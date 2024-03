Foto: Arie de Leeuw via The New York Times Entrevista com Frank de Ruwe Artista de rua holandês THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE — Na primavera de 2020, no auge da pandemia, a sempre movimentada Praça Dam, em Amsterdã, estava deserta, silenciosa e cercada por blocos de concreto antiterrorismo. O artista de rua holandês Frank de Ruwe, conhecido como Frankey, decidiu que esses blocos com tachas assustadoras se assemelhavam a algo mais inocente - blocos de Lego gigantes - e que a cidade precisava de algo para aliviar a escuridão. O resultado? No final daquele verão, Frankey criou e colocou uma figura gigante de Lego amarelo e preto do cantor folk holandês André Hazes, cujas músicas são as favoritas dos pubs na Holanda há mais de 40 anos. “É tudo uma questão de ver a coisa certa”, disse Frankey recentemente, durante um café no bairro dele em Amsterdã. “Acho que todos estavam procurando um pouco de notícias agradáveis durante esses dias sombrios”.

Frankey continua a encantar Amsterdã com a arte de rua caprichosa e espirituosa dele. Sim, todo sábado, ele publica uma nova peça no jornal holandês Het Parool, bem como no Instagram, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Ele transforma qualquer ponto despretensioso da cidade - uma placa de rua, um tijolo de formato estranho, um parapeito - em algo mais lúdico. Você certamente encontrará o trabalho dele em qualquer viagem a Amsterdã.

Esta conversa foi editada e condensada para maior clareza.

O cantor folk holandês André Hazes, em forma de Lego Foto: Yvonne Mak via The New York Times

Na imprensa, suas obras de arte de rua são chamadas de “intervenções urbanas”. O que esse termo significa para você?

Eu só quero fazer as pessoas sorrirem com meu trabalho, esse é o bem maior. Uma criança de 6 anos e uma pessoa de 90 podem sorrir com a mesma coisa; é incrível que você possa alegrar o dia de alguém com apenas um objeto. É muito fácil ser um pouco mais amigável nas ruas, e acho que é isso que estou fazendo. E se as pessoas quiserem chamá-las de intervenções urbanas, não me importo com isso. Parece um pouco com uma palavra da moda, mas as pessoas têm feito coisas divertidas para alegrar as ruas há séculos - isso sempre existiu. Eu sou apenas um desses caras que também está fazendo isso.

Quando você deixa sua arte na rua, isso é legal?

Não. É ilegal. Tenho algumas regras para mim, porque gosto muito de Amsterdã. Não quero prejudicar a cidade de forma alguma, portanto, todas as peças que faço podem ser removidas facilmente sem causar nenhum dano. Trabalho muito com ímãs e fitas adesivas - provavelmente tenho todos os tipos de fita dupla face do mundo. Às vezes, talvez eu não saiba como construir uma peça sem usar parafusos, kits ou qualquer outra coisa. Então, torna-se um bom desafio conectá-la de forma que ainda esteja segura e que as pessoas possam removê-la facilmente. Mas ainda assim é ilegal.

Você sabe o que acontece com suas peças quando elas são removidas?

Pinóquio pendurado pelo nariz pe uma das criações de Frankey; Graças ao artista de rua, um passeio por Amsterdã pode levar a uma ou duas descobertas divertidas Foto: Yvonne Mak via The New York Times

Às vezes as ruas são limpas e o limpador nem percebe que havia uma obra de arte. Há também um grupo de pessoas que coleta a arte para vender on-line, achando que meu trabalho vale algum dinheiro. Mas o que eu realmente gosto é que já vi veículos do governo com meu trabalho no painel. Então eles o removeram, mas o mantiveram como um troféu. Mas se as pessoas quiserem retirá-lo ou levá-lo para casa, tudo bem para mim. Acho que é uma vitória para todos. Mesmo que ele tenha desaparecido.

Qual é o seu método para colocar suas peças na rua?

Sempre faço isso durante o dia. E uso uma daquelas jaquetas laranja com listras fluorescentes, para parecer que estou trabalhando com a prefeitura. Sempre que faço uma peça grande e preciso de espaço, levo alguns cones de trânsito laranja comigo. Esse tem sido meu método há 20 anos e ainda me saio bem com ele.

Li que você tem uma licença falsa. Isso é verdade?

Trabalhos do artista Frankey espalhados pelas ruas de Amsterdã Foto: Jurre Rompa; Yvonne Mak; Frankey via The New York Times

É apenas um pedaço de papel com vários carimbos, dizendo: “Eu, Frank de Ruwe, autorizo a Street Art Frankey a colocar tal e tal coisa...”. Mas parece algo oficial por causa de seu layout e porque eu sempre acrescento muitos anexos. Você terá um oficial com todos esses papéis, todos com carimbos de data - que, a propósito, dizem “Frankey official” ao redor da data - e eles pensam: “Se tem um carimbo, deve ser oficial”. É a mesma coisa com a jaqueta laranja.

Você já fez tantas peças. Qual delas é a sua favorita?

PUBLICIDADE Fiquei muito orgulhoso por ter conseguido fazer nosso ex-prefeito para o Paradiso, o local de música. Os melhores músicos do mundo já tocaram lá. É uma igreja antiga, bem no centro da cidade - é um templo cultural. Quando soube que talvez não continuasse sendo um local de música para sempre, pensei que isso não seria possível! É uma parte importante de Amsterdã. E o nosso ex-prefeito, Eberhard van der Laan, que era muito querido, também gostava muito de artes e cultura. Então, fiz uma pequena escultura de bronze dele, e ele está sentado no topo do Paradiso, segurando o prédio e protegendo-o com um pequeno sorriso. E toda vez que vou até lá, olho para cima e digo: “Sim, este é um bom lugar, proteja aquele prédio”. Tenho muitas peças que não verifico sempre que passo por elas. Mas estou muito orgulhoso dessa.

'É tudo uma questão de ver a coisa certa', disse Frankey Foto: Yvonne Mak via The New York Times

