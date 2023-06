Pinguins na sua geladeira? Crianças de 7 anos têm soluções para a crise climática

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Em pé na frente de sua sala de aula na Slackwood Elementary School, ao norte de Trenton, Nova Jersey, em uma tarde de junho, Michelle Liwacz pediu a seus alunos da primeira série que considerassem um problema: a Antártica está ficando mais quente. O que os pinguins que vivem lá poderiam fazer para se adaptar?

Os alunos da primeira série da Slackwood Elementary School em Lawrence Township, NJ, aprenderam sobre causa e efeito na natureza. Foto: Desiree Rios/The New York Times

As crianças, a maioria de 7 anos, murmuraram animadamente. Um menino disse que os pássaros poderiam se refrescar na água, mas reconsiderou depois de se lembrar de todas as orcas famintas que os esperariam lá. “Talvez eles possam migrar para outro lugar frio, como os Estados Unidos no inverno?” o menino, cujo nome é Noah, perguntou. Uma garota chamada Aliya sugeriu que os humanos lhes dessem boias. Gabi pensou que talvez os pinguins pudessem construir iglus. Alguns deles, Gabi acrescentou, poderiam viver dentro de sua geladeira.

À medida que o ano letivo chega ao fim, Nova Jersey tem a distinção de ser o primeiro, e até agora único, estado a exigir que os alunos aprendam sobre mudança climática desde o jardim de infância até o último ano do ensino médio. O tópico está incluído nos planos de aula na maioria das áreas, até mesmo nas aulas de educação física.

As diretrizes são construídas sobre uma premissa notável: mesmo que as tempestades destruam o litoral de Nova Jersey, os dias de neve se tornem obsoletos e a fumaça de incêndios florestais envenene o ar lá fora, a mudança climática pode ser ensinada aos alunos mais jovens sem assustá-los.

Tammy Murphy, esposa do governador Phil Murphy, um democrata, foi a força motriz por trás dessas novas diretrizes. Ela disse que a educação sobre mudanças climáticas é vital para ajudar os alunos a se sintonizar com a saúde do planeta, se preparar para uma nova economia baseada em energia verde e se adaptar às mudanças climáticas que prometem se intensificar à medida que esta geração de crianças atinge a idade adulta.

Michelle Liwacz, da Slackwood Elementary, mostrou à turma da primeira série as raízes de alface cultivadas em uma parede hidropônica. Foto: Desiree Rios/The New York Times

Foco na solução

Mas o método do estado de ensinar seus alunos mais jovens sobre a mudança climática sem dúvida faz algo mais profundo: em vez de se concentrar na desgraça e na tristeza, as diretrizes são pensadas para ajudar as crianças a se conectarem com o que está acontecendo no mundo natural ao seu redor e, essencialmente, aprender a resolver problemas.

“É visto como um assunto tão pesado, como algo sobre o qual temos que esperar para falar até que sejam mais velhos”, disse Lauren Madden, professora de educação científica elementar no College of New Jersey, que pesquisa e oferece orientação sobre a implementação das diretrizes.

“Quando os protegemos de tanta coisa, eles não ficam preparados para lidar com o problema quando o descobrem, e fica mais assustador do que quando eles entendem que estão em uma posição em que podem pensar ativamente em soluções”, disse Madden. “Quando você leva as crianças a sério dessa maneira e confia nelas com essas informações, pode permitir que elas se sintam capacitadas para criar soluções localmente relevantes.”

Tammy Murphy, que também faz parte do conselho do Climate Reality Project do ex-vice-presidente Al Gore, começou a se reunir em 2019 com mais de 100 educadores para discutir a criação de novas diretrizes. Em junho de 2020, o conselho estadual de educação votou para exigir que a mudança climática entrasse nas aulas de sete das nove áreas de estudo, incluindo estudos sociais e idiomas mundiais. Espera-se que o conselho vote neste verão se deve exigir que as aulas sobre mudança climática sejam expandidas para as duas áreas restantes, artes de língua inglesa e matemática.

Os padrões são projetados para ajudar as crianças a se conectarem com o que está acontecendo no mundo natural ao seu redor e, principalmente, aprender como resolver problemas. Foto: Desiree Rios/The New York Times

Antes dessa decisão, algumas vozes discordantes surgiram. Em uma audiência pública em maio, os críticos pressionaram para que teorias negacionistas já desmascaradas sobre o clima também fossem ensinadas e disseram que ensinar ciência do clima era uma forma de “doutrinação”. Um palestrante disse que o uso do termo “global” nas diretrizes deixaria as crianças desconfortáveis ao se autodenominarem americanas.

