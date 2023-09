Pessoas que usam Ozempic conseguiram parar de pensar em comida o tempo todo, dizem relatos

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Até começar a tomar o remédio para emagrecer Wegovy, os dias de Staci Klemmer giravam em torno de comida. Ao acordar, ela planejava o que iria comer; assim que almoçava, pensava no jantar. Depois de sair do trabalho como professora do ensino médio em Bucks County, Pensilvânia, ela costumava dirigir até o Taco Bell ou o McDonald’s para acabar com o que chamava de “barulho 24 horas por dia, 7 dias por semana” no fundo de sua mente. Mesmo quando estava satisfeita, ela queria comer.

Quase imediatamente após a primeira dose de sua medicação em fevereiro, ela sentiu os efeitos colaterais: refluxo gástrico, constipação, enjoo, fadiga. Mas, ela disse, foi como se um interruptor tivesse sido ligado em seu cérebro - o “barulho de comida” (food noise) ficou em silêncio.

Pacientes que usam Ozempic relataram deixar de escutar o 'barulho de comida', uma vontade desenfreada de comer mesmo que não tenham fome. Foto: Kaitlin Brito/The New York Times

“Não penso mais em tacos o tempo todo”, disse Klemmer, 57. “Não tenho mais esses desejos. De forma alguma. É a coisa mais estranha.”

Andrew Kraftson, professor clínico associado da Michigan Medicine, disse que, ao longo de seus 13 anos como especialista em medicina da obesidade, as pessoas que ele tratou costumavam dizer que não conseguiam parar de pensar em comida. Então, quando ele começou a prescrever Wegovy e Ozempic, um medicamento para diabetes que contém o mesmo composto, e os pacientes começaram a usar o termo “barulho de comida”, dizendo que este havia desaparecido, ele sabia exatamente o que eles queriam dizer.

Como o interesse cresceu em torno do Ozempic e outros medicamentos injetáveis para diabetes, como o Mounjaro, que funciona de maneira semelhante, esse termo ganhou força. Vídeos relacionados ao assunto “barulho de comida explicado” foram vistos 1,8 bilhão de vezes no TikTok. E algumas das pessoas que conseguiram obter esses medicamentos - apesar da escassez persistente e preços de tabela que podem chegar perto ou ultrapassar mil dólares - compartilharam histórias nas redes sociais sobre suas experiências.

Quando o ‘barulho de comida’ desaparece

Wendy Gantt, 56, disse que ouviu pela primeira vez o termo “barulho de comida” no TikTok, onde também soube do Mounjaro. Ela encontrou uma plataforma de telemedicina e recebeu uma receita em poucas horas. Ela se lembra do primeiro dia em que começou a tomá-lo no verão passado. “Foi como uma sensação de liberdade daquele ciclo de ‘O que vou comer? Eu nunca estou satisfeita; não há o suficiente. O que posso comer?”, disse ela. “É como se alguém tivesse apagado isso”.

Para alguns, a escassez desses medicamentos serviu de teste, uma maneira de ver suas vidas com e sem “barulho de comida”. Kelsey Ryan, 35, uma corretora de seguros em Canandaigua, NY, não conseguiu sua receita de Ozempic nas últimas semanas, e o barulho voltou. Não é apenas o desejo de tomar um sorvete todo dia, disse ela. O “barulho de comida”, para Ryan, também significa uma série de outros pensamentos relacionados à comida: negociações internas sobre se deve comer na frente de outras pessoas, se perguntar se eles vão julgá-la por comer frango frito ou se pedir uma salada vai parecer que ela está se esforçando demais. O Ozempic é mais uma forma de silenciar o “barulho de comida” do que qualquer outra coisa, disse ela.

“É uma ferramenta”, disse ela. “Não é como um remédio mágico que está oferecendo às pessoas uma saída fácil.”

O que causa o ‘barulho de comida’?

Não existe uma definição clínica para o “barulho de comida”, mas os especialistas e pacientes entrevistados para este artigo em geral concordam que é um termo para a ruminação constante sobre comida. Alguns pesquisadores associam o conceito à “fome hedônica”, uma preocupação intensa em comer com a finalidade de ter prazer, e observaram que também pode ser um componente do transtorno da compulsão alimentar periódica, que é comum, mas muitas vezes mal interpretado.

Especialistas em medicina da obesidade tentaram entender melhor por que uma pessoa pode ruminar sobre comida por algum tempo, disse o Dr. Robert Gabbay, diretor científico e médico da American Diabetes Association. “Parece que algumas pessoas são um pouco mais ligadas a isso”, disse ele. A ruminação obsessiva sobre comida é provavelmente resultado de fatores genéticos, bem como exposição ambiental e hábitos aprendidos, disse a Dra. Janice Jin Hwang, chefe da divisão de endocrinologia e metabolismo da Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte.

Por que algumas pessoas conseguem se livrar do impulso de comer e outras ficam atoladas em pensamentos sobre comida é “a pergunta de um milhão de dólares”, disse a Dra. Hwang.

Como a medicação suprime o ‘barulho de comida’?

O ingrediente ativo do Ozempic e do Wegovy é a semaglutida, um composto que afeta as áreas do cérebro que regulam o apetite, disse o Dr. Gabbay; ele também faz com que o estômago se esvazie mais lentamente, fazendo com que as pessoas que tomam o medicamento se sintam mais satisfeitas mais rapidamente e por mais tempo. Essa saciedade em si pode atenuar o “barulho de comida”, disse ele.

Há outra estrutura teórica para explicar por que o Ozempic pode anular o barulho de comida: a semaglutida ativa os receptores de um hormônio chamado GLP-1. Estudos em animais mostraram que esses receptores são encontrados em células em regiões do cérebro que são particularmente importantes para motivação e recompensa, apontando para uma maneira potencial através da qual a semaglutida pode influenciar os desejos. É possível, embora não comprovado, que o mesmo aconteça em humanos, disse a Dra. Hwang, o que poderia explicar por que as pessoas que tomam a medicação às vezes relatam que a comida (e, em alguns casos, o álcool) que costumavam desejar não lhes dá mais alegria.

Os pesquisadores continuam investigando como a semaglutida funciona, como ela pode influenciar aspectos do cérebro, como o “barulho de comida”, e o potencial que ela tem para outros objetivos, como o tratamento de vícios.

Klemmer disse que se preocupava com os possíveis efeitos colaterais a longo prazo de um medicamento que ela poderia tomar pelo resto de sua vida. Mas ela acha que a compensação - o fim do “barulho de comida” - vale a pena. “Cada efeito colateral ruim que eu possa ter vale a pena em nome do que sinto agora”, disse ela: “não me preocupar com comida”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

