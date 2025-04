VW Tera pode ser primeiro carro de R$ 100 mil com frenagem automática

É cada vez mais comum ter carros equipados com algum sistema semiautônomo. Esses recursos avançados de segurança, do chamado de pacote ADAS (sigla de “Advanced Driver Assistance System”, em inglês), já estão em vários modelos nacionais. Entretanto, quase sempre nas versões mais caras.

PUBLICIDADE Pois o Volkswagen Tera, novo SUV pequeno da marca alemã, pode ser o primeiro modelo na faixa de R$ 100 mil a oferecer um dos itens mais importantes do pacote ADAS de série. O modelo - já em produção em Taubaté (SP) - poderá sair de fábrica com o sistema de frenagem automática de emergência (AEB, na sigla em inglês. Este recurso surgiu há mais e uma década com a Volvo (a marca sueca batizou de “City Safety”).

Em caso de colisão iminente, o próprio veículo aciona os freios para evitar ou mitigar a batida. Funciona principalmente em situações de trânsito - para evitar aquelas batidinhas na traseira por desatenção. O sistema usa sensores, câmeras ou radar para detectar os objetos à frente.

VW Tera Foto: Volkswagen/Divulgação

Conforme apuração do site Autos Segredos, o VW Tera deverá ter o recurso de série desde a versão de entrada MPI. Esta será a única da linha com motor 1.0 flex aspirado de até 84 cv e 10,3 mkgf, e câmbio manual de cinco marchas.

Já as demais configurações terão motor o 1.0 turboflex 170 TSI de três cilindros, até 116 cv de potência, 16,8 mkgf de torque máximo e câmbio automático de 6 velocidades.

Há uma expectativa em torno do preço desse carro. A depender dos conteúdos, o novo SUV poderá se tornar o único modelo na faixa de R$ 100 mil a oferecer o sistema.

Atualmente, versões de carros com recursos ADAS de série custam próximos de R$ 130 mil. É o caso do Hyundai HB20 Platinum Safety, versão de topo de linha com preço a partir de R$ 128.010.

Volkswagen Tera abaixo dos R$ 100 mil?

Com linhas mais verticais na comparação com o Polo, o VW Tera vai concorrer principalmente com Citroën Basalt, Fiat Pulse e Renault Kardian. A bordo, destaque para o multimídia com tela de 10″, que virá conectada e com chip de internet.

Aliás, o novo SUV virá de fábrica, na versão mais completa, com ar-condicionado digital, carregador de celular por indução, quadro de instrumentos digital com tela de 10″ e direção semiautônoma, incluindo recursos como Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC).

VW Tera Foto: Volkswagen/Divulgação

Com tamanho próximo ao do Polo, o Tera vai se posicionar abaixo de Nivus e T-Cross. Assim, virá com preço mais acessível. O Nivus, por exemplo, parte atualmente de R$ 143.490. Ou seja, é esperado que o novo SUV atue na faixa preço entre R$ 100.000 e R$ 130.000, chegando perto dos R$ 140.000 com o pacote opcional Outfit da versão topo de linha High.