A incrível história de uma ex-criminosa que virou agente literária e ghost-writer best-seller

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Do banco do motorista de seu Tesla, Lara Love Hardin olhou fixamente para uma casa em uma rua sem saída ensolarada em Aptos, Califórnia, e falou sobre a tarde de novembro de 2008, quando foi algemada e arrancada pela porta da frente por um delegado que lhe disse que ela não merecia ser mãe.

“Esta rua inteira estava cheia com provavelmente 10 carros de polícia. Os vizinhos estavam todos olhando”, disse Hardin, agora com 56 anos. Aquele dia foi o ápice de uma longa história com drogas que lhe custou seis anos de sobriedade e a custódia de seus quatro filhos, de 3, 13, 16 e 17 anos. O segundo marido de Hardin também foi preso; seu filho pequeno foi para um orfanato de emergência.

“Não havia mais pensamento mágico”, disse ela. “Não havia mais, ‘posso inventar algo para sair dessa, posso contar uma história’. Era simplesmente o fim.”

Antes de seu mergulho cataclísmico, Hardin era dona de um cemitério de animais de estimação. Ela é agora uma agente literária e ghostwriter que colaborou em vários livros best-sellers, incluindo os do Arcebispo Desmond Tutu e do Dalai Lama. Ela representa professores de Stanford. Ela já almoçou com Oprah.

Escritora ghost-writer e ex-viciada, Lara Love Hardin conta sua história em livro Foto: Cayce Clifford/The New York Times

A maioria das pessoas teria dificuldade em fazer uma reviravolta tão dramática; se isso aparecesse em um romance, um editor poderia considerá-la irreal. Entretanto, Hardin escreveu um livro de memórias: The Many Lives of Mama Love, que explica em uma prosa sincera e cheia de humor como ela construiu uma ponte entre sua antiga vida e a atual. O livro foi lançado pela Simon & Schuster.

Os vizinhos que assistiram à sua prisão naquele dia eram os pais dos amigos dos seus filhos, que trouxeram o jantar quando o filho mais novo nasceu. Eles também foram suas primeiras vítimas. Hardin roubou talões de cheques, cartões de crédito, cartões-presente, correspondências e analgésicos de suas casas, pirateou o Wi-Fi deles enquanto jogava e fumava heroína e se apropriou de um de seus números de Seguro Social para solicitar um cartão da Amazon que ela usou para comprar um Kindle e livros sobre educação. Ela também vasculhou um quarto de hotel e carros, procurando por qualquer coisa que pudesse financiar sua próxima dose.

Continua após a publicidade

“Era apenas um modo de sobrevivência. Se eu não tivesse as drogas, morreria”, disse Hardin.

Crescendo nos subúrbios de Boston, Hardin disse: “Eu era a criança no apartamento, a pobre criança com a mãe solteira”. Depois de passar a infância fugindo para os livros, ela foi a primeira pessoa de sua família a ir para a faculdade. Ela fugiu para a Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, e depois para a UC Irvine, onde obteve um mestrado.

Aqui está o que eles não ensinam na pós-graduação: se você gastar US$ 500 em mantimentos em um cartão roubado e perceber que esqueceu o leite, a segunda transação conta como um crime separado. Hardin se declarou culpada de 32 crimes e poderia pegar 27 anos de prisão. Graças a um acordo judicial, ela passou 10 meses na prisão do condado, um número que o gabinete do xerife não conseguiu confirmar porque, de acordo com um oficial de informação pública, a lei da Califórnia proíbe a divulgação de antecedentes criminais de pessoas que já não estão sob custódia.

A cópia promocional do livro de memórias de Hardin promete um relato alegre de “sua passagem de mãe do futebol para viciada em opioides e para quem manda na prisão”. Mas, estacionada em frente à Cadeia do Condado de Santa Cruz, um sombrio edifício octogonal onde ela tentou acabar com a própria vida, a vista era decididamente mais Law & Order do que Real Housewives. Até as roseiras que Hardin ganhou o privilégio de podar pareciam derrotadas. Placas verdes afixadas em paredes e cercas alertavam: “A comunicação não autorizada com presidiários é ilegal”.

Hardin sobreviveu ao encarceramento fazendo sua voz ser ouvida. Ela começou a escrever ensaios, poemas e contos, além de correspondência jurídica e pessoal para outros presidiários. “Tenho medo de ter problemas por fingir ser outra pessoa”, ela escreve sobre esse trabalho paralelo, que lhe valeu o apelido de Mama Love. “Ainda não percebi que o que estou fazendo é aprimorar minha empatia - o superpoder de todos os grandes ghostwriters.”

Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Depois que Hardin cumpriu pena, ela aprendeu como era difícil encontrar emprego e moradia quando precisava marcar o item indicando que tinha antecedentes criminais.

“Há mais de 2 milhões de pessoas na prisão neste momento que acreditam que estão pagando pelos seus crimes”, disse Hardin numa palestra TEDx de 2019. “O que muitos deles não percebem é que pagarão por esses crimes para o resto da vida.”

