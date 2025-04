Strada líder, Saveiro vice e Toro e Hilux empatadas: as picapes mais vendidas

O mercado de picapes começou 2025 com boas disputas. A Fiat Strada é a líder isolada com muita folga e vendeu mais que o dobro da Volkswagen Saveiro, que, apesar de veterana, mantém-se competitiva. Em seguida, a Fiat Toro é a terceira colocada, mas com a Toyota Hilux em sua sombra.

PUBLICIDADE A picape média da marca japonesa, por sua vez, continua a liderar a categoria, apesar dos esforços da Ford com a nova Ranger. Mas a diferença entre os modelos no 1º trimestre foi pequena, com apenas 2.853 unidades de vantagem para a Hilux. Quem se descolou nessa disputa entre picapes médias foi a Chevrolet S10. A caminhonete feita em São José dos Campos (SP) recebeu atualização em 2024, mas sem tanto efeito nas entregas. Nos três primeiros meses do ano, a picape da marca da gravata somou quase a metade dos emplacamentos da Hilux.

Logo atrás da S10 vem RAM Rampage e Chevrolet Montana, que continua com vendas tímidas, apesar de mais barata que a Toro. A partir daí, os volumes caem significativamente. A Nissan Frontier faz um ano morno, mas se mantém à frente de Mitsubishi L200, Fiat Titano e Volkswagen Amarok.

Na soma das gerações, as picapes L200 e a nova Triton fizeram um bom volume para a Mitsubishi, com 3.597 unidades. Ainda é pouco, mas menos decepcionante que o desempenho de Titano, Amarok e a híbrida plug-in BYD Shark, que ainda não conseguiu emplacar volume no Brasil.

Ranking: picapes mais vendidas do 1º trimestre de 2025

Fiat Strada - 29.298 unidades Volkswagen Saveiro - 13.303 unidades Fiat Toro - 10.727 unidades Toyota Hilux - 10.216 unidades Ford Ranger - 7.363 unidades Chevrolet S10 - 5.704 unidades RAM Rampage - 5.259 unidades Chevrolet Montana - 4.864 unidades Nissan Frontier - 2.889 unidades Renault Oroch - 2.862 unidades Mitsubishi Triton - 2.460 unidades Fiat Titano - 2.090 unidades Volkswagen Amarok - 1.812 unidades Mitsubishi Triton - 1.137 unidades RAM 1500 - 550 unidades RAM 3500 - 435 unidades Ford Maverick - 361 unidades Ford F-150 - 329 unidades BYD Shark - 294 unidades RAM 2500 - 259 unidades

*Fonte: Fenabrave

