Como astrônomos têm evitado que os satélites atrapalhem a astronomia – por enquanto

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE — Em dezembro de 2020, astrônomos documentaram uma explosão de luz altamente energética numa das galáxias mais distantes já observadas. Mas, menos de um ano depois, as afirmações do artigo estavam desacreditadas. Outros cientistas disseram que tinha sido só um satélite de passagem.

“Fiquei um pouco triste, porque acabou que a explosão de raios gama era só um satélite artificial”, disse Krzysztof Kamiński, astrônomo do Instituto do Observatório Astronômico da Polônia, que disse ter comparado a posição, o horário e o brilho da descoberta com um objeto em órbita.

Linhua Jiang, astrônomo da Universidade de Pequim que liderou a descoberta original, disse que sua equipe reafirma as alegações do trabalho, acrescentando que a probabilidade de um satélite passar bem na frente da galáxia distante, exatamente no momento certo, era minúscula, na melhor das hipóteses. Provavelmente não será a última vez em que cientistas discutem se um satélite de passagem está sendo confundido com uma descoberta astronômica.

Trilhas de satélites Starkink no céu noturno, vistas de Córdoba, Argentina, em 6 de maio de 2020 Foto: Miguel Megevand/Adobe Stock

As órbitas da Terra estão se enchendo de satélites a um ritmo alarmante. Já existem mais de 9 mil satélites orbitando o planeta, e mais de 5 mil deles pertencem à Starlink, a constelação construída pela SpaceX para transmitir serviços de internet para a Terra. A eles vão se juntar milhares de satélites de outras empresas e países nas próximas décadas.

Quanto mais satélites em órbita, maior será sua interferência na capacidade da astronomia de responder a questões sobre o cosmos – e o lugar da humanidade nele.

A SpaceX não respondeu a pedidos de comentários. Mas astrônomos disseram que não estão dispostos a ceder os céus noturnos às novas frotas de satélites. Eles estão engenhosamente combinando tecnologias novas e antigas para lidar com os crescentes obstáculos às suas observações. Eles também estão trabalhando com a indústria para encontrar soluções para deixar os satélites menos brilhantes. E estão tentando convencer os reguladores a prestar mais atenção à crescente indústria dos satélites.

As estratégias estão dando resultado – por enquanto. Mas o esforço dos pesquisadores para preservar a astronomia enfrenta desvantagens fundamentais. A construção de novos telescópios leva décadas, ao passo que dezenas de novos satélites podem ser incorporadas ao céu noturno toda semana.

“As escalas de tempo são muito incompatíveis”, disse Meredith Rawls, cientista pesquisadora do Observatório Vera C. Rubin, um poderoso telescópio financiado pelos Estados Unidos no Chile que deve entrar em operação em 2025. “A velocidade com que a indústria de satélites está projetando e lançando hardwares é altíssima em comparação com a astronomia”.

Para fotografar o céu noturno, os operadores de telescópios passaram mais de um século capturando imagens em placas de vidro.

Isso começou a mudar com o surgimento dos detectores de dispositivos de carga acoplada (CCD, na sigla em inglês). Inventados em 1969, os CCDs são digitais e capturam imagens cerca de 100 vezes mais rápido que as câmeras de película.

Na década de 1980, surgiram alguns dos primeiros telescópios com "olhos" de CCDs eletrônicos. Hoje, telescópios do mundo todo continuam contando com essa tecnologia que ganhou o Prêmio Nobel. Embora os CCDs não sejam a tecnologia de câmera mais rápida disponível atualmente, eles são os mais comuns. A construção de observatórios mais poderosos leva décadas, e muitos foram projetados tendo em mente as técnicas de imagem do século 20. Entre eles está o Observatório Vera Rubin, batizado em homenagem à astrônoma que teve papel central na descoberta da matéria escura. Uma de suas missões é detectar asteroides que podem destruir planetas e estudar a relação entre a matéria escura e a energia escura. O telescópio usa um detector CCD gigantesco, que tem mais ou menos o tamanho de um carro comum, mas várias toneladas a mais. É a maior câmera digital astronômica já construída. Espera-se que ele perscrute os mistérios de objetos 20 milhões de vezes menos visíveis do que o olho humano consegue enxergar.

Mas, à medida que os satélites abarrotam os céus, os astrônomos que confiavam no telescópio Rubin para fazer descobertas científicas estão ficando mais preocupados.

“O objetivo do Rubin é abrir essa nova janela para o universo, encontrar coisas que nem sabíamos procurar”, disse a Dra. Rawls. “Mas, se, em vez disso, olharmos por um para-brisa cheio de insetos, não saberemos o que estamos vendo”.

