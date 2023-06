Interação com simples conhecidos são importantes e melhoram humor, dizem estudos

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Victoria Tirondola e Lam Gong começaram uma conversa na primavera passada na corrida de cães em Brookdale Park em Bloomfield, Nova Jersey, quando perceberam que cada um tinha um cachorro chamado Abby. Tirondola, 65, uma representante de vendas de seguros que mora nas proximidades de Cedar Grove, tem uma mistura de bichon e poodle. A Abby de Gong, mais velha e corpulenta, é uma beagle terrier.

Eles conversaram sobre cachorros no início. Depois descobriram que ambos cozinhavam, então “conversamos sobre comida e restaurantes”, disse Gong, 67 anos, um aposentado que mora em Clifton.

A partir da esquerda: Pattie Marsh, Lee Geanoules e Lam Gong com seus cães no Brookdale Park in Bloomfield, em Nova Jersey. Os donos de cachorros do Brookdale Park se tornaram verdadeiros amigos fora do parque, indo juntos a jantares, filmes e shows de comédia. Foto: Bryan Anselm/The New York Times

“E como eu cozinho melhor que ele”, disse Tirondola. Eles estavam sentados em um banco, enquanto os cães corriam em uma tarde quente de primavera, com um terceiro membro de uma coleção crescente de frequentadores regulares: Pattie Marsh, passeadora de cães com um mini pastor australiano chamado Ollie.

“Todos nós moramos sozinhos”, disse Tirondola. “Minha mãe faleceu em julho e éramos muito próximas. Lam perdeu a esposa há alguns anos”.

“É uma companhia” para nos encontrarmos no Bark Park, disse Marsh, 55. Ela e Tirondola, que também fazem parte dos cristãos do novo nascimento, vêm diariamente. Gong se junta a elas uma ou duas vezes por semana. O mesmo acontece com Lee Geanoules, 69, um garçom de restaurante em meio período de Clifton, que logo chegou com Charlie, uma mistura de pug e beagle.

Psicólogos e sociólogos chamam esse tipo de conexão de “laços fracos” ou “laços periféricos”, em contraste com os laços estreitos com familiares e amigos íntimos. Alguns pesquisadores que investigam os laços fracos incluem nessa categoria colegas de classe, colegas de trabalho, vizinhos e aqueles que compartilham uma religião. Outros procuram interações com quase estranhos em cafeterias ou em rotas de passagem.

As pessoas que se cruzam em um passeio de cães, por exemplo, podem reconhecer outros frequentadores regulares sem saber seus nomes (embora provavelmente saibam o nome de seus cachorros) ou qualquer coisa sobre eles. No entanto, bate-papos improvisados sobre animais de estimação ou o clima costumam surgir e são importantes.

Essas interações aparentemente triviais demonstraram melhorar o humor das pessoas e reduzir suas chances de estados depressivos.

“Laços fracos são importantes, não apenas para nosso humor, mas também para nossa saúde”, disse Gillian Sandstrom, psicóloga da Universidade de Sussex, na Inglaterra, que pesquisou seu impacto.

“Se eu perguntasse em quem você confiaria, você não iria mencioná-los”, disse ela. No entanto, o sentimento de pertencimento que os laços fracos conferem é “essencial para prosperar, sentir-se conectado a outras pessoas” - mesmo entre os introvertidos, que é como Sandstrom se define.

Em seus primeiros estudos, clickers portáteis eram distribuídos a grupos de alunos de graduação e pessoas com mais de 25 anos para rastrear com quantos colegas ou outras pessoas eles interagiam, mesmo que minimamente, durante vários dias. Aqueles que interagiram com laços mais fracos relataram maior felicidade e maior sensação de bem-estar e pertencimento do que aqueles com menos interações.

Os pesquisadores também encontraram “diferenças dentro de cada pessoa”, mostrando que os efeitos não eram resultado das personalidades. Os mesmos indivíduos relataram estar mais felizes nos dias em que tiveram mais interações. Outros estudos encontraram benefícios semelhantes quando as pessoas sorriam e conversavam brevemente com baristas em um Starbucks em Vancouver, na Colúmbia Britânica, ou cumprimentavam motoristas de ônibus universitários em Ancara, na Turquia.

Interação pouco exigente

A maioria desses participantes era bastante jovem, mas um estudo, publicado em 2020, acompanhou uma amostra mais velha de mais de 800 adultos na região metropolitana de Detroit ao longo de 23 anos.

Os pesquisadores pediram aos participantes (idade média no início: 62 anos) para desenhar três círculos concêntricos, com “você” no centro, e organizar as pessoas em suas vidas por grau de proximidade. Aqueles no círculo mais interno de laços estreitos eram quase sempre familiares, disse Toni Antonucci, psicólogo da Universidade de Michigan e autor sênior do estudo. Os laços fracos no círculo mais externo incluíam amigos, colegas de trabalho e vizinhos.

Ao longo do tempo, o número de laços fracos previu mais fortemente o bem-estar do que o número de laços próximos. Laços fracos “oferecem uma oportunidade de interação pouco exigente”, disse Antonucci. “É cognitivamente estimulante. É envolvente.”

A pandemia de covid-19, que chegou quando os cientistas sociais já estavam alertando sobre os riscos à saúde da solidão e do isolamento para os idosos, suspendeu muitas dessas trocas cotidianas.

Os idosos muitas vezes mantinham contato com suas famílias, de uma forma ou de outra, mas onde estavam os garçons que conheciam seus pedidos de café da manhã, os caixas de banco, os guardas de trânsito e os passeadores de cães? “Espero que isso tenha feito as pessoas perceberem o quanto os laços fracos são importantes”, disse Sandstrom. Embora não possam substituir os mais próximos, “sentimos falta da novidade e da espontaneidade”, disse ela.

Em idades mais avançadas, quando as conexões sociais tendem a encolher, as pessoas podem ter que trabalhar para expandi-las. “Faça um esforço”, aconselhou Antonucci. “Você não pode criar novos filhos aos 70, mas pode criar novos laços fracos.”

O dia de Toby Gould começa com uma visita às 7 da manhã ao Chez Antoine, uma padaria e cafeteria em Hyannis, Massachusetts. Gould, 77, um pastor aposentado, compra um latte para viagem e fala francês, hesitantemente, com o proprietário belga, que dá uma fatia de presunto para a pastora australiana de Gould, Layla. Se a loja fechasse, “deixaria um buraco na minha vida”, disse Gould.

Laços fracos, inclusive os desenvolvidos online, não necessariamente se transformam em estreitos e nem precisam. Relacionamentos íntimos, afinal, podem envolver conflitos, exigências de reciprocidade e outras complicações.

Mas, às vezes, os laços fracos evoluem.

Os donos de cães do Brookdale Park, por exemplo, tornaram-se verdadeiros amigos. Eles saem para jantar juntos e assistem a filmes e séries de comédia. Quando o tempo está ruim, eles caminham em um shopping local. Gong, que é habilidoso, pendurou cortinas para Tirondola e envernizou armários para Geanoules; ele deu uma carona a Marsh para casa quando ela deixou o carro em uma oficina para reparos.

Um pouco hesitante no início para trocar números de telefone, “demos um passo gigante”, disse Geanoules, parando para dar tapinhas e brincar com uma das Abbys. “Você pode mudar uma vida conversando com alguém por 10 minutos.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

