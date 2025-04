VW Taos sai de linha em julho na Argentina e virá reestilizado do México

A Volkswagen anunciou que encerrará a produção do SUV Taos na Argentina em julho de 2025. A decisão foi confirmada pelo presidente da marca no Brasil, Ciro Possobom, durante o lançamento da nova geração da picape Amarok. A fábrica de General Pacheco, que atualmente monta o Taos, operará em turno único como parte da reestruturação para acomodar o desenvolvimento da nova Amarok para a América do Sul.

Com o fim da fabricação local, o Taos passará a ser importado do México, onde já é produzido com design atualizado, inspirado no Tiguan europeu. O modelo mexicano já foi flagrado em testes no Brasil, sinalizando uma possível estreia ainda este ano. A planta de Puebla, uma das maiores do grupo Volkswagen fora da Europa, atende também aos mercados dos Estados Unidos e Canadá, permitindo uma produção em escala e redução de custos, além de maior padronização de componentes.

VW Taos 2025 não apresenta muitas novidades

SUV da VW tem pintura bi-tone na carroceria Foto: Volkswagen/Divulgação

Apesar da mudança na origem, a linha 2025 do Taos chegará ao mercado brasileiro sem alterações estéticas. A principal novidade está na transmissão automática, que agora conta com oito marchas. Assim, já se esperava por essa mudança, uma vez que a montadora vinha planejando atualizações na transmissão de seus veículos.

Tanto a versão Comfortline quanto a Highline seguem equipadas com o motor 1.4 turbo, o 250 TSI, que entrega 150 cavalos de potência e 25,5 mkgf de torque, independentemente do combustível utilizado, seja etanol ou gasolina.

Outra alteração significativa está no volante da versão Highline, que abandona os comandos touchscreen em favor dos controles físicos. Essa decisão acompanha uma tendência já adotada pela Volkswagen em outros mercados, priorizando a praticidade e usabilidade dos comandos manuais.

Contudo, no que diz respeito aos equipamentos, a lista de itens de série permanece inalterada para ambas as versões, com destaque para os pacotes opcionais. A versão Comfortline traz a opção de rodas escurecidas de 18 polegadas, com pneus 215/55, as mesmas utilizadas no Taos Highline Launching Edition, por exemplo.

Já a versão Highline oferece como opcionais o teto solar panorâmico e o pacote Bi-tone, que combina o teto solar com teto e retrovisores pintados na cor preta. Essas configurações buscam agregar um visual mais sofisticado e esportivo ao modelo.

Por fim, os valores das novas configurações ainda não apareceram oficialmente e serão anunciados futuramente.

