Exploração espacial: se humanos quiserem viver em Marte, terão de levar insetos

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - No início era apenas uma flor, mas Emmanuel Mendoza, estudante de graduação na Texas A&M University, tinha trabalhado duro para ajudá-la a florescer. Quando essa coisa de cinco pétalas despontou de sua coleção de ervilhas inglesas no final de outubro – e depois surgiram mais flores e até vagens de ervilha – ele pôde ver, um pouco melhor, o futuro que poderia prever em outro mundo, a milhões de quilômetros da Terra.

Larvas poderiam comer os resíduos alimentares dos astronautas e produzir excrementos para fertilizar o solo alienígena ruim, que poderia então produzir plantas alimentícias Foto: Adara Sanchez/The New York Times

Não eram plantas de ervilha comuns. Algumas tinham sido cultivadas em solo projetado para imitar o inóspito regolito de Marte, a mistura de rochas e minerais granulados e erodidos que cobre a superfície do planeta. A essa simulação de regolito Mendoza tinha adicionado um fertilizante chamado frass – resíduos deixados depois que as larvas da mosca soldado-negro acabam de comer e digerir. Essencialmente, esterco de insetos.

O objetivo de Mendoza e de seus colaboradores era investigar se o frass e os insetos que o criavam um dia poderiam ajudar os astronautas a cultivar alimentos e gerir resíduos em Marte. As larvas da mosca soldado-negro poderiam consumir os resíduos orgânicos dos astronautas e transformá-los em frass, que por sua vez poderia ser usado como fertilizante para cultivar plantas naquele solo alienígena. Os humanos poderiam comer as plantas e até mesmo alimentos produzidos a partir das larvas, produzindo mais resíduos para que o ciclo continuasse.

Embora esta talvez não venha a ser a forma de os astronautas cultivarem alimentos em Marte, eles terão de cultivar alimentos de algum jeito. “Não conseguimos levar tudo conosco”, disse Lisa Carnell, diretora da Divisão de Ciências Biológicas e Físicas da Nasa.

Mas o cultivo não requer apenas terreno, um pouco de água e um pouco de sol. Também requer ingredientes bem animados: os insetos, como as moscas soldados-negros, e os microrganismos que mantêm esses sistemas ecológicos em funcionamento. Uma estadia de longo prazo em Marte não vai envolver apenas humanos. Também vai exigir coisinhas rastejantes nas bagagens, nas quais a maioria das pessoas não pensa quando imagina bravos exploradores pisando em novos mundos.

Os viajantes espaciais ainda não foram muito longe por muito tempo.

“Hoje em dia, quando você vai ao espaço, é tipo fazer uma longa viagem de acampamento”, disse Scott Parazynski, ex-astronauta da Nasa que passou quase dois meses no espaço. Os astronautas levam comida liofilizada (e intensificadores de sabor, como molho picante). Quando estão na Estação Espacial Internacional, eles podem ver, mas raramente consumir, verduras frescas de uma plantação experimental de alface.

“É muito diferente da cozinha e da prateleira de temperos aqui embaixo”, disse Parazynski.

Mas, para ficar por um bom período na superfície de Marte, os astronautas não poderão contar com suas despensas espaciais. Vão precisar de lavouras marcianas. E as lavouras marcianas vão precisar de um pouco de ajuda – talvez de larvas de moscas soldados-negros e suas excreções.

“Elas são muito vorazes”, disse Hellen Elissen, pesquisadora da Universidade de Wageningen, nos Países Baixos. “Comem quase tudo”. E, se elas são bem alimentadas, produzem muito frass.

Nos últimos cinco ou dez anos, os cientistas começaram a usar esse frass – rico em nitrogênio, potássio, fósforo e também bactérias – como fertilizante. O material também contém quitina, proveniente do corpo dos insetos, e sobras de matéria orgânica. Elissen publicou recentemente um artigo de revisão sobre como o frass afeta as plantas e o solo, e uma de suas principais conclusões foi que o valor dos resíduos dos insetos coincide com o valor de sua alimentação. Dar só grama? Frass ruim. Dar às larvas restos de comida com maior energia? Maravilha.

