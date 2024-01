Nove maneiras de melhorar seus relacionamentos em 2024

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Pequenos conselhos podem, às vezes, levar a grandes mudanças nos relacionamentos. Eu e meus colegas do Well (seção do The New York Times) temos a sorte de entrevistar regularmente psicoterapeutas, conselheiros de casais, terapeutas sexuais e pesquisadores que compartilham suas táticas mais úteis para fortalecer as conexões.

Aqui estão algumas das melhores dicas que abordamos em 2023 e que podem ajudar a melhorar seus vínculos com amigos, familiares e parceiros românticos neste ano.

Esteja aberto aos diferentes tipos de desejo

1. Dê às pessoas permissão para mudar

Pode ser desafiador reconhecer que pessoas que você conhece há anos, como irmãos, evoluíram e podem ser totalmente diferentes do que eram antes. Mas fazer isso pode ajudá-lo a manter uma proximidade genuína ao longo do tempo. Periodicamente, considere a possibilidade de fazer perguntas que mostrem quem seu ente querido se tornou. Whitney Goodman, terapeuta de casamento e família licenciada em Miami, recomenda perguntas como “O que você está fazendo agora?” ou “O que está acontecendo em sua vida que eu não sei?”

2. Quando o telefone tocar, atenda

A solidão é uma crise de saúde pública que afeta mais da metade dos norte-americanos, mas o Dr. Vivek H. Murthy, cirurgião geral, acredita que algumas estratégias para encontrar e manter conexões são surpreendentemente simples. Por exemplo, quando alguém ligar para você, pegue o telefone, diz ele, mesmo que seja apenas para dizer “oi” e encontre outro momento para uma conversa mais longa. “Esses 10 segundos são muito melhores do que ficar trocando mensagens de texto”, disse o Dr. Murthy.

3. Cuidado com o telefone celular

PUBLICIDADE Olhar para o telefone quando alguém está conversando com você, ou pegá-lo sempre que a conversa não der certo, pode levar a sentimentos de mágoa e frustração. Pesquisas recentes sugerem que essa prática pode ser particularmente prejudicial para as parcerias românticas. Os especialistas dizem que ajustes simples, como limitar os alertas digitais e estabelecer regras claras com seu parceiro sobre o uso do telefone, podem ajudar.

“Sei que isso não soa sexy e que as pessoas não querem fazer isso em seus relacionamentos, mas realmente é a estratégia número 1″, disse Katherine Hertlein, professora do programa de terapia de casal e família da Kirk Kerkorian School of Medicine da Universidade de Nevada, em Las Vegas.

4. Esteja aberto aos diferentes tipos de desejo

Terapeutas sexuais e pesquisadores tendem a acreditar que há dois tipos de desejo: espontâneo (a sensação de querer sexo do nada) e responsivo (que surge em resposta a estímulos). Embora muitas pessoas tendam a pensar que o desejo espontâneo é, de alguma forma, melhor, o desejo responsivo também é válido, disseram os especialistas. E aprender a aceitá-lo pode ser fundamental para manter a intimidade em relacionamentos de longo prazo ou naqueles em que uma pessoa deseja mais sexo do que a outra.

Lori Brotto, psicóloga e autora do livro Better Sex Through Mindfulness (Sexo melhor por meio da atenção plena, em tradução livre), disse que costuma ajudar os clientes a entender que é possível fazer sexo sem desejo espontâneo, desde que haja disposição e consentimento.

5. Quando estiver discutindo, evite generalizações

Frases como “você sempre...” ou “você nunca...” são exageros e deixam os outros na defensiva. “Você nem está mais tendo uma conversa para resolver problemas”, disse Kier Gaines, terapeuta licenciado em Washington, D.C. “Você está apenas entrando no modo de discussão total.” Em vez disso, faça um esforço para se concentrar apenas no problema em questão.

Quando alguém que você ama estiver chateado, faça uma pergunta simples

6. Nunca subestime o poder de um elogio

As pessoas podem se esquivar de oferecê-los, pois se preocupam em parecer estranhas ou insinceras. Mas os elogios geralmente são muito mais bem-vindos do que esperamos, disse Erica Boothby, psicóloga social da Wharton School da Universidade da Pensilvânia.

Ao elogiar um estranho, seja breve e sincero. Ao elogiar um amigo ou ente querido, seja específico - dizendo não apenas o que você gosta em alguém, por exemplo, mas também expressando como essa pessoa faz você se sentir.

7. Ao lidar com familiares desafiadores, concentre-se no que você pode controlar

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Por mais que deseje, você não pode mudar os membros de sua família, disse Nedra Glover Tawwab, assistente social clínica licenciada e autora de Drama Free: A Guide to Managing Unhealthy Family Relationships (Livre do drama: Um Guia para Gerenciar Relacionamentos Familiares Não Saudáveis, em tradução livre). Ela recomenda que você se pergunte: Se essa pessoa não mudar nada em si mesma ou em seu comportamento, o que eu poderia fazer, se é que poderia, para tornar o relacionamento diferente? 8. Não deixe que a introversão atrapalhe a conexão profunda “Os introvertidos são confundidos com antissociais”, disse Susan Cain, autora de Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking (Silêncio: O poder dos introvertidos em um mundo que não consegue parar de falar, em tradução livre). “Na verdade, eles são sociais de forma diferente.” Os introvertidos tendem a ter uma orientação mais interior ou interna, mas ainda assim anseiam por amizade e conexão tanto quanto qualquer outra pessoa. Portanto, introvertidos: Aproveite suas preferências e tendências naturais, aconselham os especialistas. Procure pessoas confortáveis em lugares confortáveis e aceite o poder de iniciar planos, o que lhe dá controle sobre com quem e onde se socializar.

9. Quando alguém que você ama estiver chateado, faça uma pergunta simples

Quando jovens estudantes estão chateados, os professores às vezes perguntam: “Você quer ser ajudado, ouvido ou abraçado?” Essa pergunta também pode proporcionar aos adultos uma sensação de conforto e controle, segundo os especialistas. Isso ocorre porque emoções diferentes precisam de respostas diferentes, disse a Dra. Elizabeth Easton, diretora de psicoterapia do Pathlight Mood and Anxiety Center em Denver. A garantia pode funcionar bem para a ansiedade, mas pode enfurecer alguém que esteja frustrado, disse ela. Em sua essência, essa pergunta simples tem a ver com identificação: Como posso atender às suas necessidades?

