T-Cross, Creta e HR-V: veja os 10 SUVs mais vendidos do 1º trimestre

A categoria de SUVs, no primeiro trimestre do ano, já responde por 54,7% do mercado de automóveis e comerciais leves. No topo do ranking, aparece o Volkswagen T-Cross, com 18.379 unidades vendidas entre janeiro e março, de acordo com números da Fenabrave, associação dos concessionários do País. A diferença para o segundo colocado, o Hyundai Creta, é de quase 4.000 unidades. O SUV da marca sul-coreana teve 14.528 registros no período.

VW T-Cross é o SUV mais vendido do Brasil no primeiro trimestre de 2025 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na terceira posição vem o Honda HR-V. O SUV busca repetir o sucesso do começo da carreira (em 2015) e, agora, acaba de superar o Chevrolet Tracker, que caiu para o quarto lugar. Para fechar o top five, aparece o Toyota Corolla Cross, que vem surpreendendo e, neste mês, se consolidou como o sexto mais vendido entre os automóveis e comerciais leves do mercado nacional.

Jeep Compass Foto: Felipe Rau/Estadão

Ex-líder

Quem ocupa a sexta posição entre os SUVs é o Jeep Compass, que vem amargando o rebaixamento de posições. Em síntese, até pouco tempo atrás, o modelo era o SUV médio mais vendido do mercado e o Corolla Cross sequer o ameaçava. O mesmo acontece com o irmão Renegade, que já liderou o mercado, mas, no primeiro trimestre de 2025, quase fica de fora do top ten - ocupa o nono lugar da lista.

Fiat Pulse Impetus Hybrid Foto: Felipe Rau/Estadão

Aliás, por conta da diferença de apenas 286 unidades, pode ser ultrapassado pelo Pulse (10º colocado) a qualquer momento. O SUV compacto da Fiat, inclusive - que enfrentará como rival, em breve, o VW Tera - conta, desde dezembro, com motorização híbrida nas configurações topo de linha. Trata-se do sistema Fiat Hybrid, um conjunto híbrido leve de 12 volts. Desse modo, o 1.0 GSE turboflex de três cilindros (T200) tem auxílio de um propulsor elétrico multifuncional, que ocupa a função de motor de partida e alternador, e fornece auxílio de torque ao motor térmico. O conjunto gera potência máxima de 130 cv e torque de até 20,4 mkgf.

Veja os SUVs mais vendidos do 1° trimestre