Modern Love: Você me vê? Você me ouve? Você consegue sentir o que eu sinto?

Um mês depois de Andrew me pedir em casamento, ele e eu fomos à terapia de casal, onde, na nossa primeira sessão, ele disse: "Se eu tiver que escolher entre você e o Exército, escolho o Exército".

Suas palavras arrancaram o ar do meu peito.

Cinco anos antes, no nosso primeiro encontro, ele tinha dito (depois de muitos drinques): "Vou me casar com você".

“Você está maluco”, respondi.

Aparentemente, não estava. Mas, na época em que me fez o pedido de casamento, já fazia dois anos que ele vinha enfrentando seu desejo de se alistar no Exército – e meu desejo de que ele não se alistasse. Eu tinha 27 anos. Ele tinha 28.

Eu sabia que esse desejo dele era tão forte que algumas pessoas poderiam dizer que era um chamado. Mas foi só quando ele fez sua declaração no consultório da terapeuta que compreendi a magnitude da sua convicção.

Para ele, o chamado ao combate é tão forte quanto a vontade de voltar para casa – talvez até mais. E esta é uma verdade inatacável. Foto: Brian Rea/The New York Times

Fui criada como pacifista. Tinha ido às ruas contra a guerra no Iraque e me opunha ao nosso envolvimento na guerra no Afeganistão, assim como grande parte da minha geração – ou seja, de um jeito meio indeciso e confortável. Eu não queria que o homem que eu amava lutasse no Afeganistão ou em qualquer outra guerra. Não queria deixar Nova York e ir para onde quer que o Exército decidisse mandá-lo, não queria abandonar o trabalho de editora que tinha trabalhado tanto para conseguir, não queria me despedir dos amigos.

Bem, acabamos de comemorar 12 anos de casamento e temos dois filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 7. Então, sim, no final, eu cedi.

Ao longo do nosso casamento, Andrew foi convocado sete vezes e fez mais treinamentos do que consigo contar. Mudamos de Nova York para a Geórgia e para o estado de Washington. Ele perdeu aniversários, natais, datas comemorativas, corridas ao pronto-socorro e quatro meses de isolamento da covid com duas crianças menores de 4 anos.

A cada poucos meses, o trabalho do meu marido é saltar de aviões, geralmente à noite. Ele está acostumado com esses saltos, mas há algo quase fundamentalmente errado, diz ele, em pular de um avião para as trevas.

Eu sei exatamente o que ele quer dizer. É assim que me sinto quando me despeço dele todas as vezes.

Durante um bom tempo, gritei e esperneei, não conseguia adotar aquela postura paradoxal dos cônjuges de Exército mais experientes: pessoas compassivas, mas ferozmente autônomas, gente que sabe construir comunidades, gente durona. Gente que encara qualquer coisa que aconteça. Embora nem sempre tenha aceitado meu papel como esposa de militar, aceitei o papel de Andrew. Antes de mais nada, ele é um soldado. Às vezes, é uma verdade dolorosa de reconhecer e conviver, mas, como qualquer outra certeza, é reconfortante em sua claridade, um farol nesta vida tempestuosa. Para ele, o chamado ao combate é tão forte quanto a vontade de voltar para casa – talvez até mais. E esta é uma verdade inatacável. Pelo menos era o que eu pensava. O que ninguém nos conta sobre o casamento é que suas verdades são quebradiças.

Quando a guerra no Afeganistão terminou e fizemos a transição para uma vida familiar mais rotineira, eu tinha sentido saudade de Andrew por tanto tempo que a saudade começava a secar. Percebi que tinha me sentido abandonada por anos, talvez desde aquela declaração dura no consultório da terapeuta. E ele tinha perdido tanta coisa em casa que não sabia ao certo onde era seu lugar. Mas eu queria que ele o encontrasse.

Felizmente, ele encontrou. Estava louco para passar o tempo comigo e com as crianças, sedento da certeza e do conforto da vida doméstica, fazia pratos elaborados para nós, levava as crianças nas aventuras de sábado, lia todos os e-mails da escola antes mesmo que eu percebesse. Ele sempre tinha nos amado muito e sido um excelente pai, mas agora seu centro de gravidade estava dentro da nossa casa e, quando ele saía para os treinamentos, os fios invisíveis que nos ligavam como família pareciam mais firmes, entrelaçados de um jeito novo.

