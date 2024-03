Alynda Segarra canta nosso tempo em novo disco da banda Hurray for the Riff Raff

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Quase um ano depois da morte repentina do pai, Alynda Segarra ainda chora quando vê uma entrada de metrô com destino ao Bronx. “Ontem passei pelo trem 1. Ao ver a cor vermelha e o número 1 estampado na escadaria, os trens Van Cortlandt Park e Uptown, não me contive e comecei a chorar. É tão louco! Perdi o motivo para ir lá”, disse a artista de 36 anos.

'The Past Is Still Alive' de Riff Raff, o nono álbum cativante e artisticamente autobiográfico de Alynda Segarra, lançado em 23 de fevereiro. Foto: Luisa Opalesky/The New York Times

PUBLICIDADE Segarra, que faz música folk com pitadas de punk, é a figura de frente da banda Hurray for the Riff Raff. Usava uma camiseta branca desgastada sob um colete de couro justo e joias de prata que combinavam com as unhas pintadas. Encontrei-a bebendo café sentada em um sofá com estampa de zebra em um canto tranquilo do Hotel Chelsea, em Manhattan. Ela comparou a decoração do hotel com os cenários do filme Pobres Criaturas, do diretor Yorgos Lanthimos. Hospedar-se no Chelsea foi uma extravagância, mas, desde a morte do pai, Segarra se permite mimos como esse, para homenageá-lo. “Meu pai adorava curtir a vida. Nunca se negou ao prazer. Por isso, estou começando a pensar: por que não eu?” Descendente de porto-riquenhos, Segarra foi criada no Bronx. Saiu de casa aos 17 anos para morar em uma ocupação na Filadélfia. Depois, mudou-se para Nova Orleans, onde tocou em uma banda composta por desocupados de toda sorte, chamada Dead Man Street Orchestra. “Não conseguia acreditar que aquilo era real. Quando eu cantava músicas de Tom Waits, as pessoas me davam dinheiro.” Segarra sentiu certo prazer com essa recordação. Nas épocas do ano em que a Louisiana ficava mais quente, ou ela mesma mais inquieta, viajava observando a vasta paisagem norte-americana, através dos instantâneos desfocados das janelas dos trens.

Algumas dessas aventuras juvenis estão contadas com uma camada de maturidade e melancolia em The Past Is Still Alive (O passado ainda vive), o nono álbum, cativante e artisticamente autobiográfico, gravado por Segarra e pela Hurray, e lançado em 23 de fevereiro.

Brad Cook, que produziu os dois últimos álbuns da banda, mergulhou profundamente na carreira da cantora e compositora e declarou: “Ela está fazendo seu melhor trabalho. É muito bom ver como trabalha com afinco.”

Desde o lançamento, em 2008, de seu primeiro álbum independente, Segarra fez turnês incansáveis e ganhou a admiração de artistas contemporâneos como Katie Crutchfield, da banda Waxahatchee. “Se me perguntarem quem é mais parecida comigo, a que mais respeito como compositora, diria que é Alynda”, afirmou Crutchfield em uma entrevista por telefone. Sobre o álbum folk The Navigator (O navegador), que Segarra lançou em 2017, ela observou: “Algumas músicas desse disco fazem parte de todas as playlists que já criei.”

Conor Oberst, o vocalista da banda Bright Eyes, disse em uma entrevista sobre o Hurray for the Riff Raff: “Há uma espécie de ‘sentimento Springsteen’, de nós contra o mundo, presente em grande parte das faixas. Um espírito de luta e uma fadiga que atinge o mundo inteiro. Mas as músicas fazem uma entrega fácil e despreocupada.” (Oberst canta com Segarra em uma faixa do novo álbum.)

Em 2008, uma coluna da revista New Yorker sobre música de rua de Nova Orleans registrou que Segarra tocava banjo e percussão em uma tábua de lavar (instrumento tradicional da região). Estava com um conjunto de jazz chamado Loose Marbles, que fazia uma música “que parecia tocada pela primeira vez por um maltrapilho durante a Grande Depressão de 1929″. Em Nova Orleans, Segarra se inspirou no Delta Blues, no folk dos Apalaches e em outros movimentos musicais norte-americanos de origem. Romantizando o passado, ela disse: “Eu costumava pensar: droga, queria ter nascido nos anos 60.”

