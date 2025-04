Volkswagen Polo, Virtus, Nivus e T-Cross chegam ‘conectados’ à linha 2026

A Volkswagen preparou novidades para este segundo trimestre, encabeçadas pelos modelos Polo, Virtus, Nivus e T‑Cross. Agora, mais conectados, os modelos recebem itens voltados para atualizar os fronts da segurança e conforto, por exemplo.

A linha 2026 chega com novidades em diversos modelos, destacando o T‑Cross Extreme, nova versão topo de linha do SUV mais vendido do Brasil em 2024. O nome é inspirado nas picapes Amarok V6 e Saveiro.

T-Cross Extreme 2025 Foto: Volkswagen/Divulgação

O T‑Cross Extreme traz visual exclusivo com detalhes em preto brilhante e laranja, rodas escurecidas de 17 polegadas e emblema alusivo à versão na coluna C. Oferece cinco opções de cores, incluindo uma inédita pintura fosca de fábrica no Brasil, na tonalidade Cinza Oliver.

SUV mais vendido do Brasil, VW T-Cross ganha versão Extreme com pintura fosca de fábrica e visual decorado Foto: VW/Divulgação

PUBLICIDADE Internamente, o modelo conta com costuras laranja em bancos, portas e painel, além do nome da versão nos encostos de cabeça. Toda a linha T‑Cross terá conectividade integrada a partir de 2026, com 15 funções remotas, como travamento, localização em tempo real e alertas de manutenção. A versão Highline ganhou iluminação em LED na grade frontal e carregador por indução com refrigeração. O pacote ADAS agora inclui Travel Assist, com assistente de condução e permanência em faixa. A Comfortline passa a oferecer chave cromada, carregador refrigerado e VW Play Connect com internet embarcada.

Nivus, Virtus e Polo também ganham novidades

VW Nivus Sense estreia com atualizações e volta a ser porta de entrada da linha do SUV compacto Foto: Rodrigo Tavares/Estadão

O Nivus resgata a versão Sense, com painel digital de 8″, multimídia de 10″, frenagem autônoma (AEB) e seis airbags. Contudo, as versões superiores também recebem chave cromada e carregador refrigerado.

No Virtus, as versões Highline e Exclusive passam a contar com assistente ativo de mudança de faixa. A topo de linha ganha novas rodas de 18″ e acabamento interno renovado.

Por fim, o Polo Sense, versão automática de entrada, agora vem com o sistema multimídia VW Play como item de série, por exemplo.

