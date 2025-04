Único Suzuki no Brasil, Jimny pode sair de linha por não cumprir nova lei de emissões

Único modelo da marca Suzuki à venda no Brasil, o jipinho Jimny pode estar se despedindo do País. Desde 1º de janeiro, quando começou a vigorar o PL8, atual fase do Proconve, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o modelo não foi mais importado por não cumprir os novos limites de emissões.

Um clássico da marca japonesa, o Jimny está atualmente em sua 4ª geração. Ela é chamada de Sierra desde que chegou por aqui, quando a geração anterior do jipinho ainda era feita no País. O pequeno utilitário é importado do Japão em seis versões, todas com carroceria de duas portas. E com o mesmo motor 1.5 de quatro cilindros a gasolina, que gera 108 cv de potência a 6.000 rpm e 14,1 mkgf de torque máximo a 4.000 giros. O câmbio pode ser manual de cinco marchas ou automático que quatro velocidades.

Suzuki Jimny Sierra 4STYLE Foto: Alex SIlva/Estadão

Na gama atual, a versão de entrada é a 4YOU Allgrip, com tabela de R$ 152.990. Já a de topo de linha 4EXPEDITION Allgrip custa R$ 213.990. Todas as seis versões vêm de fábrica com tração 4x4 e caixa de reduzida. Além disso, o lendário jipinho mantém o chassi sobre longarinas e é um dos únicos 4x4 “raiz” do mercado.

Suzuki espera definição da matriz no Japão

Suzuki Jimny Sierra 4STYLE Foto: Alex Silva/Jornal do Carro

O Jornal do Carro procurou a HPE Automotores, representante da Suzuki Veículos no Brasil. A montadora informa que aguarda uma definição da matriz, no Japão, para definir o futuro do Jimny por aqui. Entretanto, por ser o único modelo da marca no País, essa decisão pode representar o fim da marca em nosso mercado.

Em 2024, o Suzuki Jimny vendeu 1.302 unidades, segundo dados da Fenabrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos. Um volume modesto, com média de 108 unidades mensais, que pode não justificar um investimento para ajustar o carro aos novos padrões de emissões. A ver.

Abaixo, o posicionamento da HPE Automotores ao JC:

A Suzuki Veículos segue com seus planos para o mercado brasileiro aguardando da Matriz no Japão, diretrizes de próximos produtos disponíveis que atendam as normas de emissões brasileiras e que, por questões estratégicas, não podemos dar mais detalhes. Enquanto isso, a linha Jimny Sierra segue disponível à venda nas concessionárias da marca espalhadas pelo Brasil. HPE Automotores

