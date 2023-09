Cruzeiros marítimos viram opção para quem quer fugir dos altos preços de passagens aéreas

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - A ideia de ficar preso em um navio gigante no meio do oceano com milhares de pessoas deixou Holden Brown ansioso. Não só por causa das histórias de terror sobre passageiros presos em navios de cruzeiro durante a pandemia (embora estas fossem responsáveis por parte da ansiedade). “Sempre pensei nos cruzeiros como férias cafonas para idosos”, revelou Brown, de 32 anos, membro da equipe de logística da Supreme, empresa de roupas casuais sediada em Nova York.

Tom McAlpin, presidente-executivo da Virgin Voyages, que começou em 2021, diz que a esperança é que um cruzeiro da Virgin seja visto como algo como “um hotel boutique em alto mar”. Foto: Virgin Voyages/The New York Times

Mas, em outubro deste ano, ele e sua irmã, Genevieve, de 29 anos, que é gerente na mesma empresa, farão um cruzeiro de 11 noites no Norwegian Prima, partindo de Barcelona, na Espanha, e terminando em Roma, com paradas que incluem Florença, na Itália; Valência e Ibiza, na Espanha; e Cannes, na França. O custo? Cerca de US$ 2 mil cada, incluindo um quarto com vista para o mar, refeições, bebidas e um pacote básico de Wi-Fi. O motivo? “Dá para conhecer todos esses lugares diferentes e fazer passeios de um dia sem ter de ficar carregando bagagem”, disse Brown.

Com as tarifas aéreas em alta há cinco anos, acomodações limitadas em destinos populares e a demanda reprimida por viagens, muita gente está considerando o cruzeiro uma alternativa atraente a viajar em terra. O interesse está mais alto do que nunca entre as gerações mais jovens, que nunca fizeram um cruzeiro. Entre os viajantes da geração millenial e da geração X, 73% consideram fazer um cruzeiro de férias, de acordo com uma pesquisa feita pela Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro (Clia, na sigla em inglês), a associação comercial do setor. Dos 4.500 entrevistados que fizeram seu primeiro cruzeiro, 88 por cento dos millennials e 86 por cento da geração X disseram que fariam outro, informou a Clia. A projeção da associação é que, em 2023, o turismo de cruzeiros chegue a 106 por cento do volume de passageiros de 2019. “É muito cômodo embarcar em um navio, com refeições, bebidas e atividades inclusas”, comentou Brown.

Segundo a Carnival, maior operadora de cruzeiros dos Estados Unidos, o número de passageiros que navegaram com a empresa pela primeira vez entre abril e junho deste ano foi maior do que em 2019. “O consumidor quer diversão, experiências, comida e entretenimento excelentes a um bom preço, e é isso que os cruzeiros de férias oferecem”, afirmou Chris Chiames, diretor de comunicação da Carnival.

Jonathon Fishman, porta-voz da Royal Caribbean Group, informou que a empresa pretende atender a diferentes idades e categorias demográficas, acrescentando que os atuais passageiros da Royal Caribbean são mais jovens do que antes da pandemia.

Viagens mais curtas, paradas mais longas, ‘cruzeiros de luxo’

Para atrair mais passageiros de primeira viagem, as empresas de cruzeiros estão adaptando seus itinerários para oferecer mais opções e, assim, atingir uma gama mais ampla de grupos demográficos. Entre elas, viagens temáticas, cruzeiros só para adultos e viagens curtas para que as pessoas tenham uma primeira experiência no mar. “Acho que o cruzeiro em um navio oceânico com 30 restaurantes e quatro mil pessoas está com os dias contados. As empresas estão apostando cada vez mais em cruzeiros para públicos específicos, como os festivais de música em cruzeiros, ou em cruzeiros de luxo de pequena escala, para atingir públicos mais jovens da geração do milênio”, disse Joshua Smith, fundador e designer de viagens da Global Citizen Journeys, empresa de viagens voltada para a geração do milênio.

Os cruzeiros fluviais, oferecidos em embarcações muito menores, que normalmente acomodam menos de 200 passageiros, são especialmente populares entre os turistas de primeira viagem que querem evitar as multidões durante a alta estação, principalmente na Europa. Christine Chambers, editora de livros de 42 anos que reside em Boston, reservou um cruzeiro fluvial de oito dias da Uniworld para a Borgonha e a Provença em junho, para comemorar seu 10º aniversário de casamento: “Já viajamos pela Europa inteira de avião e trem, mas queríamos experimentar algo diferente, menos tradicional. Eu nunca entraria em um desses navios gigantescos com milhares de pessoas, mas sempre quis experimentar um cruzeiro fluvial, que parece mais elegante e tranquilo.”

O casal esbanjou em uma cabine de luxo com varanda, que custou US$ 14 mil, com refeições, bebidas e passeios em terra inclusos. “Nunca gastaríamos tanto em uma semana de férias, mas estamos compensando os anos em que não viajamos durante a covid”, comentou ela.

