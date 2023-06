Modern Love: ‘E se eu não estivesse lá para cuidar deles?’

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Gritei para as crianças entrarem no carro. Allie, 6, estava demorando, arrastando sua mochila. Jordan, 4 anos, choramingava para que eu o carregasse. Tive que puxar Jax, 9, que havia parado para escrever “ballz” no carro úmido com o dedo indicador.

Meus netos são meu mundo. Mas aos 62 anos, não acredito que os estou criando sozinha.

O mais novo, Jordan, ainda tem aquela palidez prematura. Com olhos grandes e um sorriso travesso, ele é carinhoso e gosta de cuspir. Dos três netos, ele é quem fala mais sobre a saudade de sua mãe. Talvez seja esse o motivo da cusparada; dentro daquele corpinho está a raiva de uma fera.

'Os medos foram desencadeados pela tempestade: o que acontecerá se eu envelhecer demais para cuidar de todos?' Foto: Brian Rea/The New York Times

Na noite em que percebeu que minha filha não iria colocá-lo na cama, ele começou a chorar e não parava. Eu o abracei e beijei, mesmo quando os outros adormeceram em sua tristeza. Mas não Jordan. Ele ficou furioso e aflito. Nascido de um parto pélvico, ele nunca teve a intenção de deixar sua mãe. Seu amor por ela era umbilical.

Tentei bajulá-lo com promessas, subornar com doces, gritar ordens. Nós dois acabamos chorando.

Eu pretendia apenas mantê-los em segurança até que minha filha e seu marido pudessem se reerguer, mas quando eles se afundaram ainda mais na instabilidade, as crianças vieram morar comigo definitivamente.

Naquela primeira noite, levantei-me da cama onde os dois mais velhos se aconchegavam como cachorrinhos e peguei o menor chorando em meus braços. Lá fora, na noite úmida, prendi Jordan no assento do carro e dirigi para a escuridão. Às vezes ele parava de chorar, mas quando eu pensava que ele finalmente havia cochilado, ele começava de novo. Levei 20 minutos para perceber que ele estava lutando contra o sono porque pensou que eu o estava levando para sua mãe.

Certa manhã, depois de colocar as crianças no carro para a escola e a creche, tentei abrir a porta e percebi que elas haviam me trancado do lado de fora. Eu tinha ligado meu velho Honda na garagem, querendo levá-los de suas camas quentes para assentos quentes, e eles retribuíram barricando-se enquanto eu seguia atrás com minha xícara de viagem.

Eu não queria ficar furiosa lá fora, onde os vizinhos pudessem me ouvir. Como eles continuaram rindo, tentei não chorar. Por fim, eles me deixaram entrar, e minha melancolia esfumaçada encheu o carro.

Estou com raiva por ser uma velha criando três crianças pequenas. Estou com raiva por ter que acordar às 6 da manhã no frio, sem poder me virar e dormir mais uma hora, mesmo nos fins de semana. Fico com raiva quando eles são maus e ingratos.

“ZsaZsa, desculpa”, disse Jax. (Eu os proibi de me chamar de “avó”.)

Allie começou a choramingar de arrependimento.

Jordan espiou, hipervigilante, de sua cadeirinha: “ZsaZsa, você está feliz com a gente?”

Na creche, tirei Jordan do carro. Fingindo estar animada, eu o encorajei para o dia que tinha pela frente. Ele gosta de sua aula, mas sua única amiga é a Srta. Amy. Eu o entreguei a tempo para o ciclo matinal, disse que ele teria um bom dia e fui embora.

Quando voltei para o meu carro, não pude deixar de olhar para o enorme SUV preto estacionado ao meu lado, onde uma mulher estava sentada curvada atrás do volante com um bebê novo nos braços. Ela mesma parecia um bebê, com o cabelo todo puxado para trás mostrando suas feições frescas e a pele cor de caramelo. Ela estava vestindo uniforme militar.

A imagem do sacrifício. Esta mãe estava passando os últimos momentos de ternura da manhã abraçando seu precioso filho, uma Madona camuflada em oração. Ela estava prestes a ser enviada para algum lugar?

Fiquei hipnotizada por esta jovem mãe sentada no estacionamento, incapaz de deixar seu filho nos braços de outra pessoa.

Comecei a procurá-la toda vez que deixava Jordan, imaginando se ela saberia de alguma coisa. Talvez seu filho tenha nascido com uma contagem regressiva - a mãe soldado que sabia quanto tempo ela tinha, e é por isso que ela estava sentada tão intensamente todas as manhãs, segurando, embalando, rezando, cantarolando.

