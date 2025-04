Toyota abre sobre Hyundai, BYD encosta na Honda: o ranking das marcas no 1º trimestre

O primeiro trimestre de 2025 já passou, e os números de vendas de carros novos mostram uma disputa bastante acirrada entre as marcas. A liderança continua nas mãos da Fiat, que somou 110.517 emplacamentos entre janeiro a março, mantendo larga vantagem sobre a vice-líder Volkswagen.

A marca alemã, por sua vez, largou muito bem e já começa a descolar da General Motors, que neste ano enfrenta problemas com altos estoques de modelos da Chevrolet. Por isso, a marca, que completou 100 ano no País no fim de janeiro, está dosando a produção, principalmente da linha Onix. Mas a VW não tem nada a ver com isso, e está prestes a lançar o novo SUV Tera, que promete se tornar um dos modelos mais vendidos do País. Aliás, a Toyota vem logo atrás da GM no ranking das marcas neste primeiro trimestre, com boa margem sobre a Hyundai, que disputa mês a mês com a japonesa.

Com as vendas mais fracas da linha HB20, a marca sul-coreana começa a ver a Renault pelo retrovisor, que cresceu após o lançamento do SUV Kardian. Inclusive, com o modelo, a marca francesa aparece à frente da Jeep, que prepara a nova geração do Compass e mais uma renovação do Renegade.

Ainda no grupo das 10 primeiras colocadas, a Honda vem fazendo um bom início de ano com o HR-V, e prepara o lançamento da nova geração do WR-V para o segundo semestre. Pois a japonesa que fique esperta, já que a BYD está na sua cola, e aparece bem próxima no ranking, à frente da Nissan, que prepara o novo Kicks.

Citroën cresce com Basalt

Na segunda metade do ranking da marcas, o destaque é a francesa Citroën, que encorpou após a chegada do SUV Basalt. A marca do duplo chevron já aparece à frente de GWM e RAM, e mais próxima de Ford e Caoa Chery.

Em seguida vem a GWM, que aparece à frente de RAM, Peugeot e Mitsubishi Motors. Aliás, situação delicada vive a marca do leão. Com apenas 5.954 unidades no ano, a Peugeot os dois segmentos que concentram as vendas de carros novos no País - ou seja, o segmento de hatches e de SUVs compactos. Mas tanto o 208 quanto o 2008 continuam com vendas discretas.

A lista fecha com as marcas premium. A BMW continua a líder e Mercedes-Benz é a vice, mas com a Volvo na sua sombra e com chances reais de superar a alemã. Afinal, a sueca acaba de renovar toda a gama no País e lançar o inédito EX90, novo SUV elétrico de topo de linha. Porsche e Audi fecham a lista.

Ranking das marcas no 1º trimestre de 2025

Fiat - 110.587 unidades Volkswagen - 78.824 unidades General Motors - 55.808 unidades Toyota - 42.165 unidades Hyundai - 34.482 unidades Renault - 29.739 unidades Jeep - 26.575 unidades Honda - 23.946 unidades BYD - 21.679 unidades Nissan - 19.327 unidades Caoa Chery - 12.718 unidades Ford - 11.129 unidades Citroën - 9.377 unidades GWM - 6.693 unidades RAM - 6.509 unidades Peugeot - 5.954 unidades Mitsubishi - 5.943 unidades BMW - 3.487 unidades Mercedes-Benz - 2.163 unidades Volvo - 2.097 unidades Porsche - 1.418 unidades Audi - 1.326 unidades

Fonte: Fenabrave

