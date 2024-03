Modern Love: Descobrimos que estávamos grávidos. Seria a terceira bebê que perderíamos em dois anos

Em junho, meu marido e eu descobrimos que estávamos grávidos. Seria a terceira bebê que perderíamos em dois anos. Eu a chamo de bebê, embora saiba que ela era só um embrião. Seus batimentos cardíacos pararam às seis semanas e dois dias. Eu a chamo de bebê porque sinto seu peso no meu peito e vejo seus cílios na minha imaginação. Eu a chamo de bebê para honrar a dor das pessoas que perderam bebês que só existiam nos nossos corpos e mentes. Bebês que existiram como sonhos e, depois, como memória.

PUBLICIDADE À noite, eu fechava os olhos e ficava com medo de abortar de novo. Adormecia imaginando que conseguiria deixar minha bebê confortável o bastante para ela ficar. Pendurei luzinhas por todo lado. E, quando percebi que não precisava me limitar ao espaço desse primeiro berçário, acrescentei Paul de pé diante da churrasqueira, fazendo frango com pimenta caiena e açúcar mascavo Este aqui é o seu pai, querida. Veja só os cílios dele. Veja como ele é bonzinho. Fique com a gente.

Sofro com o peso do meu desespero frente a sua pequenina idade gestacional. Cinco semanas, seis semanas, sete semanas. Data prevista: 26 de julho de 2022. Data prevista: 21 de novembro de 2022. Um ano de noites de trabalho e tentativas. Data prevista: 17 de março de 2024. Data prevista: nunca.

O aborto espontâneo é praticamente invisível. A fertilidade é invisível. Muitas tristezas são invisíveis. Invisível não é igual a zero. Foto: Brian Rea/The New York Times

Como parteira, aprendi sobre cada uma dessas idades gestacionais sob a sonda do ultrassom, me encantando com o susto de pais e mães diante do salto no desenvolvimento entre seis e nove semanas. A coluna se desenvolve primeiro, formando uma curva que mais parece um camarão, da cabeça à cauda. Então, os braços e as pernas brotam como ramos de árvores, e a coluna começa a se endireitar. A natureza repete seus padrões: os vasos sanguíneos se lançam a seus destinos como rios rumo ao oceano, como plantas em busca de sol. Eu parto desta experiência em busca de sentido.

Não finjo saber quando os embriões das outras pessoas se tornam bebês ou se uma gravidez é indesejada ou não. As muitas histórias de pacientes que buscaram atendimento para aborto me ajudaram a formular uma de minhas principais crenças como parteira: minha responsabilidade não é compreender a experiência de cada pessoa; minha responsabilidade é lembrar que jamais conseguirei compreender a experiência de qualquer pessoa melhor do que ela mesma.

Aos vinte e poucos eu estava grávida de um embrião que não pude guardar comigo. Imaginei a criança que ele poderia se tornar. Mas o relacionamento que eu tinha na época não era seguro para mim nem para ele, muito menos para um bebê. Eu imaginava essa criança tentando ganhar o amor que eu mesma estava tentando receber. Eu a imaginava correndo atrás de mim, correndo atrás dele.

Publicidade

O amor que Paul e eu temos é o mais firme que já encontrei. Compramos uma casa com quintal para uma criança que ainda não nasceu. Meu trabalho na área de saúde não oferecia cobertura de fertilidade, então arrumei um emprego como caixa numa loja de ferragens, que oferecia. Embora a ideia inicial fosse trabalhar em ambos os lugares, decidi fazer uma pausa na vida de parteira depois de uma falha na retirada de um óvulo e do nosso terceiro aborto espontâneo.

Às vezes, fico olhando para a tranquilidade da vida depois dessas escolhas e me pergunto o que estou fazendo. Cada momento em que não estou ovulando ou torcendo para estar grávida parece uma perda de tempo.

Paul conhece essas dúvidas e a depressão que as acompanha. Ele sabe que questionei todas as decisões que tomei, mas que nunca tive dúvidas sobre ele.

Cinco semanas mais seis semanas mais sete semanas é igual a dezoito semanas. Será que isso dá conta do que perdemos?

PUBLICIDADE Depois do nosso terceiro aborto espontâneo, cuidei de uma mulher cujo bebê morreu com dezoito semanas de gravidez. Certa noite, bem tarde, eu estava monitorando os batimentos cardíacos de um bebê cuja mãe estava em trabalho de parto quando gemidos cortaram o ar lá fora. Corri para o estacionamento do centro de saúde, onde a mulher estava curvada para a frente, entre a porta aberta e o batente do carro. Ela olhou para mim com o rosto contorcido de sofrimento e disse: “Foi aqui. Eu me fui aqui”. Não precisava conhecer a história dela para dizer: “Está tudo bem. Você pode ficar”. Tinham se passado vinte e duas semanas desde que ela perdera o bebê. Era a noite da “data prevista”.

