Pratica atividade física? Já se perguntou quem motiva os instrutores de academia?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Para muitas pessoas, uma aula de ginástica fisicamente exigente pode ser uma saída para aliviar o estresse de uma semana de trabalho agitada. Mas o que acontece quando essa aula de ginástica é sua semana de trabalho?

“As quartas-feiras são meus dias de trabalho mais longos, o que significa que faremos algumas loucuras”, disse Cameron Dean, instrutor da SoulCycle, em sua aula das 19h30 em um estúdio no NoHo.

Cameron Dean, instrutor do SoulCycle, dá mais de uma dúzia de aulas por semana, mas ainda encontra tempo para se exercitar sozinho. Foto: Karsten Moran/The New York Times

“Meu cérebro está uma bagunça, mas meu corpo está ótimo”, acrescentou ele antes de conduzir sua quarta aula do dia - um grupo de 60 ciclistas - por 45 minutos de exercícios aeróbicos, incluindo treinamento de resistência, sprints, coreografia e treinamento com pesos.

A nutrição, o descanso, os exercícios e a recuperação mental são importantes para todos, mas talvez especialmente para os instrutores de fitness, que devem fazer com que dezenas de treinos extenuantes por semana pareçam sem esforço - até mesmo divertidos. O desafio se renova mais uma vez nos primeiros dias de um novo ano, quando uma nova onda de pessoas que buscam cumprir suas resoluções inunda as academias de todo o mundo.

O ônus físico e mental desse trabalho muitas vezes é invisível, mas os instrutores de fitness ainda são seres humanos que precisam de combustível e relaxamento. Uma olhada em seus dias típicos revela os métodos e as motivações das pessoas que motivam o resto de nós.

Quem acorda cedo

Muitas pessoas gostam de começar o dia fisicamente ativas, o que significa que os instrutores de fitness também precisam acordar com elas.

“Eu acordo entre 4h30 e 5h30 da manhã”, disse Michelle Ditto, diretora de treinamento e técnica da Pure Barre. “Sou uma pessoa que acorda cedo naturalmente, mas no mundo do fitness, isso é algo com o qual você tem que se acostumar.”

Para Lindsey Clayton, instrutora-chefe da Barry’s, acordar cedo é essencial. “Eu acordo uma hora antes de ter que sair”, disse ela. “Descobri que quanto mais velha fico, mais tempo preciso dedicar a mim mesma.”

Bethany Prostano, instrutora-chefe da Orangetheory no distrito financeiro de Manhattan, elaborou uma rotina com seu marido, também instrutor da Orangetheory.

As aulas do Sr. Dean incluem treinamento de resistência, sprints, coreografia e musculação. Foto: Karsten Moran/The New York Times





Nos dias em que as aulas começam às 6h, disse Prostano, eles geralmente acordam às 3h50. “Nós acordamos no mesmo horário, o que é muito, muito útil”, disse ela.

A cafeína é uma parte importante da rotina diária de muitos instrutores.

“Eu vivo, respiro e morro de café”, disse Prostano.

Fazendo as repetições

Embora seus empregos muitas vezes exijam que eles ministrem mais de uma dúzia de aulas por semana, muitos instrutores também se exercitam em seu tempo livre.

“O SoulCycle é um exercício, mas não é o meu exercício”, disse Dean, que vai à academia por motivos pessoais cinco ou seis vezes por semana. “Eu levanto peso porque é uma paixão minha, mas também complementa minha pedalada. O levantamento de peso me ajuda a me sentir mais forte na bicicleta.”

Shelby Adina, instrutora de ioga e fundadora da Khona Fitness & Wellness, prioriza seus próprios exercícios como uma forma de autocuidado. “Isso causou um dos maiores impactos em minha vida, o fato de eu realmente me servir primeiro”, disse Adina. “Quando vou à academia, estou levantando peso e fazendo musculação.”

“Sempre me sinto melhor quando movimento meu próprio corpo para mim mesma”, disse Ditto. “Muitas concepções errôneas podem surgir quando as pessoas dizem: ‘Ah, você dá aulas de ginástica, você só se exercita o dia todo’. Mas eu preciso me concentrar em mim mesmo para colher esses benefícios.”

Em algo altamente identificável, Dean só quer relaxar e assistir TV após seus longos dias de trabalho. Foto: Karsten Moran/The New York Times

Recuperação emocional

Além do descanso físico, Dean disse que a descompressão emocional e mental é o tipo de recuperação mais importante em sua linha de trabalho.

“Acho que nunca vou me acostumar com os picos de resistência emocional e depois com a queda profunda que ocorre uma hora após a aula”, disse ele.

Para Adina, algumas ações bastante simples são importantes para reforçar a recuperação.

“Adoro fazer afirmações positivas - quando minha energia está baixa, simplesmente ficar na frente do espelho e me elogiar e ser minha maior líder de torcida”, disse ela. “Isso me deixa animada para o dia e também é essencial para o meu processo de recuperação, pois me faz voltar a pensar no jogo.”

Descompressão

Quando a música é desligada, quando as máquinas param de girar e quando as roupas de ginástica são substituídas por pijamas, até mesmo os instrutores mais intensos relaxam de uma forma que seus alunos podem achar interessante.

Clayton termina seu dia preparando o jantar com a esposa e ligando a televisão para assistir a um reality show e se sentir confortável. “O dia é longo”, disse ela. “Eu só quero relaxar.”

As noites de Dean são semelhantes.

“Normalmente, chego em casa às 8 horas e faço o jantar”, disse ele. “Depois, minha noiva e eu relaxamos, ficamos com os cachorros e assistimos à série Bravo.”

