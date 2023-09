Em busca de espaços verdes, Paris recorre a uma linha ferroviária abandonada

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Do outro lado da rua, em frente a um quarteirão de densos prédios de escritórios no oeste de Paris, Bernard Sokler estava rodeado de árvores, ervas daninhas e grilos, enquanto cuidava de um arbusto de flores silvestres roxas numa faixa de terra praticamente esquecida.

Um anel de trilhos de trem abandonados ao redor de Paris, conhecido como Petite Ceinture, está sendo transformado em áreas recreativas, mas os trilhos ainda estão lá, por precaução. Foto: Dmitry Kostyukov/The New York Times

Sokler, de 60 anos, e a sua equipe cuidam da vegetação em torno de um conjunto de vias férreas abandonadas que circundam Paris, conhecido como Petite Ceinture, que a cidade está se esforçando para revitalizar, com o objetivo de mitigar os efeitos das alterações climáticas. Com as temperaturas subindo recentemente para 35 graus Celsius, o projeto pretende oferecer algum alívio aos residentes da cidade - embora isso tenha um custo para a flora e a fauna que agora vivem nessas vias.

“Se você quiser uma verdadeira reserva natural, não pode permitir a entrada de humanos”, disse Philippe Billot, que supervisiona Sokler e outros jardineiros em um trecho do Petite Ceinture como parte de seu trabalho para o Espaces, um grupo ambientalista que, entre outras coisas, ajuda a cuidar dos espaços verdes da região parisiense. “Mas”, acrescentou Billot, “Paris será uma das piores cidades em termos de aquecimento global, por isso precisamos abrir lugares como estes”.

Paris tem apenas metade da cobertura verde de Berlim e Madri, e os densos subúrbios que rodeiam a capital francesa colocam o verde do campo ainda mais fora de alcance. O centro de Paris é normalmente 2 a 3 graus Celsius mais quente do que os seus subúrbios, e essa diferença pode aumentar até 10 graus durante ondas de calor extremas, à medida que os edifícios retêm o excesso de calor.

Isto pode explicar por que razão, como concluiu um estudo da Lancet, Paris foi a capital europeia com o maior número de mortes excessivas durante ondas de calor nas primeiras duas décadas deste século.

Jardineiros trabalhando ao longo do caminho do Petite Ceinture. Paris tem apenas metade da cobertura verde de Berlim e Madrid. Foto: Dmitry Kostyukov/The New York Times

Continua após a publicidade

“É difícil sair de Paris durante uma onda de calor, enquanto cidades como Bordeaux ou Marseille estão rodeadas por uma natureza facilmente acessível”, disse Eric Larrey, engenheiro que trabalha numa empresa que ajuda as cidades francesas a adaptarem-se às alterações climáticas.

Orgulho de longa data de Paris, o Petite Ceinture foi inaugurado no final do século XIX, antes do metrô da cidade. A linha ferroviária transportava trabalhadores para as fábricas, levava gado para o matadouro e transportava matérias-primas como açúcar para a cidade, antes de cair em desuso a partir de meados do século XX.

A esperança agora é que este refúgio verde possa oferecer um espaço crucial para respirar em uma cidade mal adaptada ao calor. O projeto, iniciado em 2006, está programado para abrir mais 19 acres ao público nos próximos três anos.

“Aqui sempre há um pouco de brisa”, disse Billot, referindo-se a uma parte sombreada do Petite Ceinture, de cujo silêncio ele gosta. “É mágico.”

Vida selvagem abundante

A vida selvagem é abundante ao longo da linha férrea, que tem alguns metros de vegetação de cada lado durante a maior parte de sua extensão de 32 quilômetros. Numa visita recente, um morcego sobrevoou os trilhos de um túnel, framboesas mancharam o chão e um filhote de melro deu os primeiros passos hesitantes, a alguns metros do rio Sena.

No entanto, derrubar cercas, limpar caminhos e abrir os espaços ao público corre o risco de prejudicar a própria biodiversidade que sem dúvida atrai aqueles que descem ao Petite Ceinture.

Continua após a publicidade

A linha férrea caiu em desuso em meados do século 20. O projeto de revitalização está programado para abrir mais 19 hectares ao público nos próximos três anos. Foto: Dmitry Kostyukov/The New York Times

“Quando as pessoas começam a caminhar em algum lugar, uma parte da vegetação morre imediatamente”, disse Larrey.

Com cerca de um terço das vias abertas, os animais já estão saindo, disse Billot. “Estou vendo menos pombas, menos pintassilgos, menos morcegos e ouriços”, disse ele. Quando começou a trabalhar no Petite Ceinture em 2009, sua parte da linha férrea parecia uma floresta muito jovem, lembrou. Agora, algumas das partes abertas parecem mais trechos de grama com trilhas através delas.

“Eu chamo isso de rodovia dos corredores”, disse Billot sobre uma parte das vias no sudoeste de Paris, onde os vestígios de vida selvagem ficavam escassos à medida que pessoas passavam correndo ou passeavam com seus cachorros.

Mas alguns trechos ainda mantêm uma atmosfera de relíquias da era industrial superadas pelo tempo e cobertas de grama e flores crescendo à sombra de árvores centenárias.

“As primeiras árvores foram plantadas no final do século XIX, quando a linha do trem foi inaugurada, para estabilizar o solo”, disse Bruno Bretelle, técnico que administra um site popular sobre o Petite Ceinture.

Outras árvores, incluindo cerejeiras e ameixeiras, cresciam a partir dos caroços que os passageiros jogavam dos trens. As autoridades fecharam os olhos à medida que os funcionários das ferrovias cultivavam pequenas hortas ao longo dos trilhos para levar comida extra para casa, uma prática que as imagens aéreas mostram ser particularmente prevalecente durante a escassez da Segunda Guerra Mundial.

Continua após a publicidade

A esperança é que este refúgio verde que atravessa Paris possa oferecer um espaço de descanso crucial para uma cidade mal adaptada ao calor. Foto: Dmitry Kostyukov/The New York Times

A partir do final da década de 1980, um residente local, Jean-Jacques Varin, que se descreveu como um antigo mercenário no Oriente Médio, dedicou décadas da sua vida ao cultivo de árvores frutíferas e ervas numa parte das vias no sudeste.

Não existem planos atuais para transformar todo o Petite Ceinture num espaço público contínuo como o High Line em Nova Iorque ou a sua inspiração, a Promenade Plantée de Paris, disse Christophe Najdovski, responsável pelos espaços verdes de Paris.

Isto acontece principalmente porque alguns túneis e pontes da linha, que a cidade administra juntamente com o serviço ferroviário nacional francês, estão tão danificados que custariam milhões de euros para serem reformados. Também existem preocupações com a vida selvagem.

Uma parte particularmente exuberante do Petite Ceinture atravessa o sul de Paris, passando por baixo do Parque Montsouris, com longos túneis cujas aberturas são cercadas por paredes de pedra cobertas de hera.

Billot percorreu um trecho da via em um velorail, um carrinho movido a pedal que anda sobre os trilhos, com uma lanterna na mão. Ele disse que evitava usar veículos motorizados por respeito ao frágil ecossistema. Enquanto ele passava pela abertura sob o parque, raios de sol atravessavam as folhas e caíam como manchas nos trilhos do trem.

“Você acredita que estou no trabalho?” ele disse. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

Continua após a publicidade

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times