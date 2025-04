Veja quais são os 10 carros mais baratos do Brasil em 2025

Do começo do ano para cá já foram vendidos mais de 333 mil automóveis e comerciais leves no Brasil. O número, de acordo com a Fenabrave, é quase 9% acima do registrado no mesmo período do ano passado. E, de todos esses modelos, nenhum saiu por menos de R$ 75 mil. Afinal, não existe mais carro zero-km abaixo dessa faixa de preços no País.

Citroën C3 é o carro mais barato do Brasil Foto: Vagner Aquino/Estadão

PUBLICIDADE Em dezembro, o Jornal do Carro realizou a pesquisa dos carros mais baratos do País, no entanto, de lá para cá houve mudanças no setor. Um exemplo é a saída definitiva do Renault Stepway do mercado. Com isso, abriu-se espaço para outro integrante no top ten. Agora, por exemplo, tem até SUV no ranking, o Citroën Basalt, que é considerado o utilitário mais barato do País. Outro ponto que provocou verdadeira ‘dança das cadeiras’ neste ranking é o constante aumento de preços dos carros. Assim, alguns passam a não se tornar tão acessíveis e, por isso, perdem seu lugar na lista.

Mas, para detalhar melhor a afirmação, o JC atualizou a lista dos modelos mais baratos do Brasil. Cabe lembrar, portanto, que a seleção foi feita com base nas configurações de entrada de carros diferentes. Dessa forma, descartamos outras versões de um mesmo modelo. A base dos valores vem dos próprios sites das fabricantes. Mas, dica extra: fique de olho nos sites de ofertas das montadoras, lá, sempre pintam promoções. Na Fiat, por exemplo, o Argo Drive 1.0 Flex tem desconto de quase R$ 8.000 e sai por R$ 84.990. Fica mais barato que o modelo de entrada, de R$ 90.990.

Confira, abaixo, os dez carros mais baratos à venda no Brasil:

1 – Citroën C3 Live – R$ 73.490

Citroën C3 You é a versão topo de linha do hatch com motor turbo e preço de R$ 104 mil Foto: Vagner Aquino/Estadão

O hatch da Citroën tem motor 1.0 de três cilindros aspirado que rende 75 cv e 10,7 mkgf com etanol e 71 cv e 10 mkgf com gasolina. Nas medidas, o C3 tem 3,98 m de comprimento e 2,54 m de entre-eixos. Já o porta-malas leva 315 litros. Na lista de equipamentos, destaque para ar-condicionado, direção elétrica, controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampas, travas e vidros dianteiros elétricos, monitoramento de pressão dos pneus e rodas de aço de 15″ com calotas.

2 – Fiat Mobi Like – R$ 77.990

Fiat Mobi Foto: Fiat/Divulgação

O Fiat Mobi vem equipado com o motor 1.0 8V Fire de 74 cv e 9,7 mkgf com etanol e 71 cv e 9,3 mkgf com gasolina. Mede 3,60 m de comprimento e 2,30 m de entre-eixos, e leva apenas 200 litros no porta-malas. Na lista de itens de série, destaque para direção hidráulica, ar-condicionado, rodas de aço com calotas, pré-disposição para rádio, bem como vidros dianteiros e travas com comando elétrico.

3 – Renault Kwid Zen – R$ 78.410

Carro mais barato do Brasil, Renault Kwid ganha linha 2026 com novidades Foto: Renault/Divulgação

Na versão de entrada Zen, o Renault Kwid oferece motor 1.0 aspirado de 71 cv e 10 mkgf com etanol e 68 cv e 9,4 mkgf com gasolina. Suas medidas são de 3,68 m de comprimento e entre-eixos de 2,42 m. O volume do porta-malas é de 290 litros. Na lista de itens de série, o subcompacto traz equipamentos como controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampas, direção elétrica, quatro airbags, monitoramento de pressão dos pneus, rádio com USB e Bluetooth, sistema Start&Stop e iluminação diurna de LEDs.

