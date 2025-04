Tecnologia de condução assistida em foco após acidente fatal com carro elétrico da Xiaomi na China

A Xiaomi, gigante de eletrônicos de consumo que se tornou fabricante de automóveis, disse que está cooperando com uma investigação policial sobre um acidente fatal envolvendo um de seus veículos elétricos enquanto o motorista usava os recursos de condução autônoma do carro.

Um sedã SU7 colidiu contra uma barreira de concreto em uma rodovia expressa no leste da China no final da noite de sábado, a cerca de 95 km/h, de acordo com uma postagem na conta oficial de mídia social da Xiaomi. Na terça-feira, a mídia local publicou reportagens sobre a colisão e o incêndio subsequente, que matou três estudantes universitários, junto com fotos dos restos carbonizados do veículo. A Xiaomi disse que o motorista ativou o recurso Navigate On Autopilot, uma função de condução assistida, enquanto se deslocava a cerca de 110 km/h na rodovia. Segundos antes da colisão, o carro avisou que havia obstáculos à frente e começou a desacelerar, mas já era tarde demais. A empresa disse que chamou a polícia e os serviços de emergência.

O acidente fatal ocorreu um ano após o lançamento do veículo elétrico SU7 da Xiaomi, marcando uma grande mudança para uma empresa que havia ganhado um seguimento quase fanático por seus smartphones e eletrodomésticos. E o SU7, que tem uma semelhança com o Porsche Taycan por uma fração do preço, foi um sucesso retumbante no competitivo mercado de veículos elétricos da China. Vendeu mais de 200.000 unidades em seu primeiro ano.

A capacidade de uma empresa sem experiência automotiva de construir e vender um carro capaz de ganhar participação de mercado tão rapidamente é um testemunho das vantagens da cadeia de suprimentos da China de baterias e componentes chave para veículos elétricos. Também é um aviso para a indústria automobilística de que a concorrência não se limita mais às marcas de carros tradicionais, mas a quase qualquer empresa hábil em fabricar produtos eletrônicos de forma eficiente e barata.

As ações da Xiaomi caíram quase 9% na Bolsa de Valores de Hong Kong esta semana. Na semana passada, a empresa arrecadou cerca de US$ 5,5 bilhões vendendo novas ações para financiar uma expansão nos negócios de veículos elétricos.

Xiaomi SU7 Foto: Xiaomi/Divulgação

A China tem promovido agressivamente a condução assistida ou a tecnologia sem motorista em uma tentativa de estabelecer liderança global no campo emergente. Muitos fabricantes chineses de veículos elétricos incluem esses recursos avançados em seus carros de produção em massa. Quando ocorrem acidentes fatais envolvendo a tecnologia, informações sobre as colisões são discretamente removidas da internet chinesa.

A Xiaomi promove suas capacidades de condução assistida no site oficial da empresa. Diz que o carro pode acelerar ou desacelerar automaticamente, mudar de faixa, entrar e sair de uma rodovia e evitar construções. No entanto, adverte que esses recursos de “condução assistida inteligente” não podem “substituir completamente” um motorista controlando o veículo.

Xiaomi SU7 Foto: Xiaomi/Divulgação

A Xiaomi disse que o carro envolvido no acidente era um modelo padrão do seu SU7. Esse modelo não está equipado com sensores a laser montados conhecidos como lidar, sigla em inglês para sistemas de detecção e varredura por luz.

No serviço de mídia social chinês Weibo, uma mulher com o sobrenome Wang, que a plataforma verificou como a mãe de uma das vítimas, disse que a Xiaomi não contatou a família desde a tragédia.

“Minha casa desabou depois do acidente da minha filha”, escreveu Wang. “Nós só queremos uma explicação.”

O Diário da Metrópole do Sul da China, um jornal administrado pelo Partido Comunista, relatou que o pai de uma das outras vítimas disse que sua filha e um colega de classe morreram queimados no acidente. Ele também disse que a empresa não o havia contatado.

