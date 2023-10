Conheça o peixe que usa uma tática comum a humanos para conseguir se alimentar

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - O peixe-trombeta gosta de lanchar peixes-donzela e camarões em recifes de corais e leitos de ervas marinhas em todo o mundo. Mas com corpos de 50 centímetros de comprimento e focinhos grandes, eles precisam de truques para se aproximarem furtivamente das presas.

Em um estudo publicado na revista Current Biology, os cientistas demonstraram a eficácia de uma estratégia do peixe-trombeta - esconder-se atrás de um peixe maior e mais amigável. O subterfúgio de tal truque parece quase humano em sua esperteza.

Os peixes do experimento prestaram pouca atenção quando o modelo do peixe-papagaio se aproximou. Foto: Sam Matchette/The New York Times

Embora muitos residentes dos recifes de coral, como as garoupas e as moreias, trabalhem em conjunto na caça para benefício mútuo, a sombra sorrateira que o peixe-trombeta aproveita dos peixes maiores parece ser apenas para seu próprio benefício.

O peixe-trombeta também pode capturar presas mudando de cor para se misturar ao ambiente, disfarçando-se de objetos inanimados ou atacando de cima. Mas esconder-se atrás de um peixe maior e não predador, como o peixe-papagaio, até que a sua presa esteja ao alcance do ataque parece ser a estratégia favorita.

“Nas últimas décadas, guias, blogs de mergulho e alguns trabalhos de investigação documentaram observações deste comportamento”, disse Sam Matchette, ecologista comportamental da Universidade de Cambridge e autor do novo estudo.

Historicamente, os humanos empregaram uma estratégia semelhante. Os caçadores se escondiam atrás de “cavalos perseguidores”, que eram cavalos ou gado, ao se aproximarem dos patos para evitar que as aves os vissem e se assustassem, estratégia ainda praticada hoje.

Matchette ouviu relatos de que o peixe-trombeta se escondia atrás de peixes maiores, não predadores, durante a caça, e a tática parecia semelhante a essa estratégia dos humanos.

Para testar se o peixe-trombeta usava a estratégia, os pesquisadores fizeram modelos impressos em 3D de peixes-trombeta e de peixes-papagaio e colocaram-nos num sistema de roldanas de arame perto de peixes-donzela num recife de coral ao largo de Curaçao. Os pesquisadores então puxaram os peixes falsos ao longo do arame, juntos e um de cada vez, e filmaram a ação.

Quando o modelo do peixe-trombeta foi puxado ao longo do arame, o peixe-donzela mais próximo nadou para inspecioná-lo, mas depois fugiu rapidamente, claramente percebendo-o como uma ameaça. Quando apresentado ao modelo do peixe-papagaio, no entanto, o peixe-donzela nadou para inspecioná-lo, mas não reagiu à sua presença. Da mesma forma, quando o modelo do peixe-trombeta foi preso à lateral de um modelo do peixe-papagaio e passou pelo peixe-donzela, o peixe não fugiu.

“Esta é a primeira vez que alguém realmente fez um experimento que demonstra a vantagem que essa estratégia dá ao peixe-trombeta”, disse Luiz Rocha, diretor de ictiologia da Academia de Ciências da Califórnia.

Essa estratégia dos “cavalos perseguidores” é altamente eficaz, disse Rocha, acrescentando que provavelmente há muitos outros animais não humanos que a utilizam. “Eu ficaria realmente surpreso se não houvesse”, disse ele. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times