Trabalho na montagem do telescópio do Observatório Vera C. Rubin, no Chile, em junho de 2022 Foto: H. Stockebrand/Rubin Observatory/NSF/AURA via The New York Times

Alguns telescópios que usam detectores CCD capturam uma fatia tão estreita do céu que não sofrem interferência dos satélites. Mas a visão ampla do telescópio Rubin é um problema. Um estudo demonstrou que, durante certas horas da noite, quase todas as imagens tiradas pelo telescópio serão prejudicadas por pelo menos um satélite – quando não vários –, deixando um rastro de centenas de pixels de largura. A Dra. Rawls apresentou duas estratégias para lidar com essa ameaça ao telescópio: esquiva e correção. Se os astrônomos souberem de antemão os caminhos dos satélites, a tecnologia poderá se antecipar e "se esquivar" dos satélites redirecionando temporariamente o telescópio. "Usamos um algoritmo para determinar para onde o telescópio aponta", disse a Dra. Rawls. "O algoritmo é brilhante, consegue levar em conta muitas ponderações diferentes", acrescentou ela, até mesmo evitar enxames de satélites. A Dra. Rawls disse que a esquiva deve remover cerca de metade dos rastros nas imagens do telescópio Vera Rubin, dependendo de quantos satélites estejam em órbita.

Quanto à estratégia da correção, a Dra. Rawls disse que os cientistas estão desenvolvendo algoritmos para limpar os dados dos satélites – uma tarefa muito mais desafiadora, mas que atrapalha menos as observações.

Ainda assim, como as soluções de software são todas imperfeitas e complicadas, alguns especialistas sugeriram que os construtores de telescópios pensassem em mudar seu hardware.

Darren DePoy, astrônomo da Texas A&M University, trabalhou com alguns dos primeiros telescópios CCDs, ainda na década de 1980. Em 2018, ele começou a testar e, por fim, a usar um detector muito mais onipresente: o CMOS, sigla em inglês para semicondutor de óxido metálico complementar, o mesmo tipo que provavelmente está na câmera do seu smartphone.

“Embora a física seja muito semelhante nos detectores CCD e CMOS, a forma como o sinal é emitido é um pouco diferente”, disse o Dr. DePoy. “No caso do CMOS, você consegue ler todos os pixels simultaneamente, ao passo que, no detector CCD, você precisa esperar para ler cada pixel sequencialmente”.

Como exemplo, o Dr. DePoy disse que, embora um CCD moderno possa exigir cerca de 10 segundos para fotografar uma galáxia, o detector CMOS equivalente leva cerca de 10 milissegundos – mil vezes mais rápido. Ao realizar inúmeras exposições rápidas, os astrônomos podem extirpar os quadros manchados por satélites ou aviões e, em seguida, calcular a média do restante para criar uma imagem final imaculada.

Dr. DePoy disse que pequenos detectores CMOS já são populares entre os astrônomos amadores que têm telescópios como hobby. Ele acha difícil imaginar que o CMOS não seja o futuro. Mas calcula que menos de dez telescópios maiores utilizem a tecnologia hoje em dia.

Parte da demora se deve ao fato de a inércia ser mais barata.

Comprar e montar grandes detectores CMOS ainda é caro em comparação com o uso dos detectores CCD existentes, disse Richard Green, astrônomo da Universidade do Arizona e diretor interino do Centro para a Proteção do Céu Escuro e Silencioso contra a Interferência de Constelações de Satélites, uma organização que patrocina pesquisas sobre o tema.

Esse problema foi comentado pela Dra. Rawls quando lhe perguntaram se o telescópio Rubin poderia usar a tecnologia CMOS.

“A ideia de mudar agora é simplesmente ridícula”, disse ela. “É como se você estivesse construindo uma casa e estivesse prestes a colocar as janelas, e alguém dissesse: ‘Ei, deveríamos usar uma fundação diferente’”.

Mesmo os telescópios mais potentes estão em perigo à medida que as órbitas da Terra se enchem de milhares de novos satélites Foto: Anuj Shrestha/The New York Times

O governo dos Estados Unidos defende a comercialização do espaço e também patrocina telescópios como o Observatório Rubin. Por essa razão, o Dr. Green disse que cabia ao governo lidar com os efeitos sobre a astronomia, talvez cobrando das empresas o custo das atualizações dos telescópios.

“Se o governo disser que faremos isso impondo uma taxa aos operadores de satélites, ótimo”, disse ele. “Alguém no governo deveria nos ajudar a lidar com as consequências”.

Até agora, o governo não tomou medidas para obrigar os operadores de satélite a pagar pelas atualizações dos telescópios. Mas algumas empresas estão tentando resolver aspectos do problema.

A SpaceX se recusou a comentar quando questionada sobre o trabalho da empresa para diminuir os efeitos de seus satélites para a ciência. Mas astrônomos familiarizados com seus esforços descreveram parte do trabalho.