Em alta Índice de contratação online nos EUA cai em dezembro Relembre as frases mais marcantes de Hebe Camargo Atlético de Madrid despacha Sevilla e busca recuperação no Campeonato Espanhol Nas suas muitas ausências, houve momentos em que senti que estávamos vivendo um arremedo de casamento, trocando o oceano pelo som fraco das ondas que vem pela espiral de uma concha. Mas agora, finalmente, tínhamos a coisa de verdade. Tínhamos o oceano. Dois anos se passaram sem convocação. E então, certa noite, Andrew e eu saímos para jantar, uma ocasião rara. Estávamos bebendo coquetéis e sorrindo feito bobos um para o outro quando o telefone dele tocou. Ouvi sua voz mudar – então eu já sabia. Quando ele desligou, esperei por uma mudança tênue, mas detectável, na sua linguagem corporal, na tensão de sua mandíbula, uma nova distância em seu olhar sempre tão suave e atento. Meu marido é especialista em compartimentação, consegue passar do jantar para a partida com uma rapidez surpreendente – em certo sentido, ia embora antes mesmo de termos a chance de nos despedir. Mas dessa vez ele me surpreendeu: quando pousou a mão na minha sobre a toalha branca, pude sentir uma vontade de voltar para casa que era maior do que o chamado para partir. E talvez porque cada ação tenha uma reação igual e oposta, eu não xinguei o Exército nem permiti que meu humor despencasse. Quando ele me disse que em breve iria para um local não revelado por um período indeterminado e não sabia quando poderia ligar ou escrever, as lágrimas brotaram dos meus olhos e logo depois desapareceram. Não gritei nem esperneei. Não foi bem uma inversão de papéis, mas foi uma rachadura naquela verdade inatacável. Talvez eu finalmente tivesse me tornado uma esposa de Exército experiente, assim como ele tinha virado um homem de família.

Uma semana depois da partida de Andrew, nosso filho de 5 anos me disse que achava que papai estava morto. Minha filha fez 7 anos e, na noite de sua festa de aniversário, chorou até dormir.

“Podemos ligar para o papai?”, ela implorou. “Se pudesse, eu ligaria”, respondi.

Mas, ainda assim, não gritei nem esperneei. Chorava na terapia toda semana, mas no resto do tempo me preocupava com meus filhos.

Quando finalmente tivemos notícias de Andrew, pude ouvir de imediato um tom doloroso na sua voz. Ele queria muito estar conosco, muito mais do que queria estar lá.

Meio milagrosamente, ele chegou em casa mais cedo do que o esperado e me deu um caderno com cartas que tinha escrito para nós quando não podíamos conversar. Foi uma alegria tê-lo em casa, demorei uma semana para abrir o caderno.

Quando finalmente li as cartas, chorei de um jeito que não chorava desde suas primeiras convocações. Não poder nos telefonar o tinha torturado, enchido de culpa, angústia e raiva. Eu tinha passado anos fazendo de tudo para encontrar uma maneira de construir uma ponte sobre o abismo de nossas experiências. Imagino que esse esforço esteja no centro de muitos desafios dos casais, porque o casamento é a união de duas vidas diferentes: Você me vê? Você me ouve? Você consegue sentir o que eu sinto?

Nas páginas do caderno percebi o que sentia há tanto tempo, o que minha filha começava a expressar: um desamparo profundo. Ecos de gritos e esperneios que ninguém consegue ouvir. O Exército manda e você obedece. Todo o meu corpo doeu ao perceber que ele tinha vivido sozinho com aquela dor. Também doeu ao perceber como eu tinha vivido sozinha com as minhas dores.

O problema é que não eram só as convocações que abriam distância entre nós. Os papéis que escolhi para nós desde o início exerciam uma espécie de poder hipnótico, nos impediam de nos enxergar plenamente. Andrew é um soldado, mas sempre foi um homem de família. E nunca quis que ele se alistasse no Exército, mas tenho orgulho do que ele realizou, apoiei seu sonho e, ao que parece, sou bem durona.

Às vezes penso que nos agarramos aos papéis que assumimos para aguentar a incerteza vertiginosa das nossas vidas: as convocações sucessivas e os perigos do combate, mas também o gesto lindamente absurdo de construir uma família, esta mínima iniciativa de amor e conforto que poderia ser tirada de nós a qualquer momento.

“É como se eu tivesse acordado de um sonho”, Andrew me disse semanas atrás.

Eu sinto a mesma coisa.

Perdemos um ao outro de vista, como pode acontecer com qualquer casal, e agora, 12 anos depois, parece que estamos acordando um para o outro de novo. Afinal, se somos nós que definimos os papéis no nosso casamento, sempre está em nosso poder alterá-los ou abandoná-los. Voltamos para casa muitas vezes ao longo dos anos, mas esta vez foi, de longe, a mais doce.

