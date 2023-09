Cinemas britânicos criam sessões especiais para permitir a presença de cachorros

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Kab, um Doberman de 2 anos que usa uma bandana azul, está visivelmente ansioso.

Damian e Catriona Spandley, com seus cães Lucky e Jeff, participando da exibição do filme “Strays” no cinema Curzon Aldgate, em Londres, no sábado. O Sr. Spandley é funcionário da Curzon. Foto: Mary Turner/The New York Times

Às vezes chamado de “cupcake”, ele tem aproximadamente o tamanho e o peso de um adolescente e a mesma energia. No momento, ele está sendo conduzido pelo pátio de um cinema no leste de Londres por um de seus donos, Luisa Fulcher, para aliviar o nervosismo e fazer uma última pausa para ir ao banheiro antes que ele e um grupo de outros cães se instalem para uma coisa incomum: sua primeira experiência no cinema.

Em agosto, os Cinemas Curzon, uma rede com 16 locais na Grã-Bretanha, começou a permitir que cães assistissem a sessões de filmes selecionados com seus donos, começando com Ruim pra cachorro, uma comédia de live-action cheia de palavrões que segue um grupo de cães (dublado por atores como Will Ferrell e Jamie Foxx) que se unem para se vingar de um dono.

Londres é um paraíso para os cães, que são regularmente encontrados aos pés dos seus donos em restaurantes, pubs, trens e em muitos outros locais públicos. Os cinemas podem ser os próximos a receber cães, em parte graças à pandemia.

Na Grã-Bretanha, que tem uma população de cerca de 67 milhões de pessoas, existem cerca de 11 milhões de cães de estimação, de acordo com um relatório publicado este ano pelo People’s Dispensary for Sick Animals, uma instituição de caridade veterinária. A posse de animais de estimação aumentou durante a pandemia e agora que os trabalhadores estão sendo incentivados a regressar ao escritório, alguns animais de estimação e os seus donos estão sofrendo com a transição.

“Muitas pessoas adquiriram cachorros durante a pandemia e querem ver um filme com seus cachorros”, disse Jake Garriock, chefe de publicidade da Curzon. Ele disse que as novas sessões fazem parte de um programa maior projetado para permitir que os clientes assistam aos filmes da maneira que melhor lhes convier, como sessões para bebês com volume reduzido e maior iluminação.

Por enquanto, a Curzon está permitindo cães de qualquer raça em apenas uma sessão por semana, em apenas uma das unidades da rede em Londres, disse Garriock. (E não, não são necessários ingressos separados para cães.) Eles não são permitidos nos assentos e seus donos devem limpar quaisquer acidentes.

Luisa Fulcher, ao centro, e seu cachorro Kab estavam entre os participantes da exibição de sábado. “Hoje em dia os animais de estimação fazem parte da família”, disse ela. Foto: Mary Turner/The New York Times

Um movimento

A Curzon não está sozinha na recepção dos cães. A Picturehouse Cinemas, outra rede britânica, oferece sessões para cães desde 2015, e há vários cinemas independentes na Grã-Bretanha que o fazem. (A maioria dos cinemas, entretanto, permite apenas cães-guia.)

Do lado de fora do cinema, Fulcher disse que trouxe um osso para Kab, que agora choramingava por atenção e pulava brincando com um repórter.

“Acho uma ótima ideia porque hoje os animais de estimação fazem parte da família”, disse ela sobre as novas sessões. “Eles não são mais apenas animais de estimação. É como se fosse seu bebezinho.”

Para outros donos de cães, as sessões proporcionam uma nova liberdade. Ziad Dajani disse que ele e seu parceiro não iam ao cinema juntos há quatro anos por causa de Tarçin, seu Labradoodle australiano de 8 anos, que sofre de ansiedade de separação. “Somos basicamente seus reféns”, disse Dajani. “Portanto, não podemos deixá-lo sozinho nem por um minuto. Alguém tem que estar com ele o tempo todo.”

Na fila para comprar lanches para a sessão estavam alguns outros donos de cães, incluindo Rebecca Minty e sua filha. Com elas estava Lottie, que estava deitada no chão e não se incomodava particularmente com nada nem ninguém. Minty disse que Lottie, de 7 anos, uma Cocker spaniel de trabalho que não trabalha, foi levada para uma longa caminhada antes de ir ao cinema em um esforço para manter a calma.

Rebecca Minty e sua cadela, Lottie, também compareceram à exibição. Foto: Mary Turner/The New York Times

Mas como é?

Lá dentro, a sessão era como qualquer outra, exceto pelo barulho de coleiras e latidos ocasionais. O nível de som do filme também foi reduzido.

“É vital que os cinemas reduzam o som nas sessões que aceitam cães, caso contrário, o volume pode causar sofrimento e até dor”, disse a Dra. Katherine Polak, veterinária e vice-presidente da Humane Society International, em um comunicado. “Em princípio, é semelhante aos cinemas que oferecem sessões para bebês, que também reduzem o som e aceitam que é provável algum nível de perturbação.”

Paget Fulcher, o outro dono de Kab, disse após a sessão que Kab se comportou bem, apesar dos desafios. “Na maioria parte do tempo ele ficou deitado no chão, brincando com um brinquedo que levamos para ele”, disse. “Foi tudo bom. Nada de ruim aconteceu. Acho que estamos muito felizes com o que aconteceu.”

O comportamento de um cachorro em casa oferece pistas sobre como o animal poderia se comportar na sessão de um filme, de acordo com Graeme Hall, um treinador de cães britânico conhecido como “The Dogfather”, que apresenta o programa da Netflix Dogs Behaving (Very) Badly.

“Alguns cães parecem gostar de assistir televisão e outros não ligam”, disse Hall, que aconselhou monitorar um cão em busca de sinais de estresse, incluindo sons, bocejos, o ato de lamber os lábios e colocar as orelhas para trás.

Ele também disse que os cães seguem as pistas de seus donos. “Sabemos com certeza que os cães estão constantemente observando nossas expressões faciais e linguagem corporal, os pequenos sons que fazemos, até mesmo nossos padrões respiratórios”, disse ele. “Se você está se divertindo, há uma boa chance de que seu cachorro perceba isso.”

Garriock reconheceu que nem todo mundo gosta de ir ao cinema com cachorros na plateia.

“Obviamente, há muitas sessões que não serão perturbadas por cães”, disse ele. “Se você gosta de gatos, pode ir a uma das outras sessões.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

