ACC) e frenagem autônoma de emergência para objetos fixos e em movimento — embora ainda não reconheça pedestres e ciclistas. Todas as versões do SUV contam com seis airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, freios ABS com EBD e sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis.

Contudo, no quesito conforto, o modelo deve seguir o padrão da versão mexicana: ar-condicionado manual na versão Sense e sistema digital automático nas configurações Advance, Exclusive e Platinum. As versões Sense e Advance terão painel digital de 7″, enquanto as mais completas contarão com uma tela de 12,3″. A central multimídia, também com 12,3″, será integrada ao painel e oferecida de série em todas as versões, assim como os bancos traseiros rebatíveis (60/40) e os faróis em LED.