Small Town Heroes (Heróis das pequenas cidades), o primeiro álbum do Hurray for the Riff Raff a ganhar reconhecimento nacional, foi lançado em 2014. O som folk da banda poderia ter surgido em qualquer ano do século XX. O álbum se fortaleceu no nebuloso e circunscrito mundo da música americana, reconhecimento que acabou por sufocar os aspectos mais radicais da visão musical da artista. “O gênero americana (amálgama de gêneros musicais formado pela mescla de sons como folk, country, rhythm and blues, rock’n roll e outras influências) cresceu muito desde então. Mas, naquela época, estava insegura sendo eu mesma e deixando claras as minhas ideias e crenças.” A cantora se sentiu fetichizada por ser porto-riquenha e queer, pressionada a viver de acordo com a imagem higienizada de “uma boa e tradicional garota de Nova Orleans”. “Eu estava me controlando, inclusive a maneira como me vestia e me apresentava no palco. Sabia que era uma grande oportunidade e não poderia perdê-la, porque não queria ser uma sem-teto de novo. Mas estava trabalhando com muito medo”, contou Segarra.

Para o produtor Brad Cook, no álbum de 2022, Life on Earth (Vida na Terra), ela fez um resgate do presente: “Realmente, senti que os temas e a sonoridade saíram da concha de uma forma poderosa durante a produção daquele disco.” O álbum contém elementos e alguns instrumentos que tradicionalmente não estão associados ao estilo americana – uso de sintetizadores, um pouco de rap. Também lida abertamente com o tema do sofrimento causado pelas mudanças climáticas. “Talvez não te encontre lá / Se me cegar o desespero”, canta Segarra na melancólica faixa-título.

“The Past Is Still Alive” continua esta aceitação do presente. “Sinto que, finalmente, consegui combinar todas as coisas. Sou capaz de tocar violão e cantar uma música folk, mas também falar em minha língua e me sentir muito confortável sendo eu mesma”, comentou Segarra. O fim do álbum traz o impressionante épico “Ogallala”, que culmina com Segarra cantando: “Eu me sentia na geração errada, mas sei que vim na hora exata / Para ver o mundo queimar com uma lágrima nos olhos”. Segarra complementou: “Com o mundo nesse estado tão caótico, de fato me sinto diferente. Este é, com certeza, o momento ideal para estar viva e escrever músicas. Não há mais dúvidas sobre isso na minha cabeça.”

Desde que se assumiu como não binário, antes do lançamento de 'Life on Earth', Segarra tem usado a música como um espaço para experimentar mais livremente o gênero. Foto: Luisa Opalesky/The New York Times

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Uma das faixas mais marcantes do novo álbum é Hourglass, meditação fúnebre sobre a memória e as disparidades de classe em que Segarra faz uma revelação crua: “Sempre me sinto uma criança suja / Um bicho que costuma comer no lixo”. Em parte, essa letra fala sobre o fato de Segarra se sentir constrangida por ter abandonado o ensino médio, enquanto convive com colegas de turnê que frequentaram prestigiosas faculdades de música. “Essa frase era o mesmo que dizer ‘Oh, não tenho pele’”, disse a cantora. Quando entregaram a Cook uma demo dessa música, Segarra se mostrou insegura quanto à franqueza da linguagem. “Achei que fosse só um teste de voz.” Cook garantiu a ela que era realmente uma ótima música. “Eu gosto do fato de ela não saber que ‘Hourglass’ é boa. E, mais ainda, que Alynda não saiba como é poderoso, vulnerável e confiante o que a banda está entregando. Eles nem percebem que são muito bons”, afirmou Cook.

Desde que se assumiu como não binária, antes do lançamento de Life on Earth, Segarra usa a música como um espaço para experimentar livremente o gênero. Há uma fluidez alegre na forma como se manifesta em The Past Is Still Alive. Canta sobre a pressão para “ser uma boa filha”, mas também afirma, em Snake Plant, que “nasci com alma de menino”.

Na capa do álbum, Segarra canalizou conscientemente James Dean e River Phoenix. “Eu queria incorporar um desses arquétipos americanos de rapazes tristes e bonitos vestidos com roupas de trabalho”, comentou a cantora, rindo. Velhos queer, que mostraram como transcender o gênero binário, fazem participações especiais em The Past. Em Colossus of Roads, Segarra cita o nome da poetisa Eileen Myles, cujo exemplo ensinou que “há também esta opção de existência e autocriação”. Myles estava na plateia de um pequeno show que a Hurray for the Riff Raff fez em Marfa, no Texas. Aproximou-se de Segarra depois da apresentação para perguntar: “Ouvi meu nome ou estou só deslumbrada comigo mesma?”