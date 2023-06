O que fazer quando um amigo resolve sumir de sua vida

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - No final dos meus 20 anos, levei um ghosting de um dos meus amigos mais próximos.

Nós nos conhecemos na faculdade e começamos a nos afastar depois da formatura. Ele se mudou para o meio-oeste para fazer pós-graduação; eu fiquei em Nova York, mas nós nos encontrávamos quando nossas circunstâncias e orçamentos permitiam, e enviávamos e-mails - com frequência no início, depois com menos frequência. Tentei não pensar muito sobre a época em que nosso relacionamento terminou, mas recentemente desenterrei meu último e-mail para ele de 12 anos atrás: “Estou fazendo isso como uma última tentativa de entrar em contato”, escrevi em uma nota que me faz sentir uma combinação de mágoa e constrangimento, mesmo agora. “Espero que possamos nos reconectar.”

Ele nunca respondeu, e eu nunca tentei novamente. Foi como se eu tivesse sido abandonada.

O ghosting - quando alguém corta unilateralmente a comunicação sem aviso ou explicação - tornou-se uma parte aparentemente inevitável da cena moderna de namoro, mas prestamos muito menos atenção a isso como um fenômeno entre amigos.

“Você pode simplesmente dizer: ‘Ei, amigo, não tenho notícias suas há algum tempo'." Foto: Anthony Tran/Unsplash.com

No entanto, pesquisas sugerem que experiências como a minha são bastante comuns. Em um estudo de 2018, 39% dos participantes disseram que tinham levado um ghosting de um amigo. E um estudo publicado no início deste ano descobriu que as pessoas geralmente se sentem tão magoadas quando isso acontece da parte de um amigo quanto depois de levarem um ghosting de um parceiro romântico.

“Com o ghosting, sabemos que existem quatro necessidades fundamentais que ficam ameaçadas”, explicou Gili Freedman, professora assistente de psicologia no St. Mary’s College de Maryland, autora do estudo de 2018: “Seu senso de pertencimento, seu senso de existência significativa - que você tem um lugar no mundo, e que esse lugar é significativo - seu senso de controle e sua autoestima.”

A Dra Freedman alertou que não há nenhuma pesquisa sobre as melhores estratégias para ajudá-lo a lidar com o sumiço abrupto de um amigo - e enfatizou que a maior parte da pesquisa sobre ghosting se concentrou em namoro e situações românticas. Mas ela e outros especialistas que estudam amizade e ghosting ofereceram várias abordagens que podem ajudar.

Valide sua experiência - e sua dor

Há “uma certa vergonha” em levar um ghosting de um amigo, disse Irene S. Levine, psicóloga e autora de Best Friends Forever: Surviving a Breakup with Your Best Friend. Ela acredita que muito disso vem da mitologia de que você deve manter seus amigos por toda a eternidade, quando na verdade pesquisas na Holanda sugerem que as pessoas podem perder cerca de metade dos amigos em sua rede social a cada sete anos.

Simplesmente lembrar a si mesmo que a fluidez é uma marca registrada da amizade e que o ghosting platônico é relativamente difundido pode oferecer algum conforto, disse a Dra. Levine, porque ajuda a normalizar a experiência.

“Tente recuar e lembrar que nem todas as amizades, mesmo as muito boas, duram para sempre”, disse Levine.

Também pode ajudar reconhecer que levar um ghosting é uma forma de “perda ambígua”, um termo da psicologia que descreve uma perda sem informação ou encerramento. Marisa Franco, psicóloga que estuda amizades, disse que é normal sentir-se triste, com raiva ou envergonhado, e é normal ficar ruminando.

A pesquisa sugere que simplesmente nomear sentimentos sem tentar mudá-los ou afastá-los - uma técnica conhecida como “rotulação de afeto” - pode oferecer consolo.

“Qualquer coisa que ajude você a expressar emoções aliviará a dor”, disse a Dra. Franco. Isso pode incluir registrar no diário, chorar ou conversar com amigos que não minimizarão seus sentimentos. Tente validar seu sofrimento de maneira compassiva, ela pediu, reconhecendo que seus sentimentos o conectam a outras pessoas que tiveram problemas semelhantes - uma ideia chamada “humanidade comum”. (Eu, por exemplo, achei catártico escrever esta matéria e perceber que não sou a única que passou por uma experiência como essa.)

Recupere algum controle e um senso de conexão

Como o ghosting é caracterizado pela incerteza, ele pode ajudar a “fortalecer sua necessidade de controle”, disse a Dra. Freedman. Concentre seu tempo e atenção em áreas de sua vida onde você sente alguma autonomia, disse ela. Isso é no trabalho? Através de certos hobbies? Despeje sua energia nessas atividades.

Christina Leckfor, estudante de doutorado em psicologia social na Universidade da Geórgia, acrescentou: “Se você acha que está levando um ghosting, tente preencher esse vazio em sua vida com a conexão social com outras pessoas. Se você pode passar um tempo com amigos próximos ou familiares, ainda pode se sentir magoado com a experiência, mas espero que não se sinta tão sozinho.”

Ao mesmo tempo, embora levar um ghosting pareça profundamente pessoal, pode ajudar “lembrar-se de que levar um fora pode não ter nada a ver com você”, disse a Dra. Levine. Ela observou, por exemplo, que seu amigo pode estar lutando com problemas de saúde mental, uma doença ou problemas familiares e “pode não estar pronto para compartilhar isso - mesmo com um amigo muito bom”.

Considere entrar em contato mais uma vez

Às vezes é óbvio que um amigo não quer mais saber de você, como foi o meu caso. Mas, muitas vezes, as amizades simplesmente se esgotam. Por exemplo, um estudo de 1984 frequentemente citado entre jovens adultos descobriu que a separação física era o motivo mais comum para o fim das amizades.

Portanto, considere a possibilidade de que seu amigo não esteja praticando o ghosting deliberadamente; a vida simplesmente atrapalhou. “Normalmente, os amigos não dizem: ‘Vou me mudar para o outro lado do estado para começar um emprego e, nesse período, não vou manter tanto contato’”, disse Jeffrey Hall, professor de estudos de comunicação da Universidade do Kansas, que observou que a amizade não tem o mesmo tipo de expectativas claras de comportamento que os relacionamentos românticos tendem a ter.

É possível que, se você entrar em contato, eles possam agradecer por sua persistência, disse o Dr. Hall.

Mesmo que você nunca receba uma resposta, isso pode pelo menos ajudar a interromper o ciclo de ruminação, disse a Dra. Franco. Tomar a iniciativa pode oferecer uma conclusão de que a amizade realmente acabou, disse ela, em vez de deixar você se perguntando.

“Você pode simplesmente dizer: ‘Ei, amigo, não tenho notícias suas há algum tempo. Neste ponto, não tenho certeza se você continua interessado em uma amizade comigo’”, disse a Dra. Franco. “Tente acolhê-los apenas para ser honesto com você. Acho que quem pratica o ghosting costuma pensar que a honestidade é pior que o ghosting”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

