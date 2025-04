Vídeo: GWM Tank 300 é jipe 4x4 com cabine sofisticada e que recarrega na tomada

A GWM lançou uma nova linha de modelos no Brasil, a Tank, responsável por fazer SUVs 4x4 híbridos. E o primeiro deles, o Tank 300, é uma escolha interessante e ousada. O modelo chega ao País com preço de carro de luxo. Mas cheio de tecnologias e com um conjunto híbrido plug-in moderno.

Com visual que lembra o icônico Jeep Wrangler, o GWM Tank 300 traz linhas quadradas e é bem alto, com 1,90 metro de altura. As caixas de rodas nas laterais são contornadas por molduras pretas retas que parecem para-lamas, tal como no Mercedes-Benz Classe G. O estilo definitivamente é de jipe.

PUBLICIDADE Entretanto, a bordo, o GWM Tank 300 tem cabine sofisticada. O utilitário traz farto revestimento de couro a bordo, nos bancos, portas e painel. Há iluminação ambiente e molduras e muitos detalhes prateados. As saídas de ventilação novamente lembram o padrão de modelos da Mercedes-Benz. Já o painel é um destaque no interior. Além dos materiais e montagem caprichados, o Tank 300 combina duas telas de 12,3 polegadas com espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto sem fio, WiFi e conexão 4G, GPS nativo, comandos de voz em português do Brasil e atualização remota de software.

Leia aqui a matéria de lançamento com primeiras impressões!

GWM Tank 300 Foto: Vagner Aquino/Estadão

GWM Tank 300 é híbrido recarregável

O jipe chinês estreia a plataforma Hi4T, que combina um motor elétrico, um 2.0 turbo com injeção direta de gasolina e câmbio automático de nove marchas. Juntos, geram 394 cv de potência combinada e 76,5 mkgf de torque máximo. Segundo a GWM, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 6,8 segundos e a velocidade máxima é de 180 km/h.

Completa o conjunto a bateria de 37,1 kWh, que fica no eixo traseiro, aceita recarga rápida e tem autonomia de 75 km no modo 100% elétrico, conforme o Inmetro. Uma atração à parte no Tank 300 é o recurso V2L (Vehicle to Load), em que o veículo fornece energia para outros aparelhos, como cafeteiras, fornos, notebooks, entre outros.

O preço sugerido é de R$ 333.000, mas vale somente até 30 de abril. Depois disso, deve subir. Será que vale o investimento? Em 15 dias de pré-venda, foram 205 reservas pelo modelo.

Siga o Jornal do Carro no Instagram!