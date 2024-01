Como organizar sua vida amorosa em 2024?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Se você estiver no mundo das paqueras em 2024, é provável que tenha acumulado uma certa quantidade de coisas complicadas. Talvez seja um perfil on-line desatualizado que você não consegue mudar, ou uma pessoa com quem você continua trocando mensagens apesar de não ver um futuro juntos. Talvez você ainda seja assombrado por alguém que lhe deu um “ghosting”.

Essas formas de acumulação romântica são sintomáticas de uma cultura de namoro orientada por 2024aplicativos, na qual as pessoas são condicionadas a deslizar constantemente o dedo e buscar novas perspectivas, mesmo que “isso não seja necessariamente a melhor coisa para sua saúde mental”, disse Nick Fager, um conselheiro de saúde mental licenciado que atende clientes em Nova York e na Califórnia.

“Cada uma dessas pessoas com quem você está dando match um app, com quem você está iniciando conversas, está ocupando um pouco de espaço psíquico”, disse ele. “Você só pode assumir um certo número de novos relacionamentos antes de começar a sentir um certo esgotamento.”

Fager e outros especialistas em saúde mental e namoro compartilharam estratégias que podem ajudar a organizar sua vida de namoro e trazer uma sensação renovada de clareza e calma.

Overwhelmed by apps, profiles and not-quite-matches? HereÕs how to start the new year fresh. (Nathalie Lees/The New York Times) -- FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SLUGGED DATING CLUTTER BY CATHERINE PEARSON FOR JAN. 3, 2024. ALL OTHER USE PROHIBITED. -- Foto: NYT / NYT

Reflita sobre o que você realmente quer

Se sua vida amorosa parece confusa e desorganizada, dedique algum tempo a identificar seus objetivos, disse Samantha Burns, conselheira de saúde mental licenciada e coach de namoro em Boston. Você está se recuperando e quer apenas se divertir? Está buscando um parceiro de longo prazo?

“Uma vida de namoro desordenada parece caótica”, disse ela. “Parece que você não tem uma estrutura real para suas decisões de namoro.”

Lamont White, um casamenteiro profissional e coach de namoro em Atlanta, disse que pode ser útil fazer uma retrospectiva de relacionamentos e encontros anteriores e anotar o que você gostou ou o que sentiu que estava faltando. Ele é duro com os encontros se você não conseguir articular claramente o que deseja. “As pessoas que não estão se relacionando com intenção devem ficar de fora dos encontros”, disse White.

A terapia também pode ser um recurso útil “para que as pessoas no cenário do encontro se tornem muito, muito, muito autoconscientes”, disse Lisa Blum, psicóloga clínica em Pasadena, Califórnia. Isso pode significar desvendar experiências de infância e relacionamentos anteriores com um profissional. “Você precisa ‘consertar seu selecionador’ para não aceitar relacionamentos que realmente não lhe servem”, disse ela.

Estabeleça limites para os aplicativos

A bagunça dos apps de namoros, como todos os detritos eletrônicos, pode facilmente se infiltrar no seu telefone. Não há regras rígidas e rápidas, disseram os especialistas, mas White aconselha usar no máximo dois aplicativos de namoro ao mesmo tempo para evitar ficar sobrecarregado.

Burns recomenda que você não se comunique com mais de três a cinco pessoas ao mesmo tempo - e se comprometa mentalmente a enviar mensagens para qualquer pessoa que você “deslize para a direita”. Isso ajuda a garantir que o deslize não seja um “processo sem sentido” ou um “aumento temporário do ego”, disse ela. Também pode ser útil estabelecer um limite de tempo para passar o dedo e se comunicar com os pares, por exemplo, 20 minutos por dia, disse ela - e excluir contatos ou conversas que não deram certo.

Se você sentir algum tipo de conexão com um parceiro, tente colocar suas interações off-line o mais rápido possível, disse Fager. Ele reconheceu como pode ser assustador e demorado sair para um encontro ou até mesmo ligar para alguém, mas enviar mensagens de texto sem parar também exige muito tempo e esforço mental.

“Acho que é melhor economizar sua energia para aquele único encontro”, disse Fager. Dessa forma, acrescentou ele, você não estará projetando suas esperanças românticas em “30 diferentes” encontros inadequados.

Cuidado com o ‘ghosting’

Fager sabe que há momentos em que o ghosting pode ser necessário, já que os matches às vezes podem ser desonestos ou até perigosos. Mas fechar o círculo, quando for possível, pode ser restaurador para ambos, disse ele.

“Entendo perfeitamente o impulso de se afastar. Eu já fiz isso”, admitiu Fager. “Mas acho que as pessoas não percebem o quanto isso leva a coisas como o esgotamento.”

A falta de uma conclusão pode ser emocionalmente exaustiva para todos os lados.

Mantenha as coisas simples, disse ele. Em vez de arrastar uma conversa on-line ou se apegar a um “relacionamento de situação” que não vai a lugar algum, você pode dizer algo como “isso não parece ser um bom match”, disse Fager, ou apenas “adeus”.

Ouça seu instinto

Muitas vezes há momentos, nos estágios iniciais de conhecer alguém, que podem oferecer um vislumbre de como essa pessoa o tratará no futuro, disse Blum. Prestar atenção a esses momentos pode ajudar a esclarecer as coisas, disse ela.

Blum deu o exemplo de uma amiga que iniciou uma conversa promissora com um homem que conheceu em um restaurante. Porém, no primeiro encontro, ele insistiu em levá-la a um restaurante de frutos do mar, apesar de ela ter dito que era vegetariana. Ele começou a pedir uma torre gigante de frutos do mar, enquanto ela comia a única salada do cardápio.

“Temos a tendência de inventar desculpas e tentar explicar o comportamento”, observou Blum. Não invista suas esperanças em um relacionamento que começa com o pé esquerdo, disse ela: “Isso faz parte da organização desde o início.”