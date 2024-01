IA na educação: robôs podem dar aula e transformar o modo de alunos aprenderem?

“Acho que, com o tempo, poderemos dar a todas as crianças do mundo e a todas as pessoas do mundo - independentemente de onde estejam e de onde venham - acesso ao mais poderoso tutor de IA”, disse Pichai em um podcast da Harvard Business Review algumas semanas após a palestra de Khan. (O Google lançou um chatbot de IA chamado Bard no ano passado. A empresa também doou mais de US$ 10 milhões para a Khan Academy).

A visão do Khan sobre os bots de tutoria se baseou em um sonho de décadas do Vale do Silício: plataformas de ensino automatizadas que personalizam instantaneamente as aulas para cada aluno. Os defensores argumentam que o desenvolvimento desses sistemas ajudaria a eliminar as lacunas de desempenho nas escolas, fornecendo instruções relevantes e individualizadas às crianças de forma mais rápida e eficiente do que os professores humanos jamais conseguiriam.