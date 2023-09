Pessoas que tiveram covid e passaram por internação longa enfrentam danos duradouros nos pulmões

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Mais de três anos após o início da pandemia, muitos sobreviventes da covid-19 continuam a lutar. Alguns, especialmente aqueles que ficaram tão gravemente doentes que foram hospitalizados e incapazes de respirar por si próprios, enfrentam danos pulmonares duradouros.

Andy Mu-oz, ao centro, que passou mais de seis meses em uma máquina de ECMO depois de contrair covid em julho de 2021, com sua parceira, Melissa Raymundo, à esquerda, e seu filho Gabriel, em Deer Park. Foto: Meridith Kohut/The New York Times

Para compreender melhor o impacto a longo prazo do ataque da covid-19 aos pulmões, o The New York Times conversou com três pacientes que foram hospitalizados durante as primeiras ondas da pandemia, entrevistou médicos que os trataram e analisou tomografias computadorizadas dos seus pulmões ao longo do tempo.

Um paciente passou algum tempo conectado a um ventilador pulmonar; os outros dois estavam tão debilitados que precisaram de meses em uma máquina de bypass coração-pulmão chamada ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea). Esses pacientes ainda não estavam vacinados - dois deles não tinham vacinas disponíveis e o terceiro planejava ser vacinado, mas foi infectado antes que pudesse.

O Times analisou centenas de milhões de pontos de informação dos exames dos pacientes para reconstruir seus pulmões em 3D. A visualização resultante oferece uma imagem vívida e visceral dos danos que podem persistir anos após a infecção e alterar irrevogavelmente a vida cotidiana.

Andy Muñoz, 36 anos, de La Porte, Texas, era um inspetor de soldagem que gostava de pescar de caiaque antes de contrair a covid-19 em julho de 2021. Ele passou mais de seis meses em uma máquina ECMO.

“Estes pulmões não são capazes de sustentar a vida”, foi como o Dr. Howard Huang, que tratou Muñoz no Houston Methodist Hospital, descreveu um exame pulmonar realizado seis semanas depois de Muñoz ter sido infectado. “Você olha para isso e se pergunta: isso vai melhorar algum dia?”

Um segundo exame, feito dois meses depois, mostrou uma ligeira melhora e os pulmões pareciam mais próximos do tamanho normal. “Não está tão enrugado”, disse Huang.

Dezesseis meses após a infecção, os pulmões de Muñoz haviam se recuperado um pouco, mas não completamente.

Tom Kennedy, que foi hospitalizado com covid em novembro de 2020 por cerca de 80 dias Foto: Meridith Kohut/The New York Times

Para alguns pacientes, os danos pulmonares foram menos extremos, mas ainda assim deixaram marcas. Tom Kennedy, 59 anos, advogado de uma empresa de serviços industriais, foi hospitalizado com covid-19 em novembro de 2020.

Kennedy, que mora em Houston, ficou hospitalizado por cerca de 80 dias. Ele ficou na UTI por cerca de um mês e no ventilador pulmonar por cerca de 15 dias. “Lembro-me de fazer tudo o que pude para respirar mais uma vez”, disse ele.

Marlene Rodríguez estava grávida de 34 semanas quando contraiu covid-19 em dezembro de 2020. Sua bolsa estourou 10 dias depois e os médicos fizeram o parto de um bebê saudável por cesariana. Mas o estado de Rodríguez piorou.

Incapaz de respirar, Rodríguez precisou de dois meses de ECMO. Ela desenvolveu um pneumotórax - ar preso entre o pulmão e a parede torácica - em cada lado. O ar precisava ser drenado para evitar o colapso pulmonar.

“Ela estava extremamente doente”, disse o Dr. David Sayah, que a tratou no UCLA Medical Center. Ao chegar em casa, Rodríguez, 32 anos, de Atwater, Califórnia, precisou de oxigênio suplementar por 14 meses, mas não precisou mais disso desde então.

Dois anos e meio após a infecção, Rodríguez consegue realizar a maioria das atividades diárias, mas fica sem fôlego e tem dificuldade para respirar quando carrega a filha pequena ou faz tarefas como limpar o chão. Ela usa um inalador de albuterol para tarefas cansativas, como subir escadas.

“Ela não tem muita capacidade pulmonar”, disse Sayah. “Ela certamente corre o risco de ter mais dificuldades se tiver problemas respiratórios adicionais no futuro.”

Todos os três pacientes foram listados como candidatos a transplantes de pulmão, uma opção que os médicos esperam evitar porque os pacientes necessitam de medicamentos imunossupressores e muitas vezes morrem dentro de cinco a 10 anos após o transplante. Agora, os médicos dizem que Kennedy e Rodríguez provavelmente não precisarão de transplantes, mas Muñoz poderá precisar eventualmente.

De certa forma, estes pacientes fizeram progressos melhores do que os médicos teriam previsto. “Estamos vendo exemplos em que as pessoas melhoram, embora tenham começado com uma tomografia computadorizada de aparência terrível”, disse Huang. Mas é improvável que se recuperem totalmente. “Não acho que alguém saia completamente ileso se estiver tão doente por causa da covid-19”, disse ele.

Rodríguez não conheceu sua filha recém-nascida, Vianney, até ser retirada da máquina ECMO, 2 meses e meio após o nascimento do bebê.

Ela voltou brevemente a trabalhar como recepcionista em um viveiro de plantas, mas depois de ser demitida e tentar outro emprego, ela e o marido, José, que tem um problema de saúde crônico, decidiram, por questões de saúde e financeiras, ir morar com os pais dele. Agora, ela passa os dias cuidando dos três filhos pequenos.

“Não me sinto mais como antes”, disse ela. Ela fica sem fôlego ao levantar itens pesados ou realizar atividades vigorosas, e uma segunda infecção por covid-19 recentemente aumentou sua fadiga e falta de ar. Ela sente dores nas costas e toma medicação para ansiedade.

Ainda assim, é “uma das recuperações mais notáveis”, disse Sayah. “Não quero dizer que ela recuperou a função pulmonar normal, mas quando a expectativa era que essa pessoa certamente morreria sem um transplante de pulmão, passar da morte para uma vida em casa sem oxigênio suplementar é um grande sucesso.”

Hoje, com as vacinas contra o coronavírus, os tratamentos antivirais e outros desenvolvimentos, os médicos dizem que encontram poucos pacientes tão gravemente afetados. Mas eles se preocupam com aqueles que lutam contra os efeitos duradouros da covid-19.

“As pessoas pensam que é uma coisa que se combate de uma vez, possível de ser superada como um resfriado comum”, disse Huang. “Ficamos com uma população de pessoas como essas neste estado de limbo.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

