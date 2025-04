Volkswagen lança T-Cross Extreme e novo Nivus Sense na ExpoLondrina; veja os preços

A Volkswagen aproveita a participação na feira agro ExpoLondrina 2025, que fica aberta até o próximo dia 13 no Paraná, para atualizar a sua linha de SUVs compactos feitos no País.

A principal atração é o T-Cross Extreme, versão inédita no SUV, que passa a ser a topo de linha, com preço de R$ 188.990. Nela, a carroceria ganha detalhes decorativos, tal como as versões equivalentes das picapes Saveiro e Amarok.

A mais marcante delas é a pintura Cinza Oliver, disponível com acabamento metálico e fosco, algo inédito entre carros nacionais. Na opção metálica, custa R$ 1.750, e com tonalidade fosca (como nas fotos), adiciona R$ 3.500 ao preço. E quem optar pelo teto na cor preta, este não tem pintura fosca.

T-Cross Extreme tem cor fosca exclusiva

SUV mais vendido do Brasil, VW T-Cross ganha versão Extreme com pintura fosca de fábrica e visual decorado Foto: VW/Divulgação

O T-Cross Extreme também tem detalhes como teto, retrovisores e e maçanetas na cor Preto Ninja, além de frisos laranjas no para-choques dianteiro. Por fim, a versão vem com rodas de liga escurecidas de 17 polegadas, emblemas “Extreme” nas colunas traseiras e adesivos.

SUV mais vendido do Brasil, VW T-Cross ganha versão Extreme com pintura fosca de fábrica e visual decorado Foto: VW/Divulgação

PUBLICIDADE Por dentro, o SUV tem detalhes em cinza e laranja no painel, e bancos de couro com a inscrição Extreme. Mas a principal novidade é a central multimídia VW Play, que passa a vir conectada à internet.

Além disso, o modelo traz sistemas ADAS com nível II de direção autônoma. Entre os recursos, tem frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e assistente de manutenção de faixa. O T-Cross Extreme chega posicionado na gama acima do Highline.

Nivus Sense chega para o público PCD

VW Nivus Sense estreia com atualizações e volta a ser porta de entrada da linha do SUV compacto Foto: Rodrigo Tavares/Estadão

Outra novidade da Volkswagen no ExpoLondrina 2025 é a volta do Nivus Sense, versão de entrada que, originalmente, era destinada ao público PCD. O modelo tem preço sugerido de R$ 119.990, ou seja, mesmo valor pedido no T-Cross Sense.

Para custar menos, o Nivus Sense traz lista de equipamentos mais enxuta e dispensa, por exemplo, os assistentes semiautônomos do pacote ADAS, bem como outros recursos mais sofisticados, como o ar-condicionado digital com comandos por toque.

Ainda não foi desta vez que a VW mostrou a estrela da linha Nivus. A esperada versão GTS não apareceu no evento, mas já tem data: o modelo será lançado entre os dias 28 e 29 deste mês de abril.

Por fim, a marca alemã aproveita o evento em Londrina para confirmar o patrocínio ao Circuito Sertanejo por mais dois anos. A feira é vista como estratégica para a montadora alemã, que acena ao universo agro com os modelos Polo Robust, Saveiro e Amarok.

Siga o Jornal do Carro no Instagram!