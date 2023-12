Pesquisadores encontram fóssil de primo do Tiranossauro rex com última refeição no estômago

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Há cerca de 75,3 milhões de anos, um dinossauro engoliu o equivalente no Cretáceo a uma coxa de peru. Esse seria o último banquete do predador.

Poucos dias depois de comer a coxa, o dinossauro - um Gorgossauro jovem que tinha 1,5 metro e meio de altura na altura do quadril - acabou morto em um rio. Por um golpe de sorte geológica, os sedimentos rapidamente cobriram grande parte da carcaça e protegeram o dinossauro e seu jantar da decomposição.

Darla Zelenitsky, paleontóloga da Universidade de Calgary, à esquerda, e François Therrien, curador de paleoecologia de dinossauros no Royal Tyrrell Museum, com o jovem espécime de Gorgosaurus. Foto: Royal Tyrrell Museum via The New York Times

O fóssil resultante, revelado na revista Science Advances, é o primeiro esqueleto de tiranossauro já encontrado com o conteúdo estomacal ainda preservado em seu interior, produzindo um retrato primoroso de seu comportamento alimentar. O fóssil também preservou grande parte do crânio, da pélvis e do lado esquerdo do corpo do Gorgosaurus.

Os gorgossauros eram parentes ancestrais do Tyrannosaurus rex, mas esse fóssil não contém nem uma partícula dos grandes herbívoros com os quais os tiranossauros adultos se alimentavam. Em vez disso, esse Gorgossauro arrancou os membros posteriores de dois pequenos dinossauros com penas. Os pesquisadores afirmam que o fóssil fornece a primeira evidência direta de que os tiranossauros mudavam o que comiam à medida que envelheciam, o que os paleontólogos haviam previsto com base nas evidências fósseis existentes.

“Com esse espécime, temos a prova física de que os tiranossauros jovens não apenas se alimentavam de animais diferentes dos adultos, mas também os atacavam ou dissecavam de forma diferente”, disse François Therrien, curador de paleoecologia de dinossauros do Royal Tyrrell Museum em Drumheller, Alberta, e um dos autores do estudo.

Esqueleto fossilizado de 75 milhões de anos de um Gorgosaurus jovem, mostrando a localização do conteúdo do estômago, membros posteriores de um pequeno dinossauro chamado Citipes. Foto: Royal Tyrrell Museum of Palaeontology/Reuters

Coprólitos descobertos anteriormente - cocô fossilizado - e ossos danificados por dentes ou ácido estomacal mostram que os tiranossauros adultos se alimentavam de grandes dinossauros herbívoros, como o Triceratops, com um gosto por triturar ossos. Mas antes que pudessem derrubar os megaherbívoros, os tiranossauros precisavam crescer mais, e seus crânios e dentes tinham que ser largos e robustos o suficiente para gerar uma das mordidas mais poderosas da natureza.

No entanto, os tiranossauros juvenis tinham crânios finos, mandíbulas estreitas, dentes semelhantes a uma escova e pernas longas. Os paleontólogos interpretaram essas características como sinais de que os tiranossauros jovens deviam ser ágeis, uma ideia apoiada pelo novo fóssil.

“Eu me refiro a eles, em tom de brincadeira, como as bailarinas da desgraça: correndo rápido, girando rápido e capazes de ir atrás de presas pequenas e rápidas”, disse Tom Holtz, paleontólogo da Universidade de Maryland que não participou do estudo.

A capacidade dos tiranossauros de se comportarem como predadores velozes de médio porte em sua juventude, antes de se tornarem predadores adultos, pode ter proporcionado ao grupo uma vantagem evolutiva, afastando outros dinossauros predadores. As proezas dos jovens tiranossauros podem até mesmo explicar uma peculiaridade do registro fóssil da América do Norte durante o final do período Cretáceo: um tamanho de predador “intermediário” entre os tiranossauros adultos de peso pesado e uma variedade de dinossauros não maiores que os humanos.

Ilustração mostra o gorgossauro e o citipe em comparação de tamanho. Foto: Royal Tyrrell Museum of Palaeontology/Reuters

“O que faz sentido é que esses jovens estavam preenchendo esse nicho de predador de tamanho médio”, disse Darla Zelenitsky, paleontóloga da Universidade de Calgary e autora do estudo. “Eles eram os coiotes do Cretáceo”.

É muito provável que esse gorgossauro tenha tido vários anos para caçar pequenos animais antes de passar para presas maiores. Em 2021, uma equipe que incluía Therrien e Zelenitsky descobriu que o gorgossauro não conseguia exercer forças de mordida maiores - e enfrentar grandes herbívoros - até os 11 anos de idade. Os ossos desse dinossauro indicam que ele morreu entre 5 e 7 anos de idade.

Embora esse Gorgossauro nunca tenha se graduado para a mesa dos adultos, Therrien acha que há pouca dúvida de que ele se alimentava bem.

“Todo mundo gosta de algumas coxinhas”, disse ele.

