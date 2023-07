Quais os benefícios do Tai Chi, um exercício para o cérebro e o corpo?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - “Acariciar a crina do cavalo selvagem.” “Mãos de nuvens.” “Abraçar o tigre e voltar à montanha.” Esses não são títulos de canções nem de poemas. Na verdade, são os movimentos enganosamente complexos do tai chi.

Com cerca de 250 milhões de praticantes, o tai chi é geralmente citado como uma das mais populares atividades físicas do mundo. A prática se originou como uma arte marcial na China, no século XVII. Diferente do caratê e do taekwondo, o tai chi se concentra na força silenciosa e não na luta, o que o torna mais acessível para idosos e pessoas que sofreram algum tipo de lesão.

Sherry Zhang demonstrando tai chi em um uniforme tradicional em Manhattan. Pesquisas sugerem que a prática pode melhorar o equilíbrio, a mobilidade e até a flexibilidade cognitiva. Foto: Isabelle Zhao/The New York Times

Shirley Chock, de 48 anos, começou a praticar por volta dos 20, depois de romper o ligamento cruzado anterior. Ela treinava wushu kung fu, arte marcial mais acrobática que causou o rompimento, mas o tai chi lhe ofereceu uma reabilitação com baixo impacto. Ex-profissional da área financeira que nasceu em Nova York e passou a infância em Taiwan, Chock também achou o tai chi benéfico para controlar o estresse. Depois de aproximadamente dois anos, começou a ensiná-lo e acabou assumindo a Aiping Tai Chi, a escola de Connecticut onde se formou. “Desde então, a frase que mais ouço é: ‘Gostaria de ter descoberto essa prática quando era mais jovem’”, contou ela. Veja o que torna o tai chi tão útil e como começar a praticar quando estiver pronto.

Os benefícios

O tai chi combina foco mental e esforço físico para desenvolver força, flexibilidade e atenção plena, de acordo com Peter Wayne, diretor do Centro Osher de Medicina Integrativa e autor do “Guia de Tai Chi da Faculdade de Medicina de Harvard”.

As posturas são executadas em pé, e exigem menos que muitas das posturas de ioga, por exemplo. “Como o tai chi evoluiu no que diz respeito à função física e à interação, acho que nos prepara melhor para atividades da vida cotidiana, como levantar as compras, abrir portas ou recolher objetos do chão”, disse Wayne. O tai chi também é diferente das técnicas passivas, como a meditação, porque combina a respiração profunda com o movimento, o que, segundo os especialistas, ajuda a acalmar o sistema nervoso.

Continua após a publicidade

Pesquisas sugerem que o tai chi também pode melhorar o equilíbrio e a mobilidade, inclusive em pessoas com problemas neurológicos como a doença de Parkinson. Também ajuda a prevenir quedas em idosos. Ao fortalecer os músculos que circundam as articulações, o tai chi também alivia a tensão nelas, explicou a dra. Amanda Sammut, chefe de reumatologia do Hospital Harlem e professora assistente de medicina da Universidade Columbia.

Movimentos mais avançados no tai chi podem parecer intimidadores, mas dominar até mesmo os movimentos mais básicos também pode ser recompensador. Foto: Isabelle Zhao/The New York Times

Como começar

O nome tai chi se refere tanto à prática quanto à filosofia subjacente de yin e yang - que afirma que não há o bem sem o mal, nem a escuridão sem a luz, ensinou Chock.

Existem vários estilos - incluindo Yang, Chen e Sun - que levam o nome de professores ou fundadores importantes. “Embora existam diferenças, há muito mais pontos em comum”, observou Wayne, e não há provas científicas de que algum deles seja superior. Para iniciantes, Chock recomenda o estilo Yang; como é o mais popular, há muitas aulas disponíveis.

Não existe certificação padronizada para os instrutores, por isso Wayne sugere pesquisar escolas e cursos on-line.

Teste pelo menos duas aulas para ter certeza de que se sente confortável com o espaço, o estilo de ensino e os colegas. “O tai chi é experiencial; é preciso vivenciá-lo e senti-lo”, comentou Chock.

Continua após a publicidade

Apesar de ser baseado nas artes marciais, o mais provável é que você não lute. Os alunos avançados podem lutar contra parceiros, mas a maioria das aulas ensina movimentos individuais. Aqui estão quatro deles, adequados para iniciantes.

Ao contrário de outras formas de meditação, o tai chi combina a respiração com o movimento, que alguns especialistas dizem que treina seu corpo para resistir à tensão sob o estresse. Foto: Isabelle Zhao/The New York Times

Derramamento de chi

Fique em pé, com os pés afastados na largura dos ombros. Dobre os joelhos suavemente, levante o pé esquerdo e dê um passo largo para a esquerda. Centralize o peso corporal. Comece a balançar para a frente e para trás, levantando os calcanhares, depois os dedos dos pés e, em seguida, os calcanhares novamente.

Cada vez que avançar sobre os dedos dos pés, eleve os braços até a altura do peito com as palmas das mãos para baixo e os pulsos soltos. Ao balançar para trás sobre os calcanhares, abaixe os braços para os lados, com as palmas das mãos voltadas para trás.

Elevação da energia

Fique em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, e, em seguida, levante o pé esquerdo e dê um passo largo para a esquerda. Dobre os joelhos com um pequeno agachamento enquanto levanta os braços à frente, mantendo os pulsos e as mãos relaxados. Em seguida, pressione as mãos de volta para baixo enquanto estica gradualmente as pernas.

Continua após a publicidade

Mãos de nuvens

Fique em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, e, a seguir, dobre suavemente os joelhos enquanto levanta o pé esquerdo e dá um passo largo para a esquerda. Endireite os joelhos e, ao fazê-lo, levante os braços até a altura do peito, com as palmas das mãos voltadas para baixo e as mãos e os pulsos soltos e relaxados. Com calma, dobre os joelhos para baixo em um miniagachamento, com os braços à frente. Gire a cintura de modo que o abdome e o peito fiquem voltados para a direita; ao fazer isso, transfira o peso para a perna direita e passe a mão direita para cima e para o outro lado, pela frente do rosto, com a palma voltada para dentro. Quando sua mão passar pelo centro do corpo, abaixe o braço.

Repita na outra direção, girando o tronco para a esquerda, deslocando o peso para a perna esquerda e passando a mão esquerda para cima e na frente do rosto, e depois para baixo.

Banhando-se com o chi celestial

Fique em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, e, em seguida, levante o pé esquerdo para dar um passo largo para esse lado. Lentamente, levante os braços para os lados e depois para cima. Faça um círculo com as mãos, com as palmas para baixo, na frente do rosto e em direção ao chão. Visualize a energia rejuvenescedora fluindo pelo seu corpo, ancorando-o no chão.

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times