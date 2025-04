SUV Yaris Cross estreia em julho com preços na faixa de Creta e T-Cross

Inédito no Brasil, o Yaris Cross é um dos lançamentos mais aguardados de 2025 e promete causar um estrago no segmento de SUVs compactos. O novato concorrerá diretamente com Hyundai Creta, líder nas vendas no varejo, e o imbatível VW T-Cross, absoluto de vendas totais na categoria nos últimos anos. O menor utilitário da marca japonesa tem estreia prevista para julho no Brasil.

PUBLICIDADE Com produção na fábrica de Sorocaba (SP), ao lado do Corolla Cross, o Yaris Cross terá versões com motorização flex a combustão, para ter preço de entrada. A ideia é que custe algo abaixo de R$ 140 mil. No topo da gama, no entanto, terá novo sistema híbrido completo que promete consumo na casa de 30 km/l na cidade. Ainda não se sabe quais as versões de acabamento, exatamente. No entanto, quando estreou na Tailândia, o Yaris Cross - que tem base na plataforma DNGA - chegou com três configurações. Todas, no entanto, com sistema híbrido. Denominações: HEV Smart, HEV Premium e HEV Premium Luxury.

Por aqui, contudo, as versões de entrada do Yaris Cross terão motor 1.5 flex de quatro cilindros e 16 válvulas aliado ao câmbio automático do tipo CVT. Trata-se do mesmo conjunto disponível na linha Yaris (hatch e sedã), que recentemente saiu de oferta no País. São até 110 cv de potência e 14,9 mkgf de torque máximo, porém os números devem mudar no SUV.

Toyota Yaris Cross será irmão menor do Corolla Cross Foto: Toyota/Divulgação

Já as versões híbridas de topo de linha terão um conjunto híbrido inédito no País. O motor 1.5 16V flex de ciclo Atkinson virá combinado a outro motor elétrico e uma bateria autorrecarregável. Tal como na dupla Corolla sedã e Cross, o sistema é ligado ao câmbio automático e-CVT, que permitirá ao modelo rodar em modo 100% elétrico em alguns momentos, sobretudo no trânsito urbano. É aqui que o Yaris Cross irá se diferenciar dos híbridos leves flex.

Desempenho e consumo de combustível ainda são guardados a sete chaves pelo pessoal da Toyota do Brasil. Sabe-se apenas que o híbrido deverá ter consumo entre os melhores do País. Em uma das fotos do modelo tailandês é possível ver o painel marcando 26,3 km/l com gasolina. Não será surpresa se o Yaris Cross híbrido flex tiver consumo nesta mesma faixa, no entanto. Afinal, o SUV poderá rodar apenas com eletricidade, dependendo da situação.

Como é o carro?

Assim como os demais modelos da Toyota, o Yaris Cross reúne soluções como interior simples e racional. Entretanto, parece robusto e bem montado, além de espaçoso e suficiente para cinco adultos. Da mesma forma, a lista de conteúdos, ao menos no modelo tailandês, traz itens indispensáveis, como freio de estacionamento por botão com Auto Hold, central multimídia e quadro de instrumentos com display colorido, por exemplo.

Ainda falando em equipamentos, a versão Premium Luxury vendida como topo de linha no país asiático tem porta-malas com abertura e fechamento elétricos, sensores de obstáculos dianteiros e traseiros com monitoramento de tráfego cruzado, câmera de visão 360º e teto solar panorâmico (algo que o Honda HR-V não tem, por exemplo). Por fim, o Yaris Cross também terá o pacote Toyota Safety Sense, com assistentes de condução semiautônomos e demais recursos, como alerta de ponto cego nos retrovisores.

Yaris Cross que será vendido no Brasil não é igual ao europeu e terá opção híbrida Foto: Toyota

Os preços, como dá para imaginar, não estão fechados pela Toyota. A fabricante vai anunciar os valores apenas na ocasião do início das vendas. Conforme noticiado no Jornal do Carro, a faixa em que o Yaris Cross irá atuar fica entre R$ 130 mil (nas versões flex), e chegará próximo de R$ 185 mil na versão de topo de linha, com sistema híbrido flex (HEV). Ou seja, posicionado abaixo do Corolla Cross, não só em valores, mas também em porte.

Por falar em porte, o SUV compacto tem 4,31 metros de comprimento e 2,62 m de distância entre-eixos. Basicamente o mesmo tamanho dos rivais. Entretanto, tem porta-malas de 471 litros, o que, certamente, vai jogar a seu favor.