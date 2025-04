Próximo a chegar às concessionárias, o Volkswagen Taos 2025 está no Brasil. Um lote com 32 unidades do modelo desembarcou no Porto de Vitória (ES), ainda importado da fábrica de General Pacheco, na Argentina, onde terá produção até meados deste ano. Diferente do que publicamos originalmente, o VW Taos ainda não terá mudanças visuais.

PUBLICIDADE Havia a expectativa de o modelo já ganhar a reestilização feita no México, onde também é produzido e já mudou. Entretanto, a plástica ficará para o segundo semestre deste ano. O SUV reestilizado, inclusive, já foi flagrado em testes no Brasil. Em breve, a Volkswagen deve anunciar planos para a fábrica de General Pacheco, no país vizinho. Tal como contamos no Jornal do Carro, a fábrica receberá investimento para produzir uma nova picape que substituirá a atual Amarok. Conforme a imprensa argentina, o modelo é chamado de “Projeto Patagônia”. Com isso, a produção do Taos vai migrar para o México.

O que muda no VW Taos 2025?

VW Taos 2025 Foto: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Apesar de manter o desenho atual, o VW Taos 2025 terá uma importante novidade mecânica: vai estrear no Brasil o novo câmbio automático de oito marchas. Este substituirá a atual caixa de seis marchas em todos os modelos da marca no País. A mudança visa melhorar as emissões de poluentes para cumprir os novos limites de emissões.

Entretanto, o SUV vai manter o motor 1.4 TSI de 150 cv de potência e 25,5 mkgf de torque. Ou seja, diferentemente do que foi feito nas versões oferecidas nos EUA e Canadá, agora com o novo 1.5 de 176 cv.

Mas, apesar de não mexer no motor, o câmbio automático de seis marchas sai de cena para dar lugar a uma caixa mais moderna. Resta aguardar as informações oficiais da marca. É esperado que, com o novo câmbio, o Taos 2025 venha mais econômico nos testes de consumo do Inmetro.

