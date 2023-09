Ambientalistas sugerem que pessoas deixem de comer salmão para salvar baleias ameaçadas de extinção

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Nas águas de Puget Sound, perto de Seattle, 73 orcas amadas e ameaçadas de extinção, conhecidas como Residentes do Sul, estão caçando, fazendo barulho. Usando o som como um farol, elas patrulham as profundezas geladas. Quando localizam um alvo, elas mergulham, cravando dentes brancos e afiados em sua comida preferida: a carne gordurosa e cor de coral do salmão-rei.

Em comunidades por todo o Alasca, como a pequena comunidade de Pelican, a pesca do salmão real é um motor económico fundamental e um pilar cultural. Foto: Nathaniel Wilder/The New York Times

Mas, nas últimas semanas, esse antigo ritmo do noroeste do Pacífico estava sendo negociado não apenas no mar, mas também em um tribunal federal no centro de Seattle, onde, em 2 de maio, um juiz distrital emitiu uma ordem efetivamente proibindo a maior pesca de salmão-rei do Alasca, um dos maiores remanescentes no mundo.

Para o Wild Fish Conservancy, o grupo ambiental do estado de Washington que entrou com o processo, o destino dos dois animais totêmicos está intimamente ligado. As orcas precisam do salmão para comer, e se pararmos de pescá-los, argumenta o grupo, salvaremos as baleias.

Mas o estado do Alasca, o Serviço Nacional de Pesca Marinha e a Associação de Trollers do Alasca - todos réus no processo - argumentaram que a proibição da pescaria teria pouco impacto em ambos e ganharam uma prorrogação de última hora que permitiu aos pescadores do Alasca colocar suas linhas na água quando a temporada começou em 1º de julho. O Tribunal de Apelações do 9º Circuito em São Francisco decidirá o que acontecerá a seguir.

Independentemente do resultado do processo, porém, há um amplo consenso de que o salmão-rei, também conhecido como Chinook, está em crise. Após décadas de pressões ambientais, como represas e poluição, as populações do salmão-rei estão em mínimos históricos e os cientistas estão se esforçando para entender os efeitos crescentes das mudanças climáticas. Os peixes também estão menores do que nunca. Os taxidermizados de 30 Kg que acabavam nas paredes dos bares de pescadores já não existem mais.

Para se manter saudável, uma orca adulta deve comer cerca de 325 quilos de peixe por dia, cerca de 10 salmões reais. Foto: National Park Service/The New York Times

Alguns argumentam que a única maneira de salvar a espécie é parar de capturá-la e consumi-la - se isso bastasse.

“Todo mundo está lutando entre si pelo último salmão-rei”, disse Mark Stopha, um biólogo de peixes aposentado do Departamento de Pesca e Caça do estado e um antigo vendedor de peixes em Juneau, Alasca. “É algo muito maior do que a gestão da pesca; há algo que está acontecendo com a mudança do clima. Sabemos que o oceano está ficando mais quente.”

Embora o salmão-rei represente menos de 1% da pesca selvagem do Alasca, eles são os peixes oficiais do estado por causa de sua ampla importância econômica, um símbolo vívido do Alasca, com suas águas frias e habitat intocado. A pesca esportiva, comercial e de subsistência tem sustentado gerações de comunidades rurais. Os peixes são fundamentais para a cultura nativa do Alasca.

O salmão-rei também é um indicador de toda a pesca de salmão do Alasca - que representou 97% do salmão selvagem capturado nos Estados Unidos em 2022, de acordo com a North Pacific Anadromous Fish Commission.

O vasto ecossistema marítimo do Alasca está em um estado de volatilidade ameaçadora. No ano passado houve capturas recordes de salmão vermelho na Baía de Bristol, mas nos últimos anos ao longo dos cerca de 3220 Km do rio Yukon, não há mais salmões-reis ou salmões keta suficientes para abastecer os povos indígenas que os pescam há milhares de temporadas.

Seth Stewart, criado em Pelican, no Alasca, é dono da Yakobi Fisheries, uma processadora de pescado que é um dos principais empregadores da comunidade. O salmão real altamente valioso é uma parte essencial do seu negócio. Foto: Nathaniel Wilder/The New York Times

A ansiedade entre todos os tipos de habitantes do Alasca é aguda, disse Laine Welch, uma jornalista que cobriu a pesca no Alasca por 35 anos.

“Nunca vi tanto interesse e indignação das pessoas nas docas, das pessoas no supermercado, até a delegação do Congresso em Washington, DC”, disse ela. “Não diminuiu nem um pouco. Na verdade, os gritos estão ficando mais fortes.”

Mais perto do peixe

No Panhandle do Alasca, pequenos barcos de pesca - com tripulações de dois ou três que fisgam peixes individuais - estão profundamente ligados à sobrevivência de dezenas de aldeias indígenas e pequenas cidades.

Pelican, com 80 habitantes, é um desses lugares. Ele fica na Ilha Chichagof, cerca de 129 Km a sudoeste de Juneau de hidroavião, e seu lema é “Mais perto do peixe”.

