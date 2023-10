Biólogo ‘ensina’ novo caminho de migração para pássaros tentando evitar extinção dos animais

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Johannes Fritz, um biólogo austríaco independente, precisava elaborar um plano, mais uma vez, se quisesse evitar que seus pássaros raros e queridos fossem extintos.

Para sobreviver ao inverno europeu, o íbis-eremita - que outrora desapareceu completamente da natureza no continente - precisa migrar para o sul durante o inverno, sobre os Alpes, antes que as montanhas se tornem intransitáveis.

Johannes Fritz elaborou um plano para mostrar aos ameaçados íbis-carecas do norte um caminho de migração novo e mais seguro que contornaria os Alpes. Foto: Nina Riggio/The New York Times

Mas a mudança nos padrões climáticos atrasou o momento em que os pássaros começaram a migrar e agora eles chegam às montanhas muito tarde para conseguirem ultrapassar os picos, ficando presos numa armadilha mortal de gelo.

“Dois ou três anos e eles estariam extintos novamente”, disse Fritz.

Determinado a salvá-los, Fritz decidiu ensinar aos pássaros uma rota de migração nova e mais segura, guiando-os ele mesmo em uma pequena aeronave. E ele estava confiante de que poderia ter sucesso nesse plano ousado e pouco convencional - porque já havia feito isso antes.

Quando Fritz nasceu, há 56 anos, o íbis-eremita, um pássaro preto do tamanho de um ganso, com cabeça calva e bico enorme, só podia ser encontrado na Europa em cativeiro. Há cerca de 400 anos, os europeus provavelmente devoraram o último deles.

Mas Fritz passou a sua carreira a reintroduzir pássaros na natureza, e uma parte essencial do seu ensinamento tem sido mostrar aos jovens o caminho de migração que seguirão quando adultos.

Fritz aprendeu a voar, modificando uma aeronave ultraleve para que ela voasse em velocidades lentas o suficiente para que seus alunos alados pudessem acompanhá-la.

Ele era o único fornecedor de comida, amor e carinho para seus jovens alunos desde que tinham apenas alguns dias de vida, e os íbis seguiram ansiosamente seu professor - que por acaso pilota uma máquina bastante barulhenta.

Uma cena da escola de aviação com pássaros que seguem atrás de seus cuidadores humanos. Foto: Nina Riggio/The New York Times

Em 2004, três anos depois de algumas experiências inicialmente difíceis, Fritz liderou o primeiro grupo da Áustria para Itália e, desde então, liderou 15 migrações deste tipo. Ao longo desse tempo, ele recuperou 277 jovens íbis, muitos dos quais começaram então a passar a rota para os seus próprios filhotes.

Mas o caminho que ele originalmente ensinou aos íbis não é mais viável. Com as alterações climáticas a aquecer a área onde as aves passam o verão - junto ao Lago de Constança, na Alemanha e na Áustria -, elas iniciam agora a sua migração no final de outubro, em vez de no final de setembro, como faziam há apenas uma década.

No ano passado, enquanto acompanhava o progresso dos pássaros, Fritz encontrou neve cobrindo as penas dos íbis, e os seus longos bicos lutavam para encontrar larvas e vermes no solo gelado. Três colônias de íbis tentaram duas vezes atravessar as montanhas em novembro, mas falharam todas as vezes, com Fritz levantando a hipótese de que os fluxos crescentes de ar quente eram muito fracos em novembro para permitir que os pássaros voassem com facilidade sobre as montanhas.

Fritz e sua equipe atraíram os animais famintos com larvas de farinha, prenderam-nos em caixotes e os conduziram pelos Alpes.

Mas Fritz percebeu que um serviço de transporte privado não era uma solução sustentável e, por isso, teve a ideia de mostrar às aves um novo caminho de migração.

No Lago de Constança, neste verão, humanos e pássaros estavam na escola de voo, praticando os voos escoltados para sua viagem épica. Em outubro, esperam chegar à costa atlântica do sul da Espanha, perto de Cádiz, onde os pássaros poderão passar o inverno confortavelmente.

Sr. Fritz e Helen Kalies, uma voluntária, se preparando para um voo de treinamento com as aves no sul da Alemanha este mês. Foto: Nina Riggio/The New York Times

Caminho mais demorado

Contornando os poderosos Alpes, a nova rota tem cerca de 4.000 quilômetros, cerca de três vezes mais longa do que a anterior que ia diretamente ao sul, até a Toscana. Voando a uma velocidade máxima de 40 km/h, a viagem deverá durar cerca de seis semanas, ao contrário das duas para chegar à Toscana.

