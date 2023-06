Dormiu na noite de núpcias? Tudo bem, é mais comum do que você imagina

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Emily Lynen, 29, e Amber Lynen, 35, tinham toda a intenção de fazer sexo na noite de núpcias.

Lamentavelmente isso não ocorreu. Depois que trocaram votos em 21 de outubro de 2021, em Pasadena, Califórnia, a festa de casamento durou até tarde em um bar. No momento em que o casal estava se despindo em seu quarto de hotel, a dama de honra de Amber Lynen, sua melhor amiga e a namorada de seu irmão, bateram na porta... e sentaram na cama com as recém-casadas. Os visitantes ficaram lá conversando por duas horas.

O casal, que mora em Cincinnati, lidou com os planos frustrados numa boa.

“Honestamente, a história de todos acabarem em nossa cama é uma ótima história”, disse Emily Lynen, gerente de programas. (Amber Lynen é assistente jurídica de litígios.) “É uma lembrança da qual sempre vou rir.” Ela acrescentou: “Temos o resto de nossas vidas pela frente para uma noite de sexo”.

Imagine a noite de núpcias como a cultura popular costuma ditar: os votos foram trocados, as taças de champanhe estão vazias e os convidados se foram. Os noivos se retiram para seus aposentos privados - finalmente - para a emocionante consumação de seu casamento. Certo?

Errado - às vezes.

Em todas as culturas, a noite de núpcias criou expectativas tão míticas que até mesmo o termo “noite de núpcias” tornou-se facilmente intercambiável com “sexo”. Pode ser uma noite envolta em mistério - e às vezes decepção, devido à expectativa, ansiedade ou à boa e velha exaustão.

De acordo com um estudo amplamente citado publicado pelo Instituto Guttmacher em 2006, 95% das pessoas nos Estados Unidos fizeram sexo antes do casamento. Há, é claro, os outros 5%. Em muitas culturas, a noite de núpcias pode marcar a primeira tentativa de intimidade do casal. No entanto, a realidade, de acordo com vários especialistas em saúde mental consultados para esta matéria, é que muitos casais não alcançam esse rito de passagem na própria noite de núpcias, mesmo que aguardem por isso.

Carol e Ronnie Gee, sargentos militares aposentados que moram em Atlanta, estavam na Força Aérea quando se casaram em 1973. Como moravam na base em Idaho com homens e mulheres em dormitórios separados, eles não tinham espaço privado para consumar o casamento. Então eles juntaram seu dinheiro para alugar uma pequena casa de um quarto para a noite. Infelizmente, a cama tinha um colchão velho que cedeu tanto no meio que o sexo se transformou em uma impossibilidade física.

“Meu marido estava ali no meio enquanto eu estava deitada desconfortavelmente acima dele”, disse Carol Gee. E “de jeito nenhum íamos fazer amor no chão nojento, mesmo depois de varrer e esfregar”.

Eles finalmente consumaram o casamento duas semanas depois, quando foram designados para uma casa na base - uma que tinha uma cama novinha em folha.

“Esse começo incomum demonstrou como nossa união provavelmente seria”, disse Gee, que, como o marido, tem 75 anos. “Divertida, boba.”

Pressão

“Há muita pressão para que seja o final perfeito para um dia profundamente significativo”, disse Vanessa Marin, autora de Sex Talks: The Five Conversations That Will Transform Your Love Life e uma psicoterapeuta licenciada especializada em terapia sexual com sede em Santa Bárbara, Califórnia “Afinal, você não vai se lembrar do sexo de uma terça-feira aleatória de 2019, mas sempre se lembrará do sexo na noite de núpcias.”

Mas a noite nem sempre supera as expectativas. Cheyenne Taylor, uma conselheira de saúde mental licenciada e terapeuta sexual com sede na cidade de Nova York, disse: “Se você acredita que o sexo na noite de núpcias deve ser perfeito, tente ajustar suas expectativas”.

Foi exatamente isso que ajudou Dawn-Michelle Lewis, gerente de projetos, e Shresth Sethi, consultor de análise de dados, quando se casaram em 9 de outubro de 2022.

“Eu já esperava não fazer sexo em nossa noite de núpcias”, disse Lewis. “Além de estarmos doentes, tivemos duas cerimônias de casamento naquele dia” - uma sikh e outra não religiosa.

Em vez disso, a noite de núpcias foi passada com a mãe da noiva ajudando-a a tirar o vestido depois que Sethi adormeceu profundamente. O casal, que tem 30 anos e mora em Harrisburg, Pensilvânia, consumou a união no dia seguinte.

“De qualquer forma, gostamos mais do sexo matinal”, disse Lewis.

O planejamento pode funcionar até mesmo para casais que já são sexualmente ativos.

“Fomos muito estratégicas em como queríamos que a noite terminasse para que pudéssemos fazer sexo”, disse Ofelia Saba Ramírez sobre seu casamento com Jessica Saba Ramírez, ambas estudantes de pós-graduação, em 25 de março de 2022. Elas limitaram o consumo de álcool e se mantiveram hidratadas no dia do casamento, consumindo também bebidas energéticas para se manterem acordadas.

No final, o casal, que tem 41 anos e mora em Los Angeles, teve a noite de núpcias “não mais enérgica, mas incrivelmente memorável”, segundo Ofelia Saba Ramírez. Elas sentiram que estavam continuando a conexão sexual que disseram ser uma parte importante de seu relacionamento e, apesar de exaustas, sentiram-se orgulhosas de fazer disso uma prioridade.

“As formas tradicionais da cultura pop se infiltraram em nossas mentes e nos fizeram acreditar que a noite de núpcias deveria ser uma noite mágica de prazer devastador”, disse Shavon Gaddy-Dalrymple, psicoterapeuta de Nova York especializada em casais.

“Os casais tendem a não planejar a noite de núpcias”, acrescentou ela, “mas têm muita expectativa em relação ao seu sucesso”.

Gaddy-Darlrymple recomendou designar um amigo para ser o planejador da noite de núpcias, alguém que possa preparar o quarto para o qual o casal se retirará após o casamento e ajudar a garantir que o casal deixe a recepção do casamento cedo (e sóbrio) o suficiente para que não fiquem completamente exaustos. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