A rua principal é um calçadão de um quilômetro e meio e a maioria das pessoas se desloca de bicicleta. As casas ficam sobre palafitas, no sopé de uma montanha repleta de abetos imponentes. Um alojamento de pesca esportiva e a Yakobi Fisheries, uma pequena processadora de peixes de propriedade de Seth Stewart, são os principais empregadores.

nasceu na clínica de Pelican em 1981, e a maior parte de sua família ainda mora na cidade. Seu avô e seus pais pescaram no sudeste do Alasca, pescando o salmão-rei quando o peixe retornava anualmente do Golfo do Alasca para os rios no noroeste do Pacífico para desovar.

O salmão real capturado no derby de pesca esportiva Pelican aguarda a pesagem. A maior das espécies de salmão, os reis já pesavam até 45 quilos. Agora eles são muito menores, e peixes de 30 libras podem vencer um clássico do Pelican. Foto: Nathaniel Wilder/The New York Times

Ele estudou administração porque queria sair da pesca, mas quando se formou na faculdade, mal podia esperar para voltar à água.

“Essa conquista é imediata e você pode ver o que fez com as mãos”, disse ele.

No entanto, é muito mais complicado do que costumava ser. Existem cerca de 900 barcos de pesca no sudeste do Alasca, com um impacto econômico estimado de US$ 85 milhões. Mas o volume de salmões-rei capturados no Alasca e vendidos para processadores vem diminuindo constantemente há 40 anos, de acordo com o McKinley Research Group. Em 1985, por exemplo, os processadores compraram cerca de 6 milhões de Kg. Em 2021, esse número foi de cerca de 1 milhão, uma queda de aproximadamente 80%.

Em um relatório de 2021, a Pacific Salmon Commission observou que as populações de salmão-rei nos rios ao redor de Seattle, onde nascem, caíram 60% desde 1984.

O maior cliente da Yakobi é o New Seasons Market, uma rede de supermercados com sede em Portland, Oregon, mas eles pararam de comprar salmão-rei em 2020, disse Stewart. “O comprador disse: ‘Alguns de nossos clientes estão preocupados com as baleias em Puget Sound.’”

No porto de Pelican, Ajax Eggleston e alguns tripulantes estavam cortando iscas algumas semanas antes do início da temporada do salmão-rei.

O impacto económico da pesca do salmão real no Alasca é estimado em 85 milhões de dólares anualmente. A interrupção da pesca teria efeitos colaterais desde as barras nas docas até os fornecedores de gelo. Foto: Nathaniel Wilder/The New York Times

Eggleston, também nascido em Pelican, disse: “Os caras estão lutando, tentando encontrar outra maneira de ganhar a vida. A ansiedade geral no sudeste do Alasca está nas alturas. As pessoas estão pirando.”

Ele acrescentou: “A saúde da espécie? Está condenada, cara. Não estou otimista sobre o futuro da pesca. Estaremos comendo insetos e peixes de criação da Nova Zelândia.”

Mudanças no cardápio

Renee Erickson, uma chef ganhadora do prêmio James Beard, possui nove restaurantes de frutos do mar na área de Seattle. Em 2018, ela viu uma reportagem sobre uma orca fêmea conhecida como Tahlequah que nadou por dias com seu filhote morto.

“Eu estava servindo salmão-rei até aquele momento e realmente não entendia que essa era a principal fonte de alimento para essas baleias sobreviverem”, disse ela.

Agora ela serve apenas sockeye (também conhecido como salmão-vermelho) de regiões do Alasca, onde os números de pesca são altos e, muito ocasionalmente, peixes de Washington.

“Eu não sou uma pescadora de salmão-rei onde esse é o meu sustento”, disse ela. “É uma coisa muito difícil de imaginar, mas não sei o que eles farão em 10 anos quando não houver peixes.”

Ela acrescentou: “Não quero ser a pessoa que serve o último salmão-rei. Essa é uma ideia impossível para mim”.

Beau Schooler, o chef executivo do In Bocca al Lupo em Juneau, pesca salmão para o restaurante em um barco com rede de emalhar no verão.

Historicamente, os povos indígenas regressaram aos acampamentos de pesca ao longo do rio Yukon, onde durante gerações colheram e preservaram salmão para o inverno. Nos últimos anos, pescadores como Darrell Kriska descobriram que quase não há pesca de salmão. Foto: Ash Adams/The New York Times

“Acho que eventualmente só haverá salmões rosa e chum, e isso é tudo que teremos, e acho que será mais cedo do que pensamos”, disse ele.

Jeremy Woodrow, diretor executivo do Alaska Seafood Marketing Institute, disse que comer o salmão-rei do Alasca ainda é sustentável e que a pesca do estado é cuidadosamente administrada, como tem sido há mais de 50 anos.