Quando o fundador da SpaceX, Elon Musk, enfrentou críticas em 2019, depois do lançamento dos primeiros satélites Starlink, ele disse no Twitter que tinha “mandado um recado” aos engenheiros, pedindo que eles reduzissem os reflexos da luz solar dos satélites da empresa.

“Legiões de nerds da astronomia trabalham na SpaceX, então a importância de proteger esse domínio científico não passa despercebida para eles”, disse Caleb Henry, diretor de pesquisa da Quilty Space, que fornece análises sobre a indústria espacial.

A primeira tentativa foi um revestimento absorvente de luz que diminuía o brilho dos satélites. Um protótipo chamado DarkSat foi lançado em 2020, de acordo com Jonathan McDowell, astrônomo do Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica.

“O problema é que o equipamento superaqueceu”, disse ele. O satélite falhou.

Dr. McDowell disse que o passo seguinte da SpaceX foi instalar anteparos sobre seus satélites, uma ideia que foi rapidamente descartada porque os anteparos não apenas faziam pouco para diminuir o brilho dos satélites, mas também bloqueavam as ligações cruzadas do laser que a SpaceX estava desenvolvendo para permitir que os satélites se comunicassem um com o outro.

A tentativa mais recente da empresa foi um revestimento de filme dielétrico. Contrariando as expectativas, ele deixou os satélites ainda mais brilhantes. Mas, em vez de refletir a luz solar para a superfície da Terra, o material a devolvia ao espaço, diminuindo a intensidade dos rastros nas imagens. A SpaceX disse que iria compartilhar os revestimentos com outros fabricantes de satélites.

Uma pilha de satélites V-2 Mini Starlink em 2023 Foto: SpaceX via The New York Times

Durante as horas cruciais do crepúsculo, quando ocorrem muitas observações astronômicas, a SpaceX também começou a girar seus satélites para apontar os painéis solares para o espaço, não para a Terra. Para compensar a perda de energia solar, aumentou os painéis solares dos satélites, uma despesa extra.

“Do lado da SpaceX, eles se prejudicaram de verdade para tentar nos atender”, disse o Dr. McDowell.

Os dados iniciais indicam que as intervenções talvez estejam funcionando. Em um estudo que ainda não foi revisto por pares, astrônomos relataram que os satélites Starlink mais recentes pareciam menos brilhantes devido à redução do reflexo da luz solar.

Esse trabalho da SpaceX ocorreu enquanto ela estava em coordenação com a Fundação Nacional de Ciências de maneira voluntária, disse Ashley VanderLey, consultora sênior no setor.

Embora o governo americano há muito exija que os operadores de satélites se coordenem com os operadores de radiotelescópios, nenhuma lei federal protegia os astrônomos óticos. Mas as regras que ajudam os radioastrônomos forneceram uma base para os astrônomos óticos discutirem com empresas como a SpaceX e a Amazon.

“Foi aí que abrimos a porta para começar a coordenação”, disse a Dra. VanderLey.

As conversas voluntárias se tornaram obrigatórias em dezembro de 2022, disse a Dra. VanderLey, quando a Comissão Federal de Comunicações exigiu formalmente uma série de medidas por parte da SpaceX. Embora muitos dos requisitos se concentrem em operações seguras em órbita, a agência também disse que a SpaceX deve se coordenar com a Fundação Nacional de Ciências para “mitigar o impacto de seus satélites na astronomia ótica”.

Medidas semelhantes foram necessárias para o Kuiper, da Amazon. Um porta-voz do Projeto Kuiper, Tim Kilbride, disse que tinha consultado a Fundação Nacional de Ciências e a União Astronômica Internacional.

Depois de um pedido da SpaceX, a Comissão Federal de Comunicações estendeu os requisitos a algumas outras empresas de satélites em agosto de 2023. A comissão também reforçou os requisitos de mitigação de detritos para a megaconstelação da SpaceX, ao que a empresa respondeu pedindo aos reguladores que estendessem as medidas mais rigorosas a “qualquer constelação de 25 satélites ou mais”.

Dra. VanderLey caracterizou as negociações da Fundação Nacional de Ciências com a SpaceX como produtivas e a única maneira de ter sucesso. Mas, enquanto astrônomos e operadores de satélites discutem essas regras, pode se chegar a um ponto em que tentar reduzir o impacto dos satélites já não vai funcionar, dizem os especialistas.

Atualmente, os satélites representam um transtorno – o que a Dra. Rawls chamou de “um para-brisa cheio de insetos” – e não uma verdadeira ameaça à ciência. Mas o que vai acontecer quando o número de satélites chegar a centenas de milhares, como dizem algumas previsões, com outras empresas, China, Rússia e os países europeus entrando na briga orbital?

“É ótimo falar sobre mitigações”, disse o Dr. McDowell, “mas chega um ponto em que nada mais ajuda, então acho que será preciso restringir o número de satélites no longo prazo”.

/ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