4 – Peugeot 208 Active – R$ 82.990

Peugeot 208 Foto: Felipe Rau/Estadão

No site da Peugeot, o 208 aparece por quase R$ 92 mil, mas uma promoção da marca desce o preço para R$ 82.990. O compacto francês feito na Argentina é equipado, também, com o 1.0 Firefly de três cilindros e 75 cv e 10,7 mkgf com etanol e 71 cv e 10 mkgf com gasolina. Tem 4,05 me tem 2,54 m de distância entre os eixos, enquanto o bagageiro carrega 265 litros. Na lista, itens como quatro airbags, controles de estabilidade e de tração, travas e vidros elétricos, central multimídia com tela de 10,3″ e espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

5 – Fiat Argo – R$ 90.990

Fiat Argo Foto: Fiat/Divulgação

O Argo é mais um Stellantis com motor 1.0 Firefly de três cilindros e 75 cv e 10,7 mkgf com etanol e 71 cv e 10 mkgf com gasolina. O comprimento do modelo é de 4 metros, e tem entre-eixos de 2,52 m. Seu porta-malas leva 300 litros. Por fim, na lista de equipamentos há ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo com display TFT de 3,5″ e travas elétricas.

6 – Citroën Basalt Feel – R$ 92.990

Citroën Basalt Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O Basalt é o único SUV da lista. Tem, também, o mesmo 1.0 Firefly. Portanto, são 75 cv e 10,7 mkgf com etanol e 71 cv e 10 mkgf com gasolina. Mede 4,34 metros de comprimento e tem entre-eixos de 2,64 m. O porta-malas é um dos pontos altos do SUV-cupê, com seus 490 litros de capacidade. Como itens de série, tem ar-condicionado, direção elétrica, central multimídia com tela de 10,25″, airbags frontais e laterais, seis alto-falantes e rodas de liga leve com 16″.

7 – Hyundai HB20 Sense Plus – R$ 93.310

Hyundai HB20 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O hatch da marca sul-coreana tem motor 1.0 Kappa com três cilindros em linha, potência de 75 cv com gasolina e 80 cv, com etanol. Torque máximo: 9,4 mkgf (G) e 10,2 mkgf (E). Tem comprimento de 3,94 metros e entre-eixos de 2,53 m. Com porta-malas de 300 litros, o modelo, nesse ínterim, se destaca por itens como ar-condicionado, seis airbags, computador de bordo com tela TFT de 3,5″, entrada USB, Bluetooth e controle de velocidade.

8 – Chevrolet Onix – R$ 93.770

Chevrolet Onix Foto: Chevrolet/Divulgação

O Chevrolet Onix se move por meio do motor 1.0 de 78 cv com gasolina e 82 cv com etanol. O torque é de, respectivamente, 9,7 e 10,6 mkgf. Medidas: 4,16 metros de comprimento, 2,55 m de entre-eixos e 303 litros de porta-malas. Ar-condicionado, entrada USB, Bluetooth, vidros e travas elétricas, direção elétrica e seis airbags vêm de série.

9 – Volkswagen Polo Track/Robust – R$ 95.790

Volkswagen Polo Foto: Diogo de Oliveira/Estadão

O carro mais barato da Volkswagen tem o mesmo preço tanto na versão Track quanto na Robust . A princípio, o modelo é equipado com o motor 1.0 de 77 cv e 9,6 mkgf com gasolina e 84 cv e 10,3 mkgf com etanol. Mede 4,08 m de comprimento e 2,57 m de entre-eixos, e leva 300 litros no porta-malas. De série, vem com direção elétrica, controle de estabilidade, travas e vidros elétricos e quatro airbags.

10 – Fiat Cronos Drive – R$ 100.990

Fiat Cronos Foto: Fiat/Divulgação

O único sedã da lista conta com o motor 1.0 Firefly com potência de 71 cv com gasolina e 75 cv com etanol. O torque do Fiat Cronos, por sua vez, fica em 10 mkgf e 10,7 mkgf, respectivamente. Em medidas, comprimento de 4,36 metros, entre-eixos de 2,52 m e, por fim, porta-malas de 525 litros de capacidade. Na lista de itens, por fim, tem direção elétrica, alarme, controle de direção, ar-condicionado, travas elétricas e volante com regulagem de altura.