Continua após a publicidade

Talento e uma chance

Na mesma semana em que Hardin solicitou o vale-alimentação, ela conseguiu um emprego como assistente meio período na Idea Architects, uma agência literária fundada por Doug Abrams, que representa Tutu e Mandela. Ele nunca checou suas referências.

Capa do livro 'The Many Lives of Mama Love: A Memoir of Lying, Stealing, Writing, and Healing', de Lara Love Hardin, publicado nos Estados Unidos Foto: Simon & Schuster

“Decido que, se me perguntarem, revelarei meu passado, mas, caso contrário, não fornecerei a informação voluntariamente”, escreve Hardin. “É uma política de ‘não pergunte, não conte’ que ainda está de acordo com minha rigorosa política de honestidade.”

Abrams disse que tinha a sensação de que Hardin “passou por momentos difíceis”, mas ficou imediatamente impressionado com seu talento. Por recomendação de um amigo, ele procurou o nome dela on-line. Um artigo no Santa Cruz Sentinel descreveu Hardin e seu segundo marido como “vizinhos do inferno”, descobriu ele.

“Aqui está alguém que acabei de contratar para me ajudar a administrar a empresa e cuidar das finanças e da contabilidade”, disse Abrams. Ele estava trabalhando em casa; seus filhos estavam no local; ele estava (compreensivelmente) preocupado.





Continua após a publicidade

Abrams ligou para Cynthia Chase, diretora do programa de reinserção que Hardin completou antes de sair da prisão.

“Doug disse: ‘Você pode garantir que ela não terá uma recaída?’ Eu disse: ‘Não. Qualquer um que diga sim está mentindo; não é assim que a recuperação funciona’”, disse Chase em entrevista por telefone. Ela agora é parceira de Hardin no Projeto Gemma, uma organização sem fins lucrativos que ajuda mulheres encarceradas em seu reingresso na sociedade. “O que posso dizer é que, ao contrário da pessoa comum nas ruas, Lara tem muito mais a perder.”

Depois de uma “noite escura da alma”, Abrams manteve Hardin na folha de pagamento por 12 anos, uma decisão que ele considera uma das melhores que já tomou. Ela acabou se tornando a co-CEO.

Ele disse: “Seu crime de roubo de identidade também foi seu superpoder de tradução de identidade. Ela poderia colocar a voz, a mente e a alma de alguém na página de uma forma realmente poderosa.”

Ghost-writer

Anthony Ray Hinton trabalhou com Hardin em The Sun Does Shine, seu livro de memórias best-seller e aprovado por Oprah sobre as décadas que passou preso no Alabama por três assassinatos que não cometeu.

“Eu me senti tão confortável contando a Lara coisas que nunca contei a ninguém”, disse ele em entrevista por telefone. “Toda vez que eu chorava, Lara parava e dizia: ‘Espere. Vamos parar um momento.’ Ela não me apressava para continuar. Eu sabia então que ela era uma alma gentil.”

Continua após a publicidade

Depois de escrever 12 livros para outras pessoas - 11 deles homens - Hardin ainda não tinha certeza se estava pronta para contar sua própria história. Ela disse: “A vergonha é tão pegajosa. Eu estava tão acostumada a guardar meu segredo.”

Livro de memórias

Depois de sua palestra no TEDx, Abrams a encorajou a trabalhar em uma proposta, que ele vendeu em um leilão que terminou com seis dígitos. Ela usou parte do adiantamento para terminar de pagar mais de US$ 15 mil em restituição por seus crimes.

The Many Lives of Mama Love contém notas do filme Livre de Orange is the New Black e Prenda-me se for Capaz. Hardin investiga sua infância conturbada (sua lembrança mais antiga é de sua mãe batendo a própria cabeça contra a parede); dois casamentos fracassados; a escalada de seu vício, dos opiáceos ao Valium e à heroína; e sua determinação em reconstruir um lar estável para seus filhos, os quatro que viveram com seu primeiro marido até que ela se recuperasse.

Ela também aborda as difíceis demandas do sistema de justiça criminal. Por exemplo, pelos termos de sua dispensa, ela deveria estar no tribunal para dependentes químicos e em um programa de licença de trabalho ao mesmo tempo. Isso era um desafio, mesmo para alguém com carro (embora um carro que tivesse problemas com subidas).

“Eu vinha de uma posição privilegiada, sendo uma mulher branca, sendo de classe média, tendo educação”, disse Hardin. “Ainda assim, era quase impossível não ser mandada de volta para a prisão. Você está fadado ao fracasso a cada vez.”

Continua após a publicidade

Em uma entrevista por telefone, o filho de Hardin, Ty Love, agora com 27 anos, relembrou a primeira vez que visitou sua mãe depois que ela foi presa - “a vidraça, o macacão laranja, o telefone na parede” - e disse: “Lembro-me dela com um rosto corajoso para a gente.”

Ler o livro de sua mãe o levou de volta àquele momento difícil, disse Love, mas “também foi algo curativo porque pude ver a perspectiva de minha mãe. Fiquei feliz em vê-la usando a si mesma como uma luz um pouco mais. Ela é definitivamente uma das minhas heroínas.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times