Mas uma pesquisa realizada em maio pela Fairleigh Dickinson University em Madison, Nova Jersey, descobriu que 70% dos residentes do estado apoiam o ensino sobre mudança climática nas escolas. Dan Cassino, professor que dirigiu a pesquisa, disse que essa pode ser uma das políticas mais populares do governo Murphy. Esse apoio reflete descobertas nacionais que mostram que a esmagadora maioria dos americanos, em ambos os lados da divisão política, quer que seus filhos aprendam sobre a mudança climática.

Na Slackwood Elementary, uma escola pública que atende cerca de 250 alunos do jardim de infância à terceira série, vários pais disseram que ficaram encantados com as aulas sobre o clima. Isso os aliviou de parte do fardo de tentar explicar a mudança climática e o clima extremo, disseram eles, e também lidou com a curiosidade instintiva das crianças sobre os animais e a natureza.

“Se eles forem mais respeitosos com o meio ambiente, serão bons seres humanos”, disse Niral Sheth, cuja filha mais nova, Navya, está na sala de aula da primeira série de Liwacz. “Eles precisam saber o que podem fazer. Não quero que fiquem para trás.”

Navya Sheth, uma das alunas da Sra. Liwacz. Foto: Desiree Rios/The New York Times

Muitos dos alunos da Slackwood estão aprendendo inglês - um professor contou 17 idiomas falados. Mais da metade dos alunos se qualifica para almoço gratuito ou a custo reduzido; a escola tem uma despensa emergencial que envia sacolas de comida para famílias carentes.

Do lado de fora, em um canto do parquinho, há um borboletário cercado, uma composteira e um canteiro de terra onde as crianças testaram qual tipo de fertilizante, uma variedade química comercial ou uma mistura natural, ajudou mais as plantas (o natural ganhou).

Inserção

Na semana passada, enquanto uma fumaça perigosa envolvia os céus, Liwacz e seus alunos da primeira série falaram sobre como, embora os incêndios florestais canadenses fossem assustadores, eles conseguiram ficar seguros em ambientes fechados e que a fumaça acabaria diminuindo.

“Isso faz com que eles se sintam parte do que está acontecendo fora da escola no mundo real”, disse Liwacz. “É claro que nem todos os problemas serão resolvidos. Mas está fazendo com que eles pensem: Como posso consertar isso? Como eu posso mudar isso? O que posso fazer comigo mesmo ou com meus amigos ou minha comunidade para ajudar a mudar o que vejo ou o que percebi?”

Em alguns estados, tem havido forte resistência em incorporar a ciência do clima no aprendizado em sala de aula. Embora nenhum proíba a educação sobre o aquecimento global, de acordo com Glenn Branch, vice-diretor do Centro Nacional de Educação Científica, alguns estados enquadram falsamente a ciência climática como uma questão de debate. Nesta primavera, o conselho estadual de educação do Texas emitiu diretrizes dizendo que os alunos deveriam aprender o lado “positivo” dos combustíveis fósseis.

Em uma conferência recente em Nova Jersey sobre a integração das diretrizes climáticas nas escolas primárias, vários educadores disseram que ficaram desencorajados em adicionar a ciência climática a seus planos de aula, especialmente devido aos atrasos educacionais que seus alunos sofreram durante a pandemia.

O cantinho do clima na sala de sol do Slackwood Elementary. Foto: Desiree Rios/The New York Times

Eles também disseram que precisavam de mais orientação. O estado reservou US$ 5 milhões para bolsas de educação sobre mudanças climáticas, atraindo inscrições de quase metade dos distritos escolares de Nova Jersey.

Ainda assim, em uma pequena pesquisa recente com educadores, Madden, a especialista em educação infantil, descobriu que mais de três quartos temiam que a mudança climática não fosse uma prioridade em seu distrito devido à falta de experiência no assunto. As preocupações com as controvérsias também aumentaram - com a porcentagem de educadores que disseram que os professores podem evitar o tema por ser politicamente sensível quase dobrando para 17% entre junho de 2022 e dezembro de 2022.

No entanto, os educadores na conferência concordaram categoricamente que a mudança climática deve ser ensinada para dar aos alunos um senso de agência que possa aliviar a ansiedade climática que é especialmente alta para os jovens em todo o mundo.

Questionada se aprender sobre a mudança climática pode ser assustador para as crianças, Monica Nardone, uma professora da terceira série em Trenton, olhou com incredulidade.

“Temos treinamentos de proteção” para lidar com tiroteios em escolas, disse ela. “Sério? É possível assustá-las mais que isso?” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

