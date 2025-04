Strada lidera vendas em março: mercado cresce no mês e no trimestre

Embora a categoria de SUVs continue como a preferida do consumidor brasileiro, mais uma vez, a Fiat Strada desbanca a concorrência e se mantém no topo da lista de vendas. Só no primeiro trimestre de 2025, a picape já conquistou quase 30 mil emplacamentos. E a disputa pelo segundo lugar está acirrada, com VW Polo na vice-liderança, seguido de perto - com diferença de 2.000 unidades - pelo Fiat Argo, que vem em terceiro.

Fiat Strada é líder de vendas no mês; picape é também a mais emplacada no trimestre Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Fora do top three, aparece o VW T-Cross, que se consolida como o SUV mais vendido do Brasil. De janeiro até agora, o modelo já teve exatas 18.379 vendas no Brasil, de acordo com dados da Fenabrave divulgados nesta quinta-feira (3). Fechando a lista dos cinco mais vendidos, vem o Chevrolet Onix. O hatch, que já experimentou o posto de preferência nacional, registou mais de 16 mil emplacamentos no acumulado do ano. Não é ruim, afinal, o modelo vai ganhar facelift em breve e isso, em vias de regra, deveria comprometer a procura.

Volkswagen Polo Foto: Diogo de Oliveira

Veja, abaixo, os dez mais vendidos no trimestre:

1º) Fiat Strada: 29.298

2º) Volkswagen Polo: 21.881

3º) Fiat Argo: 19.724

4º) Volkswagen T-Cross: 18.379

5º) Chevrolet Onix: 16.037

6º) Hyundai Creta: 14.528

7º) Hyundai HB20: 14.361

8º) Fiat Mobi: 14.255

9º) Honda HR-V: 14.160

10º) Volkswagen Saveiro: 13.303

Crescimento em março

Março foi um mês de crescimento de vendas em todas as frentes. Foram 517.738 comercializações no acumulado do ano, o que representa 7,14% a mais que os 483.254 emplacamentos registrados no mesmo período de 2024. De fevereiro (173.826) para março (184.068) o aumento foi de 5,89%. Já em relação ao terceiro mês de 2024 (175.953), o mês passado teve alta de 4,61%.

Modelos mais vendidos do mês

Conforme apontam os números de março, a picape Fiat Strada conseguiu, mais uma vez, liderar o ranking. Aliás, trata-se do único carro com mais de 10 mil vendas no mês. Destaque também para o Fiat Argo, que ultrapassou a concorrência e se coloca no segundo posto, desbancando o rival VW Polo, em terceiro.

SÃO PAULO- 11/03/2025 - JORNAL DO CARRO / HYUNDAI CRETA ULTIMATE - Fofotos do Hyundai Creta Ultimate. FOTO:Werther Santana/Estadão Foto: Werther Santana/Estadão

Mobi e Creta de fora do top ten

De novo, o Toyota Corolla Cross surpreende e se mantém no top ten. Inclusive, permaneceu em sexto lugar, como em fevereiro. Entretanto, vendeu mais (números abaixo). Continua, portanto, acima de exemplares bem mais baratos, como Chevrolet Onix, Renault Kwid e Fiat Mobi. Este último, aliás, desapareceu da lista dos dez mais vendidos. O Hyundai Creta também amarga queda. É tanto que perdeu o posto de veículo mais vendido do varejo (para pessoas físicas). O posto, agora, ficou com o Honda HR-V, seguido por Toyota Corolla Cross.

