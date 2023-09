Como uma carreira que exige muita visibilidade on-line afeta a vida amorosa de uma mulher?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Há alguns anos, Sara Zeljkovic, uma jovem de 25 anos que mora em Toronto, começou a trabalhar para construir seu nome no TikTok e no Instagram, presumindo que ter mais seguidores era uma coisa boa.

Zeljkovic, recém-solteira após o fim de um relacionamento de oito anos, começou a postar mais conteúdo, geralmente sobre beleza e viagens, e ganhou força, resultando em cerca de 14 mil seguidores no TikTok e, segundo ela, em cerca de 5 mil seguidores no Instagram. Foi quando as coisas mudaram.

Em resposta aos comentários sarcásticos dos homens, Sara Zeljkovic fez o quase impensável na era das redes sociais: reduziu o seu próprio número de seguidores. "Se você acha que uma garota ter muitos seguidores é uma bandeira vermelha, vá cuidar de suas inseguranças e tente novamente quando estiver curado", diz o texto da publicação. Foto: Reprodução/TikTok/Sara Zeljkovic

Ao bater papo com um homem enquanto tomava um drinque, no ano passado, o possível “date” questionou seu número de seguidores.

“Ele disse, ‘Ah, isso é um sinal vermelho, você é uma garota tão legal’”, ela lembrou. Quando ele disse que era “uma pena” que ela tivesse tantos seguidores, ela acrescentou: “Quase cuspi minha bebida”.

Como ter uma carreira que exige hipervisibilidade on-line - relações públicas, influenciadoras, vloggers - afeta a vida amorosa de uma mulher? Existe um certo tipo de homem que se desanima com a agitação, que considera que milhares de seguidores é um problema?

Ter um número considerável de seguidores no Instagram ou TikTok pode trazer vantagens: fama na Internet, produtos gratuitos, viagens patrocinadas. Não é de admirar que, em 2019, cerca de 54% dos jovens americanos tenham afirmado que se tornariam influenciadores se tivessem a oportunidade, e quase 90% afirmaram que estariam dispostos a publicar conteúdo patrocinado por dinheiro, de acordo com um relatório da Morning Consult.

Por mais que a ideia de namorar um “podcast bro” possa desencorajar algumas mulheres, o preconceito pode funcionar contra mulheres que também possuem plataformas on-line públicas. Entre os homens que descreveram tais sentimentos on-line, as razões variam: alguns são inseguros, preocupados com a possibilidade de ela ter outros pretendentes nas suas mensagens diretas. Outros gostam de sua privacidade e preferem que suas vidas não sejam exploradas em busca de conteúdo.

Tyrese Dominique, gerente de mídia social em Boston, disse que embora não tivesse problemas em namorar uma mulher com muitos seguidores nas redes sociais, ele simpatizava com muitos de seus amigos que achavam que isso era um problema.

“Eu entendo, porque se eles têm sua própria insegurança e sabem que não conseguem evitar que essa insegurança afete seu relacionamento com aquela pessoa, é melhor que nem tentem forçar a barra,” ele disse.

Depois de receber muitos comentários impertinentes de homens sobre ter muitos seguidores no Instagram, Zeljkovic passou cerca de dois dias de julho reduzindo seus seguidores, o que acabou diminuindo o número para cerca de 1.600. Ela também tornou seu perfil privado, explicando que lhe disseram que era “desanimador uma garota com um perfil aberto”.

Ela disse que uma combinação de fatores levou à sua decisão, incluindo uma vez em que ela compartilhou sua conta no Instagram com um homem, e ele imediatamente se assustou: “Ele disse, ‘Ah, tipo, você é muito importante para mim. ‘”

“Depois que cheguei em casa naquela noite, já estava cansada de ouvir isso”, disse Zeljkovic. “Tipo, já foram oito ou nove vezes que dei meu Instagram a um cara e ele fez um comentário assim.”

Sem trocas de redes sociais

Para Shari DuBois, rapper e compositora da Filadélfia, não trocar imediatamente perfis de rede social com clientes em potencial é uma maneira de evitar os problemas que podem surgir por ser uma mulher solteira com milhares de seguidores on-line.

Atualmente, DuBois está saindo com um homem que conheceu no Facebook Dating, mas ela não deixou que ele tivesse acesso a seu Instagram ou TikTok, onde tem 10.000 e 12.000 seguidores

Em seus dois últimos relacionamentos, a rede social se tornou “um problema”. Então agora ela faz de tudo para não trocar contas nas redes sociais com novos homens que conhece, para que eles possam conhecê-la primeiro.

Algumas pessoas que veem o número de seguidores que ela tem podem presumir que ela receba centenas de mensagens diretas por dia, disse ela. “Esse não é o caso”, acrescentou ela. “Acho que as pessoas também presumem que tudo vai virar conteúdo.”

No entanto, DuBois admite que preferiria um homem que não tivesse muitos seguidores nas redes sociais. Por exemplo, ela “comemorou” o fato de seu ex-namorado ter 200 seguidores.

“Acho que algumas das mesmas suposições que eles têm para mim, eu tenho para eles”, disse ela.

Zeljkovic, que está na Sérvia visitando familiares, começou recentemente a monetizar seu conteúdo no TikTok, que ainda é público. Ela disse que às vezes sentia ondas de arrependimento por ter tornado seu perfil privado no Instagram e por reduzir o número de seguidores, acrescentando que eventualmente poderia mudar de ideia.

“No momento, enquanto ainda estou solteira, tentando namorar e viajar de volta para meu país de origem e outras coisas, é melhor continuar assim até arranjar alguém”, disse ela. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times