“Você sabe aquilo que sempre dizem: ‘você é o que você come’?”, disse ela. “O mesmo vale para as larvas”.

Depois de 25 anos estudando moscas soldados-negros, Jeffery Tomberlin, professor de entomologia da Texas A&M University, sabe muito bem disso. Ele recrutou outros pesquisadores para sua causa. O estudante de pós-graduação Noah Lemke, por exemplo, chegou à Texas A&M para pesquisar o comportamento reprodutivo dessas moscas. Por meio do Programa Aggie Research da universidade, que permite que estudantes de pós-graduação recrutem alunos de graduação para projetos específicos, ele conheceu Mendoza, estudante de engenharia aeroespacial que tinha tentado cultivar rabanetes em simulações de solo marciano no ensino médio.

“O resumo do seu projeto era ‘As moscas soldados-negros podem alimentar o mundo, mas precisamos de mais delas’”, disse ele. Mendoza pensou que, em vez disso, talvez as moscas pudessem ajudar a alimentar outro mundo.

“Pensei: ‘Bem, o que me impede de usar isso como um catalisador para desenvolver meu interesse pela agricultura espacial?’”, disse ele.

Logo surgiu a ideia de um sistema completo. As larvas poderiam comer os resíduos alimentares dos astronautas e produzir excrementos para fertilizar o péssimo solo alienígena, que então poderia produzir plantas alimentícias. E as próprias larvas poderiam ser transformadas em fonte de proteína, que os astronautas – ou os animais que levassem consigo – poderiam consumir. “Temos esse sistema onde os humanos alimentam as moscas, as moscas alimentam as plantas e os animais, as plantas e os animais alimentam os humanos”, disse Mendoza.

Eles decidiram testar a capacidade de fertilização do frass em ervilhas inglesas, plantadas em simulação de solo marciano.

No começo, Tomberlin estava cético.

“Quando chegaram para mim e disseram: ‘Ei, queremos solo marciano’, eu pensei: ‘Onde vamos conseguir solo marciano?’”, disse ele. “Aí eles falaram, ‘Oh, não, nós já temos um fornecedor’”.

Era a Martian Garden, uma empresa com sede no Texas.

Com o regolito simulado em mãos, o trio misturou o frass com a simulação do solo marciano em diferentes proporções, para ver se as ervilhas gostavam. Em um experimento piloto, essas combinações variaram de zero frass e apenas regolito a tudo de frass e nada de regolito, cobrindo porcentagens intermediárias. O grupo então comparou o crescimento dessas plantas com o da vegetação abrigada no solo das plantas de consumo, também fertilizado com proporções variadas de frass. Depois desse teste, eles foram reduzindo o intervalo e testando porcentagens de frass de 0 a 50.

“As ervilhas têm um desempenho semelhante tanto no solo marciano quanto na mistura para vasos”, disse Lemke, pelo menos sob condições adequadas.

“Muito de frass é prejudicial à saúde das plantas”, disse Lemke. As plantas recebem nutrientes demais. Mas muito pouco de frass significa que elas não recebem nitrogênio suficiente, o que também não ajuda a germinação. O valor ideal era “cerca de 10%, proporção que parece funcionar bem”, disse Lemke. Os micróbios misturados no frass também parecem ajudar, assim como esmagar o regolito – uma tarefa de pilão para futuros astronautas – para que o solo possa absorver melhor a água.

Mendoza apresentou recentemente os resultados do trio na conferência da Sociedade Entomológica dos Estados Unidos e espera usar sua formação em engenharia para começar a trabalhar em um sistema físico que possa realmente ser utilizado na exploração espacial, mantendo os insetos sob controle e produtivos longe de sua casa terrestre. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