Nora Hope, de 20 anos, fez um cruzeiro muito maior para a Grécia com sua família no ano passado, a bordo de um dos mais novos navios da Royal Caribbean, o Odyssey of the Seas, com capacidade para mais de quatro mil passageiros. Seus pais estavam desesperados para tirar férias com a família depois de dois anos de restrições por causa da pandemia e, depois de pesquisar opções em várias ilhas gregas, decidiram que um cruzeiro oferecia o melhor custo-benefício, com menos problemas. No total, gastaram cerca de US$ 4.300 em suas férias de uma semana, com tudo incluído, hospedando-se em dois quartos com vista para o mar. “A ideia era que estivéssemos todos no mesmo lugar, mas também que cada um pudesse fazer o que quisesse”, afirmou ela, acrescentando que ela e seus irmãos mais novos tinham interesses diferentes. Estes adoraram a parede de escalada, o simulador de surfe e o salão de jogos do navio.

Mas, segundo ela, o passeio não saiu exatamente como planejado: “Achei o navio muito lotado e com estímulos em excesso. Era muito difícil conseguir uma espreguiçadeira à beira da piscina ou encontrar um lugar tranquilo para relaxar. Para mim, a melhor parte foi estar em terra firme, nas ilhas, mas não conseguimos ficar tempo suficiente.”

Para atrair mais pessoas e oferecer mais passeios, algumas linhas de cruzeiro modificaram seus itinerários para permitir paradas mais longas nos portos.

A MSC Cruzeiros, por exemplo, começou a oferecer pernoites na Ocean Cay MSC Marine Reserve, ilha particular nas Bahamas, onde os hóspedes podem desfrutar uma série de atividades, incluindo shows de luzes, fogueiras na praia e festas dançantes. Os preços dos cruzeiros de três noites, que partem de vários portos dos EUA, incluindo Miami, Port Canaveral, Flórida e Nova York, variam de US$ 179 para uma cabine interna, US$ 289 para uma cabine padrão com varanda, e chegam a US$ 1.109 para uma suíte de luxo. Na Europa, a empresa tem oferecido estadas prolongadas em destinos populares, incluindo a ilha grega de Mykonos, Istambul e Estocolmo. “Nossos navios grandes, do tipo resort, oferecem uma incrível variedade de experiências no mar, combinadas com itinerários exclusivos que dão aos hóspedes mais tempo para explorar os portos que visitam”, disse Rubén Rodríguez, presidente da MSC Cruzeiros EUA.

Irene Bridges, corretora de imóveis de 29 anos de Manchester, na Inglaterra, voltou recentemente de um cruzeiro pelo Mediterrâneo a bordo de um dos mais novos navios da MSC, o MSC World Europa. Ela nunca havia pensado em fazer um cruzeiro, mas seu namorado sugeriu a ideia quando estavam indecisos entre passar férias em um resort na praia e passear em uma cidade europeia. “É o melhor dos dois mundos. Dá para passar os dias relaxando na piscina e bebendo no bar. Quando começa a ficar entediante, o navio chega ao porto e você pode explorar as partes mais bonitas do mundo”, comentou ela depois de retornar do cruzeiro de sete noites, que incluiu paradas em Gênova e na Sicília, na Itália.

Para economizar dinheiro, Bridges e seu parceiro compraram um dos quartos internos mais baratos, sem janelas, mas, por US$ 1.200 por pessoa, o casal desfrutou todas as comodidades do navio, com refeições básicas, bebidas e Wi-Fi incluídos. “Foi uma pechincha, com o bônus de não ter de planejar a logística toda. Não houve nenhum estresse”, contou ela.

“Você pode passar dias preguiçosos relaxando na piscina, bebendo no bar e, quando ficar entediado, você chegou ao seu destino”, disse Irene Bridges, 29 anos, que recentemente viajou pela primeira vez no MSC World Europa. , acima. Foto: MSC Cruises/The New York Times

A Virgin Voyages entra no jogo

Uma linha que está atraindo passageiros de primeira viagem é a Virgin Voyages, que começou a operar em 2021, durante a pandemia. Tom McAlpin, CEO da empresa, diz que a esperança é que um cruzeiro da Virgin seja visto como “um hotel butique em alto-mar”. Os cruzeiros são somente para adultos e incluem refeições, bebidas e gorjetas em uma diversidade de restaurantes. Não há um salão de jantar principal nem um bufê lotado, e cada estação de alimentação tem um foco específico, desde churrascarias e churrasco coreano até um mercado internacional de alimentos e uma estação de pizza aberta até tarde da noite.

Os preços dos cruzeiros da Virgin começam em cerca de US$ 2.600 por cabine interna para duas pessoas e vão até US$ 33 mil para as suítes mais luxuosas.

Quando o grupo de dança de Jeanine Fisher, maquiadora de 23 anos que mora em Miami, sugeriu fazer um cruzeiro de cinco noites no Caribe pela Virgin Voyages neste verão, ela temeu que fosse como uma festa de faculdade, com pessoas se beijando nos corredores e vomitando nas escadas. “Só para adultos soa meio excêntrico, e eu não sabia o que esperar, mas foi muito divertido! Tinha festas, mas também aulas de ginástica e comidas incríveis. Era tudo que você poderia querer de umas férias, tudo em um só lugar.”