Tendo crescido numa fazenda de montanha no Tirol, Fritz gostava de observar como as vacas e os cavalos interagiam uns com os outros mais livremente - acariciando-se e brincando - depois de serem conduzidos para fora do celeiro e para o pasto. Essas observações de infância fomentaram seu sonho de se tornar biólogo.

Aos 20 anos, ele se matriculou em um programa que lhe permitiria estudar biologia na universidade, mas primeiro ele teve que treinar como caçador estadual com a responsabilidade de manter as populações animais locais sob controle.

Em terreno alpino acidentado, ele monitorou a saúde de rebanhos de camurças e veados, embora se recusasse a matá-los. Apenas uma vez, por repetida insistência de seu chefe, ele puxou o gatilho. “Um cervo órfão, que teria morrido”, disse Fritz, que classificou os disparos como uma “mancha negra” em sua vida profissional.

Ele tinha 24 anos quando finalmente começou a estudar nas universidades de Viena e Innsbruck. Mais tarde, ele conseguiu trabalho no Centro de Pesquisa Konrad Lorenz, na Áustria, criando manualmente filhotes de corvo e ensinando gansos-bravos a abrir caixas enquanto fazia seu doutorado. Trabalhar tão próximo a animais de vida livre era exatamente o que ele sonhava quando menino.

Os íbis-eremitas do norte passam o verão na Alemanha e na Áustria, mas precisam voar para o sul para sobreviver aos invernos. A plumagem preta cobre seu corpo grande, mas a cabeça dos adultos não tem penas, dando nome à espécie. Foto: Nina Riggio/The New York Times

Paixão à primeira vista

Em 1997, um zoológico deu ao centro de pesquisa seus primeiros filhotes de íbis-eremitas. Nem de longe tão educáveis quanto os gansos - e nem perto dos corvos superinteligentes - os íbis frustraram a maioria dos cientistas.

Mas Fritz ficou apaixonado. Quando as pessoas brincam que suas cabeças vermelhas e enrugadas e seus moicanos pretos os colocam na disputa pelo pássaro mais feio do mundo, ele aponta para seu carisma, seu aspecto gregário e para seu afeto. Ele sabe o que os filhotes adoram comer - ratos desfiados e coração de boi, oito vezes ao dia - e os pássaros curiosos gostam de enfiar delicadamente os longos bicos em suas orelhas.

Depois de os íbis terem sido libertados pela primeira vez na natureza, há mais de 20 anos, Fritz aprendeu que passar gerações em confinamento zoológico não diminuiu o seu impulso para migrar, embora eles tenham ficado geograficamente desinformados. Na sua busca pelo “sul”, alguns acabaram na Rússia.

O que os íbis precisavam, pensou Fritz, era de um guia.

“Naquela época, Voando para Casa foi um grande sucesso entre nós, biólogos”, diz Fritz, relembrando o filme de 1996 em que personagens interpretados por Jeff Daniels e Anna Paquin lideram a migração de gansos órfãos do Canadá numa asa delta. Quando Fritz proclamou que faria o mesmo com os íbis, foi inicialmente ridicularizado.

Mas através de anos de tentativa e erro, ele conseguiu. Ele até aprendeu a voar como um pássaro, disse ele, voando com facilidade.

Hoje ele prioriza a segurança, disse, em parte porque não é mais o único a correr riscos. Os íbis são agora criados por duas assistentes de pesquisa que funcionam como mães adotivas humanas, uma voando na traseira da aeronave de Fritz e a outra com um segundo piloto.

Em uma manhã escaldante no acampamento no Lago de Constança, Fritz fechou o zíper de seu macacão verde-oliva e entrou em seu avião, virando-se para verificar os 35 íbis e sinalizando para uma das mães adotivas sentar-se atrás dele. À medida que sobem acima da pista de pouso coberta de grama, os pássaros batem suas asas negras, seguindo logo atrás.

Em breve, voarão para oeste, para a França, e depois para sul, até ao Mediterrâneo, onde percorrerão a costa até à Andaluzia, uma das regiões mais quentes e secas do continente, enfrentando condições meteorológicas imprevisíveis ao longo do caminho

Mas os riscos inevitáveis são “necessários”, disse Fritz.

“Não é apenas um trabalho”, acrescentou ele, “mas o propósito da minha vida”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