Ele disse que, apesar da diminuição do número de peixes em geral, os biólogos marinhos do estado monitoram os estoques de salmão para evitar a sobrepesca e que os números mais baixos e os tamanhos menores do salmão-rei podem ser o “tamanho certo” da população para um ambiente oceânico em rápida mudança.

“A quantidade de peixe que está sendo pescada no Alasca é minúscula em comparação com a quantidade de salmão-rei selvagem que está no oceano”, disse ele.

Karen e Victor Stepanenko pescaram salmão real durante o último dia do clássico de pesca Pelican. Eles são proprietários e administram o Lisianski Inlet Cafe em Pelican há mais de 30 anos. Foto: Nathaniel Wilder/The New York Times

Os primeiros pescadores

Esse raciocínio, porém, fracassou no rio Yukon, onde um desastre ecológico ainda está se desenrolando.

Por gerações, as comunidades principalmente indígenas ao longo do rio passaram os verões pescando, cortando e armazenando salmão-rei para “subsistência”, uma prática cultural de viver da terra que compensa o alto custo dos alimentos em comunidades remotas.

Historicamente, as pessoas viajavam para campos de pesca familiares remotos para colocar redes e monitorar rodas de peixes. Mas o salmão-rei começou a declinar há cerca de 15 anos. Então, as pessoas pescavam salmão chum, mas os números começaram a cair em 2018. Nos últimos anos, quase não houve pesca, e as comunidades indígenas estão comendo salmão trazido de centenas de quilômetros de distância.

“Para mim, as comunidades do rio Yukon estão em perigo”, disse Richard Chalyee Éesh Peterson, presidente do Conselho Central das Tribos Indígenas Tlingit e Haida do Alasca.

“O que está por vir’

Para muitas populações de salmão-rei e orcas residentes no sul, os humanos podem não ser capazes de fazer o suficiente agora para reverter as consequências de decisões tomadas décadas atrás.

Estudos descobriram que os corpos das orcas carregam níveis alarmantes de PCBs de líquidos de refrigeração, retardadores de chama e lubrificantes que foram proibidos em 1979. Essas toxinas se acumulam na gordura das baleias e também ficam concentradas no leite materno, sendo transmitidas aos filhotes que amamentam. Estima-se que a residente mais velha do sul, uma fêmea conhecida como L25, tenha nascido em 1928 - seu corpo é um almanaque vivo de quase um século de escoamento da humanidade.

No entanto, pode haver notícias ainda piores. O zumbido constante do barulho do barco interfere na ecolocalização e na habilidade de caçar das baleias. E desde as capturas em massa que povoaram as piscinas de arena dos parques marinhos - 45 orcas residentes do sul foram capturadas de 1965 a 1975, reduzindo a população em 40% - seus números permaneceram permanentemente diminuídos. Um estudo recente mostra que atualmente elas podem não ter a diversidade genética para prosperar. (Existem outras orcas se saindo melhor, incluindo as residentes do norte que vivem na costa.)

Alguns cientistas dizem que mesmo que o oceano estivesse cheio de salmão-rei, as residentes do sul ainda estariam em apuros.

Ajax Eggleston, um pescador que foi criado em Pelican, depende do salmão real para obter cerca de 40% de sua renda. Ele não acha que seus filhos irão capturar reis. Foto: Nathaniel Wilder/The New York Times

Mas o oceano não estará cheio de salmão-rei. Como as orcas, os reis estão hoje à mercê de anos de escolhas humanas. No Noroeste do Pacífico e na Califórnia, os salmões selvagens foram dizimados por barragens, poluição agrícola e programas de incubação que prejudicaram os estoques de peixes selvagens. A mudança climática trouxe uma nova lista de problemas. Os esforços continuam para proteger e restaurar as populações de peixes, mas vários estoques foram listados como ameaçados de extinção.

O salmão selvagem sobreviveu por milênios em rios em todo o mundo, através dos ciclos de aquecimento e resfriamento da Terra, mas nas últimas centenas de anos, eles desapareceram de quase todos os lugares da Terra. Na verdade, cerca de 70% do salmão que as pessoas comem é salmão do Atlântico cultivado.

Em abril, Peter Westley, professor associado da Faculdade de Pescas e Ciências do Oceano da Universidade de Alasca Fairbanks, fez uma apresentação sobre o estado do salmão no Kenai Peninsula College, detalhando a ampla gama de desafios para o salmão-rei, desde os parasitas no aquecimento do Rio Yukon até a concorrência com peixes de incubação.

No último slide, ele citou um fator final: arrogância.

“Sou culpado por ser arrogante e pensar que as coisas vão ficar bem”, disse ele.

Ele foi treinado para acreditar que os salmões são resistentes e que, se forem bem manejados em um habitat saudável, eles se sairão bem. O Alasca tem um habitat intocado para os peixes e décadas de manejo cuidadoso. No entanto, os peixes estão diminuindo.

“Isso me preocupa”, disse ele, “e me faz questionar se nós, como habitantes do Alasca, estamos realmente dispostos a aceitar o que está por vir”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

