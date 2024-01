Leis de proteção aos tubarões saíram pela culatra - e o que o Brasil tem a ver com isso

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Muitas das políticas adotadas em todo o mundo para conter a matança em massa de tubarões saíram pela culatra, em parte porque as regras bem-intencionadas contra a captura desses predadores apenas pelas barbatanas levaram a um aumento na demanda por carne de tubarão, de acordo com um estudo publicado no início de janeiro.

Os tubarões prosperam na Terra há mais de 400 milhões de anos, desde antes dos dinossauros. Mas o crescente apetite pelas barbatanas em algumas cozinhas asiáticas resultou em uma matança que levou várias espécies à beira da extinção.

O mundo reagiu. A partir da década de 1990, as nações elaboraram regras para impedir a prática conhecida como finning, na qual as barbatanas são removidas e as carcaças são descartadas. Atualmente, 70% dos países e jurisdições têm regulamentações para impedir a remoção das barbatanas ou para proteger os tubarões. Mas o estudo, publicado na revista Science, descobriu que muitas dessas políticas, que exigiam que os pescadores desembarcassem tubarões inteiros, aumentaram involuntariamente a demanda pela carne e que a redução esperada na mortalidade de tubarões não se concretizou. De fato, os dados mostram que a matança de tubarões aumentou.

“Deveríamos ter visto um sinal de redução da mortalidade”, disse Boris Worm, um dos autores do estudo e professor de conservação marinha na Universidade Dalhousie em Halifax, Nova Escócia. “O resultado surpreendente é que não vimos”.

Tubarões-martelo e tubarões-requiem em Cox's Bazar, Bangladesh, em 2018. Em todo o mundo, um terço das espécies de tubarões está em perigo de extinção Foto: Nidhi Gloria D’Costa/The New York Times

Os pesquisadores passaram três anos calculando os padrões globais de mortalidade da pesca de tubarões e os correlacionaram com as regulamentações criadas para proteger os animais. Eles descobriram que mais de 80 milhões de tubarões foram mortos em todo o mundo pela pesca em 2017, contra 76 milhões em 2012.

Quase um terço dos tubarões mortos eram de espécies ameaçadas.

Os pesquisadores descobriram que os países que promulgaram regulamentações mais restritas para proibir a remoção das barbatanas tiveram pouco impacto sobre a mortalidade. Essas políticas também parecem ter aumentado a sobrepesca de espécies costeiras.

Um relatório de 2021 do World Wildlife Fund examinou o valor do comércio global de tubarões e raias. Ele descobriu que o comércio de carne foi avaliado em US$ 2,6 bilhões, superando o mercado de barbatanas de tubarão, que foi avaliado em US$ 1,5 bilhão.

As descobertas do estudo publicado na quinta-feira ressaltam não apenas a urgência de os países desenvolverem estratégias melhores para proteger os tubarões, disse Worm, mas também a necessidade de uma avaliação contínua do impacto de políticas ambientais supostamente bem-sucedidas.

Os países asiáticos, onde as pessoas tradicionalmente comem barbatanas de tubarão, não são mais os principais culpados. Espanha e Portugal são os principais exportadores, e o Brasil é um dos maiores importadores.

O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a proibir a extração de barbatanas. No entanto, quando as regulamentações começaram a se firmar, um mercado para a carne de tubarão, que tende a ser barata, também cresceu à medida que os peixes que os brasileiros tradicionalmente comem se tornaram mais escassos nos mares. "O declínio dos recursos pesqueiros tradicionais abriu a janela junto com a demanda por barbatanas", disse Fabio Motta, biólogo marinho da Universidade Federal de São Paulo. "Os tubarões acabaram se tornando a próxima grande sensação". A maioria dos brasileiros não sabe que está comendo carne de tubarão, de acordo com pesquisas, em grande parte porque as lojas a vendem com um nome que a maioria das pessoas não reconhece como um termo alternativo para tubarão.

Mas um melhor gerenciamento é possível, segundo o estudo. Muitos países que criaram santuários de tubarões ou promulgaram outra legislação para proteger totalmente os tubarões tiveram sucesso na redução da mortalidade. Pequenas nações insulares, como as Bahamas e as Maldivas, onde as pessoas dependem de ecossistemas saudáveis para subsistência, foram líderes claros.

Melhorar a coleta de dados para que a pesca possa ser melhor monitorada e os consumidores saibam o que estão comprando também pode ajudar. Os pesquisadores afirmam que a proibição da retenção de espécies ameaçadas de extinção e de pesca excessiva e a proibição do uso de determinados equipamentos de pesca podem causar grandes impactos.

Mas a elaboração de novas leis não é suficiente, disse Laurenne Schiller, outra autora do estudo e pesquisadora de pós-doutorado da Carleton University em Ottawa, Ontário. A mortalidade de tubarões foi maior onde a capacidade de fiscalização era menor.

Pequenas nações insulares, como as Bahamas e as Maldivas, onde as pessoas dependem de ecossistemas saudáveis para sua subsistência, foram líderes claros na proteção de tubarões Foto: Nikolai Sorokin/Adobe Stock.

Em alta Conheça Key West, ilha dos EUA de influência cubana, e saiba como viajar economizando cada centavo Tubarões vivos podem valer mais - inclusive dinheiro Os países bem-sucedidos podem descobrir que as políticas de proteção aos tubarões ajudam às próprias economias. Um estudo de 2017 realizado pela Oceana, uma organização sem fins lucrativos de conservação dos oceanos, constatou que o turismo de tubarões contribuiu com US$ 221 milhões para a economia da Flórida no ano anterior, mais de 200 vezes mais do que a extração de barbatanas de tubarão contribuiu para toda a economia dos EUA. O novo estudo também constatou que a mortalidade de tubarões causada pela pesca fora das águas costeiras, onde a pesca internacional opera grandes frotas, diminuiu 7%. Os pesquisadores atribuem esse fato, em parte, às regulamentações que proibiram o comércio de determinadas espécies ameaçadas. Ainda assim, um terço das espécies de tubarões está sob ameaça de extinção atualmente. O desaparecimento delas provavelmente colocaria em risco dezenas de outras espécies oceânicas, inclusive aquelas das quais as pessoas do mundo inteiro dependem para se alimentar. “Todos os ecossistemas do oceano evoluíram com tubarões, porque eles são muito antigos”, disse Worm. “Quando tiramos os tubarões do ecossistema, descobrimos que a estabilidade do sistema fica comprometida”. Os tubarões, disse Worm, são “um canário na mina de carvão” para a saúde do oceano. “Por serem tão sensíveis, eles podem sinalizar quando algo está errado”, acrescentou. “É aconselhável que prestemos atenção”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.