Como a alimentação pode afetar a saúde de sua pele?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Se você já se olhou no espelho e notou uma nova espinha ou pele amarelada, é natural se perguntar se a comida que você ingere é de alguma forma responsável.

“Nossa alimentação afeta totalmente nossa pele”, disse a Dra. Lauren Ploch, dermatologista em Aiken, Carolina do Sul. A pele é um órgão, assim como o coração ou o fígado, e é construída e mantida pelos nutrientes dos alimentos, disse ela.

A proteína, por exemplo, é usada para produzir colágeno, que fortalece e mantém a pele e ajuda a curar feridas; e antioxidantes como as vitaminas C e E protegem a pele da poluição do ar e do sol, disse ela.

Mas será que comer certos alimentos, como frutas ou vegetais, pode levar a uma pele clara e brilhante? E outros alimentos, como refrigerante ou pão branco, podem piorar a acne ou “deixar sua pele com uma aparência horrível”, como disseram alguns no TikTok? Veja o que sabemos.

If you’ve ever looked in the mirror and noticed a new pimple or sallow skin, it’s natural to wonder if the food you eat is somehow responsible. (Melody Melamed/The New York Times) Foto: NYT / NYT

O que a pesquisa sugere

Certas deficiências nutricionais podem causar problemas de pele óbvios, disse a Dra. Mary Wu Chang, professora associada de dermatologia e pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Connecticut.

A deficiência de vitamina C, por exemplo, pode causar escorbuto, o que leva a sintomas que incluem a formação fácil de hematomas, má cicatrização de feridas e pele áspera e grossa. E as deficiências de proteínas podem causar pele escamosa e descolorida.

Mas estas condições, acrescentou Chang, são raras nos Estados Unidos.

É difícil estudar as maneiras mais sutis pelas quais sua alimentação pode afetar sua pele, mas algumas pesquisas oferecem pistas, disse o Dr. Rajani Katta, dermatologista e professor clínico do Baylor College of Medicine.

Em um estudo realizado nos Países Baixos publicado em 2019, por exemplo, os pesquisadores analisaram os registros alimentares e fotografias de cerca de 2.800 adultos mais velhos, a maioria na faixa dos 60 e 70 anos. Eles descobriram que as mulheres que comiam mais frutas, vegetais, peixes e alimentos ricos em fibras tendiam a ter menos rugas do que aquelas que comiam mais carne e salgadinhos.

Outro estudo publicado em 2019 descobriu que as mulheres na França que seguiram a dieta mediterrânea tinham riscos significativamente mais baixos de desenvolver câncer de pele do que aquelas que não seguiram. Os autores levantaram a hipótese de que os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios da dieta poderiam ter desempenhado um papel.

Alguns pequenos testes também descobriram que alimentos individuais podem afetar diretamente a pele, disse Katta.

Por exemplo, dois estudos descobriram que consumir cerca de 3 colheres de sopa por dia de extrato de tomate, rico em um antioxidante chamado licopeno, protegia a pele dos danos do sol; e há algumas evidências de que outros compostos vegetais - como os encontrados em frutas e vegetais coloridos, chá, chocolate amargo e certas ervas e especiarias, incluindo cravo, canela e hortelã - podem oferecer uma defesa semelhante, embora consumi-los não substitua a necessidade de usar protetor solar, disse Katta.

A dieta mediterrânea também pode beneficiar aqueles com psoríase, uma doença que causa manchas na pele espessas, secas e que coçam. Foto: Mediterranean/ Creative Commons

A alimentação pode ajudar a tratar certas doenças de pele?

Alguns pequenos testes - a maioria realizados em adolescentes e homens jovens - descobriram que reduzir o consumo de alimentos açucarados e ricos em amido, como refrigerantes, doces, pães brancos e massas, ajudou no tratamento da acne, disse Chang. E alguns relatórios sugerem que o consumo de laticínios ou proteína de soro de leite em pó está associado à acne mais grave, acrescentou ela.

A dieta mediterrânea também pode beneficiar aqueles com psoríase, uma doença que causa manchas na pele espessas, secas e que coçam, acrescentou Ploch.

Em geral, porém, as evidências de que mudanças na alimentação podem tratar doenças de pele são limitadas, disse o Dr. Aaron Drucker, dermatologista e professor associado de medicina na Universidade de Toronto. E mesmo que as mudanças na dieta ajudem, acrescentou ele, você ainda pode precisar de medicamentos.

Conselhos alimentares para uma pele saudável

A menos que você tenha sido diagnosticado com uma deficiência específica, é melhor obter nutrientes dos alimentos e não de suplementos, que não são bem regulamentados e às vezes podem causar mais danos do que benefícios, disse Ploch.

Em um grande ensaio clínico realizado na França, por exemplo, mulheres adultas que tomaram diariamente um suplemento antioxidante contendo vitaminas C e E, beta-caroteno, selênio e zinco durante 7,5 anos tiveram uma probabilidade 68% maior de desenvolver câncer de pele do que aquelas que não tomaram o suplemento.

E os suplementos de biotina, que afirmam ajudar na saúde do cabelo, da pele e das unhas, podem conter até 650 vezes a dose recomendada, o que pode levar a resultados incorretos de testes laboratoriais.

A recomendação de Ploch para uma pele saudável é a dieta mediterrânea, que fornece nutrientes benéficos como antioxidantes e compostos protetores à base de plantas, disse ela.

Chang sugere frequentemente que seus pacientes com tendência a acne tentem reduzir o consumo de laticínios e alimentos ricos em açúcar e carboidratos refinados por pelo menos quatro a seis semanas. Isso não ajudará a todos, disse ela, mas alguns notam melhorias significativas.

O eczema e outras doenças da pele “aumentam e diminuem” naturalmente, por isso nem sempre é óbvio se uma mudança na dieta está ajudando ou prejudicando, disse Drucker.

Mas se você notar que um determinado alimento piora consistentemente os sintomas, faz sentido evitá-lo, disse ele.

Em geral, porém, esteja ciente de que eliminar muitos alimentos ou grupos de alimentos pode ter consequências indesejadas, disse Drucker. Se você cortar laticínios, por exemplo, poderá perder cálcio e vitamina D, portanto, certifique-se de que sua dieta seja balanceada com uma variedade de alimentos para atender às suas necessidades nutricionais. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

