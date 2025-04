VW confirma e Polo 2026 perde três versões; veja quais ficam e quais dão adeus

Volkswagen Polo Foto: Diogo De Oliveira

O Volkswagen Polo terá ‘apenas’ quatro versões na linha 2026 - na atual linha são sete. Um comunicado enviado às concessionárias antecipando a mexida no portfólio e confirmado por Jornal do Carro, dá conta que o hatch será vendido somente nas opções Robust, Track, Sense e Highline.

PUBLICIDADE Ou seja, as intermediárias MPI, TSI MT e Comfortline deixam de existir e a lacuna será preenchida pelo inédito Tera, SUV de entrada que estreia em junho. O Tera vai se posicionar acima do hatch, mas a faixa de preço em algumas configurações devem se sobrepor. Esera-se que o novo utilitário tenha valores entre R$ 100 mil e R$ 130 mil.Isso levou a VW a fazer tal movimento para não haver (muita) canibalização entre seus produtos.

Os novos preços do VW Polo 2026 não foram divulgados, mas atualmente o hatch tem os seguintes valores:

Track - R$ 95.790

- R$ 95.790 Robust - R$ 95.790

- R$ 95.790 MPI - descontinuada

- descontinuada TSI MT - descontinuada

- descontinuada Comfortline - descontinuada

- descontinuada Highline - R$ 131.650

VW Polo 1.6 X Fiat Argo 1.3 X Hyundai HB20 1.6 X Chevrolet Onix 1.4 Foto: Felipe Rau/Estadão

Vale lembrar ainda que, no final do mês passado, a VW também confirmou o fim da versão esportiva GTS do Polo. O lugar será ocupado pelo futuro Nivus GTS, que estreia em maio.

Com as mudanças na linha, as configurações Track e Robust, esta focada em vendas diretas especialmente para produtores rurais, são as equipadas com motor 1.0 aspirado de máximos 84 cv de potência e 10,3 mkgf de torque (etanol). As duas acompanham câmbio manual de cinco marchas.

Já a opção Sense, voltada ao público PCD, e a topo de linha Highline vêm com a motorização 1.0 TSI de até 116 cv e 16,8 mkgf. Ambas trazem transmissão automática de seis marchas.