Ela sempre ocupava o lugar mais próximo da porta, estacionando seu carro tipo tanque onde os outros deveriam contorná-lo. Todo mundo acenava, gritava, levando as crianças para a creche. Até as crianças chorando e soluçando eram empurradas para dentro.

Em outra manhã, tinha uma chamada pelo Zoom às 9 e não estava pronta. Eu tinha deixado as outras duas crianças, mas quando cheguei à creche, havia aquela fila de carros. A cidade inteira tinha dormido demais?

Quando finalmente chegou a minha vez, parei no espaço ao lado do SUV gigante. Sim, lá estava ela, a mãe soldado, mimando seu tesouro. Ela não podia ver que estávamos todos com pressa? Se ela ia rezar todas as manhãs, por que não estacionou ao lado para liberar vaga para aqueles de nós que têm um compromisso?

“Vamos, Jordan”, eu disse, pegando-o porque não tinha tempo para sua demora. Fiz uma cara feia para a mãe soldado.

Mas é claro que ela não me viu. Ela só tinha olhos para seu bebê.

Após a mudança do horário de verão, as crianças não se levantavam. Quando pensei ter decifrado o código da manhã, o jogo mudou. Deixei Jax não escovar os dentes e deixei Allie usar a parte de cima do pijama na escola. Jordan tinha o olhar surpreso de um palhaço atirado por um canhão. Eu mal conseguia funcionar.

Meus nervos ficaram à flor da pele quando avistei novamente o monstruoso SUV, aquele que telegrafa “Minha carga é mais especial que a sua”. Meu sangue corria como lava, mas tentei ignorá-la. Só para provar que também sou uma boa mãe, deixei Jordan usar uma máscara rosa na escola porque rosa é a cor favorita dele. Rezei para que as outras crianças ainda não tivessem aprendido a ser cruéis. Eu o beijei e dei um tapinha em seu bumbum enquanto ele pegava a mão da Srta. Amy.

Mas eu não conseguia conter minha agitação. Ao sair, parei na secretaria. Eu precisava denunciar a mulher que estaciona seu carrão bem na porta por Deus sabe quanto tempo todas as manhãs, bloqueando o acesso para o resto de nós que precisamos entrar e sair. Eles não deveriam pelo menos puxá-la de lado e dizer-lhe para ser mais generosa com os outros?

Mas não tinha ninguém na secretaria. Quando cheguei ao meu carro, a mãe soldado ainda estava sentada lá, carro ligado, bebê nos braços.

Durante o resto da semana, fiquei na creche depois de deixar Jordan, lendo o quadro de avisos, fazendo perguntas à equipe. Levei um tempo para perceber que eu estava tentando encontrar com ela. Eu precisava ouvir o tom de sua voz, avaliá-la.

Mas ela foi treinada para sentir um inimigo à espreita. Saí sem um encontro.

Em uma manhã recente, a chuva caía em lençóis horizontais e eu me recriminei. A previsão era de chuvas intermitentes, mas eu estava com tanta pressa que esqueci a capa de chuva de Jordan.

“Está uma loucura aqui fora!” eu disse, um pouco preocupada com a falta de visibilidade, a perda de tração, as linhas brancas borradas, os caminhões vindo em nossa direção. Por favor, Deus, eu rezei, não me deixe sofrer um acidente com meu querido neto no carro.

“Adoro a chuva”, disse Jordan, olhando para as gotas que batiam na janela, “porque gosto de arco-íris”.

Quando chegamos à creche, estacionei na vaga bem em frente à porta. Eu estava nervosa, a chuva ainda caía. Eu não conseguia me mover. Os medos foram desencadeados pela tempestade: o que acontecerá se eu envelhecer demais para cuidar de todos? E se eu os abandonar novamente morrendo?

Jordan olhou em volta, sem saber o que estava acontecendo. “Posso tirar o cinto de segurança?” ele disse.

Eu respirei fundo. “Sim, mas ainda não vamos sair.”

Ele veio para o banco da frente e eu o embalei em nossa pequena trincheira. Os carros atrás de mim faziam fila enquanto os pais esperavam por um lugar para descarregar seus filhos. Mas eu não conseguia me mexer.

Eu o amo tanto; parece que ele está fundido em meus ossos. Onde estariam meus pequeninos se eu não tivesse conseguido ficar com eles?

Lá fora, a chuva não parava.

“Quando posso ir para a Srta. Amy?” disse Jordan. Mas seu corpo estava se aconchegando mais perto enquanto resistíamos à chuva forte.

“Vamos ficar aqui um minuto,” eu disse, me agachando. “Talvez, se esperarmos o suficiente, tudo passe.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