Publicidade

Eu disse para ela ficar o tempo que precisasse, mas não a convidei para entrar. Não queria que ela ouvisse a mulher em trabalho de parto dando à luz. Não queria que a mulher em trabalho de parto a ouvisse chorar. Perguntei se ela precisava de alguma coisa. Ela disse que não.

De volta para dentro, me perguntei se deveria voltar para ela. Fiquei hesitando com o desconforto de existir entre duas dores diferentes. E senti minha própria dor. Imaginei como seria inútil sair lá e dizer: “Também perdi um bebê”. O meu era muito pequeno. Então fiquei lá dentro. Ela foi embora pouco depois. A mulher lá dentro deu à luz seu bebê nas mãos do marido.

Em alta Mistério desvendado: a matemática por trás dos tombos que espaçonaves têm levado na lua Nossa bebê que não nasceu no dia 26 de julho agora teria vinte meses. A bebê que arrancou estas palavras de mim deveria nascer este mês. A bebê que não tenho tem a idade do meu desejo de ser mãe. Eu sei que essa matemática do luto é cruel – uma exigência tirânica para justificar meu desespero para mim mesma. Não tem nada do outro lado dessas equações. Eu não submeteria a tristeza de ninguém à matemática. Mas também percebo isso fora de mim. As pessoas que me amam às vezes perguntam: “De quanto tempo você estava?” O que esta pergunta significa senão: “Como posso calcular sua dor?” Na nossa garagem, apesar da forte chuva de dezembro, Paul fez um armário com madeira reciclada. Foi a primeira peça de mobiliário que ele construiu desde que o conheci. Nos dois anos seguintes, a cada gravidez que perdíamos, Paul fazia mais um móvel. Passava os dedos pelos relevos desenhados na madeira, explicava que os besouros os tinham deixado ali quando a árvore ainda era viva. Cerca de uma em cada quatro gestações termina em perda. Na nossa cultura, o acordo é não falar sobre a gravidez antes das doze a vinte semanas. Então a perda precoce fica quase sempre invisível: a esperança e a expectativa vivem só dentro de nós. O que mais me ajudou foi dar visibilidade às minhas perdas: os móveis de Paul, este escrito, as pedras que Paul e eu escolhemos e jogamos rio abaixo quando nos sentimos prontos. Demos nomes a essas pedras, nomes que nunca daríamos aos nossos filhos, porque ainda temos esperança de que vamos precisar desses nomes. Abortos recorrentes não são comuns. Talvez seja só azar, mas é mais provável que seja algum problema de saúde. Em alguns casos, como o nosso, todos os testes disponíveis estão normais e o diagnóstico é “infertilidade inexplicável”.

Publicidade

Pessoas bem-intencionadas dizem: “Você sabe que vai ser mãe, não sabe?”

Não, eu não sei. É doloroso demais não saber. Mas eu não sei.

Se eu me perguntar se somos “férteis”, como a terra escura e profunda é fértil, então sei que somos. Olho para a vida que Paul e eu estamos construindo, uma vida imperfeita e cheia de dúvidas, mas vejo sinais claros de que as coisas estão se agitando de vitalidade.

A recusa da vida nova em se curvar aos nossos cálculos e planejamentos talvez seja o que há de mais vivo nela. Nossa criança já escapa de todos os perímetros que criamos. Quando a natureza se curva aos números? O aborto espontâneo é praticamente invisível. A fertilidade é invisível. Muitas tristezas são invisíveis. Invisível não é igual a zero. Invisível é inumerável. A madeira macia se abre, revela as escavações dos besouros – rápido demais para contar. O peso da perda. A duração da espera.

Minha filha está vindo para mim, mas bem devagar. Eu a imagino como uma criança de 3 anos, descendo por um caminho sinuoso de terra batida – terra fria sob seus pés. Você já tentou apressar uma criança de 3 anos? Tem tanta coisa para ela notar e descobrir. Ela observa o vento sacudir as folhas das árvores. Observa uma folha cair durante todo o tempo que for necessário. As árvores são seu chocalho preferido, o melhor móbile.

Ela vai dar mais alguns passos na minha direção. Mas não muitos, porque ela quer saber o que tem debaixo daquela pedra. E quando ela a levanta, há muito para ver.

Não posso interrompê-la. Não posso apressá-la. Mas ela está em paz. A terra ainda é sua mãe. E quando paro para ver o vento nas árvores ou os insetos debaixo das pedras, ela está perto de mim. Por um momento, sei que a mesma mãe que a ampara agora também me ampara. Sinto isso no sol na minha nuca quando me inclino para abraçar a criança que está diante de mim.

Publicidade

/ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times