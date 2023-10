O que é fáscia, tecido que conecta nossos músculos pode ser a chave para uma saúde melhor

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Nos últimos anos, o conceito de cuidar da fáscia - o tecido resistente e flexível que envolve e conecta músculos, ossos e órgãos como um filme plástico - permeou a cultura do fitness e do bem-estar. Instrutores de Pilates e massoterapeutas oferecem-se para tornar a fáscia mais flexível, e produtos como rolos de espuma, massageadores e “fascia blasters” afirmam ajudá-lo a melhorar a saúde da fáscia em casa.

“A fáscia como palavra da moda realmente decolou exponencialmente”, disse Christopher DaPrato, fisioterapeuta da Universidade da Califórnia, em São Francisco, que estuda a conexão entre a fáscia e o desempenho atlético.

Até o início dos anos 2000, os médicos acreditavam que a fáscia era apenas uma embalagem para partes mais importantes do corpo. Desde então, os pesquisadores descobriram que o tecido conjuntivo desempenha um papel vital no modo como funcionamos e é fundamental para a flexibilidade e amplitude de movimento.

Pesquisas emergentes sugerem que cuidar da fáscia pode ajudar a tratar a dor crônica, melhorar o desempenho nos exercícios e o bem-estar geral.

“Ainda estamos muito no começo” da compreensão da fáscia, disse Helene Langevin, diretora do Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa dos Institutos Nacionais de Saúde. “Esta é uma parte do corpo que negligenciamos por muito tempo.”

O que é fáscia?

Seu corpo tem duas formas de fáscia: a densa e a solta. Cada uma delas é fundamental para facilitar o movimento. A fáscia densa, feita de fibras de colágeno resistentes, ajuda a dar forma ao corpo. Mantém músculos, órgãos, vasos sanguíneos e fibras nervosas no lugar. Ela ajuda os músculos a se contraírem e alongarem e estabiliza as articulações. A fáscia solta, mais escorregadia, permite que seus músculos, articulações e órgãos deslizem uns contra os outros como uma máquina bem lubrificada.

Como a fáscia é danificada?

Em 2007, uma professora de anatomia chamada Carla Stecco, da Universidade de Pádua, na Itália, descobriu que a fáscia está repleta de terminações nervosas. Isso significa que ela pode ser uma fonte de dor. Quanto mais tempo estiver danificada ou inflamada, mais sensível se tornará.

Quando você fica sedentário por muito tempo, a fáscia pode encurtar, tornar-se excessivamente rígida e congelar no lugar, formando aderências que limitam a mobilidade, disse David Krause, fisioterapeuta da Clínica Mayo. Com o tempo, a inatividade também pode fazer com que a fáscia se remodele. Se você passa a maior parte dos dias debruçado sobre um computador, a fáscia que envolve os músculos do pescoço e dos ombros pode mudar e sua postura ficar curvada.

A fáscia também pode ser danificada por movimentos repetitivos, estresse crônico, lesão ou cirurgia - ficando inflamada, excessivamente rígida ou presa. E ela endurece com a idade.

Finalmente, por consistir em uma matriz de fibras, a fáscia muito curta, rígida ou presa em uma parte do corpo pode causar dor e disfunção em outras partes, por beliscar ou ser puxada na direção errada, disse a Dra. Stecco. O corpo também pode compensar alterando a forma como se move, causando outros problemas.

Pode ser complicado determinar se a dor vem da fáscia ou dos músculos e articulações. Geralmente, os problemas musculares e articulares tendem a piorar à medida que você se move, enquanto a dor na fáscia diminui com o movimento.

Como você pode cuidar da sua fáscia?

A maneira mais eficaz de manter a fáscia resistente e elástica é permanecer ativo. Os especialistas também recomendam algumas coisas em particular.

O treinamento de resistência mantém a fáscia forte, disse a Dra. Langevin. “Um músculo fraco não fará um bom trabalho na movimentação e mobilização da fáscia”, disse ela, nem a fáscia rígida e congelada ajudará o músculo a fazer o seu trabalho. “Eles precisam um do outro”, disse ela. “Quando um começa a melhorar, isso ajuda o outro.”

Exercícios que envolvem uma variedade de movimentos - como dança, polichinelos, tênis e natação - também ajudam a manter a fáscia lubrificada, disse o Dr. DaPrato. Os movimentos que envolvem saltos são particularmente eficazes para manter a fáscia saudável.

“Pular, por exemplo, é um movimento maravilhoso”, disse Robert Schleip, diretor do Grupo de Pesquisa em Fáscia da Universidade de Ulm, na Alemanha.

Para aqueles que não têm praticado atividade física recentemente, é importante “ser gentil com a fáscia, ir devagar e tentar restabelecer o movimento que foi perdido”, disse a Dra Langevin. O alongamento dinâmico, que contrai o músculo enquanto o alonga, beneficiará tanto a fáscia saudável quanto a danificada. Experimente torções de tronco, agachamentos ou afundos. Considere consultar um fisioterapeuta que possa oferecer tratamento prático e orientá-lo sobre o melhor programa.

Junto com a movimentação, os especialistas recomendam beber água ao longo do dia, o que pode ajudar a fáscia a deslizar com facilidade.

Apesar da popularidade de ferramentas e tratamentos que envolvem a aplicação de pressão na fáscia, as pesquisas ainda não comprovaram sua eficácia a longo prazo. Rolos de espuma e pistolas massageadoras podem aliviar temporariamente a dor na fáscia e melhorar a flexibilidade, “alterando parte da dinâmica dos fluidos naquela área local”, disse o Dr. DaPrato. Se você optar por usar um dispositivo de automassagem, não exagere: nenhuma evidência apoia a tendência recente do “fascia blasting” ou manipular agressivamente a fáscia através da pele, o que pode causar hematomas.

O mesmo pode ser verdade para tratamentos como massagem miofascial e ventosas. Se esses tratamentos fazem você se sentir e se movimentar melhor, isso é ótimo, dizem os especialistas - mas simplesmente permanecer ativo é o melhor remédio. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

