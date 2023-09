Opinião: Quando parei de tentar me otimizar, melhorei

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Há alguns anos, estive embaixo de um penhasco saliente vermelho perto da minha cidade natal, Carbondale, no Colorado. O dia estava maravilhoso. Alces mastigavam a grama marrom à beira do rio. Um falcão cavalgava pelo vento. Moradores da cidade e itinerantes, alguns vestidos e outros não, perambulavam por uma fonte termal próxima. Eu estava equipado, pronto para escalar. Eu estava tentando fazer um percurso pela primeira vez, “onsight”, como chamamos, o que significa que eu não sabia onde estava entrando. Teria sido uma escalada difícil para mim - para fazer onsight em escaladas difíceis, você precisa de clareza. Sem interferências.

Minha autoestima estava ligada naquele momento ao meu sucesso ou fracasso, e isso provocou uma reação em cadeia. Foto: Marco Quadri/The New York Times

Quando eu estava prestes a subir, um nervosismo em meu corpo, que ainda não havia sentido, disse olá. Isso não é bom para nenhum atleta.

Desesperado, pintei uma camada de confiança em minhas paredes internas de dúvida.

Eu me visualizei no topo, comemorando.

“Você pode fazer isso”, eu disse a mim mesmo com firmeza. “Se você acreditar, o sucesso é certo.”

Não funcionou. Eu caí perto do topo. Derrotado, fui para o chão e percebi - com força e com a clareza que procurava minutos antes - que o desejo de executar o percurso tinha me impedido de fazê-lo. Minha autoestima estava ligada naquele momento ao meu sucesso ou fracasso, e isso provocou uma reação em cadeia: desejo não natural, pressão, ansiedade de desempenho, expectativa, uma mente apaixonada pelo topo, mas um corpo lutando abaixo, decisões ruins, movimentos irregulares, distração, frustração. Tudo nessa ordem também.

Em um impulso, disse a mim mesmo que, na minha próxima tentativa, o sucesso ou o fracasso seriam irrelevantes. “Faça um movimento de cada vez. Isso é tudo.” Eu me libertei de qualquer coisa que pudesse acontecer. Caso encerrado.

Funcionou. Flutuei até o topo com equilíbrio, clareza e perplexidade.

Esse momento me fez pensar e depois pesquisar. Em algum momento, enquadrei essa experiência em termos de aritmética simples: quando acrescentei (determinação, coragem, autoconfiança, desejo), falhei. Quando retirei (o desejo de sucesso), meu corpo se movimentou com maior fluidez e naturalidade. Eu melhorei. Gostei mais também, o que, como atleta há 30 anos, não achei possível.

Eu descobri o poder da subtração.

A tática da subtração vai na contramão da chamada revolução da mentalidade, na qual parece que todos estão acrescentando esta ou aquela qualidade à sua abordagem mental. A mentalidade do crescimento. A mentalidade da abundância. A mentalidade da gratidão. Mas neste gênero de auto-otimização, se é que podemos chamá-lo assim, estamos adicionando cada vez mais fita adesiva a algo que não está quebrado - nossa mente - até que ela esteja tão coberta que perdemos de vista a máquina lindamente projetada por baixo de tudo e assim, ela se torna, de fato, quebrada.

Essa ideia - de realizar atos com o mínimo de interferência possível - não é aplicável apenas no esporte. Sim, pode nos ajudar a acertar o alvo, mas também pode nos ajudar a tocar uma sonata para piano com elegância ou a estar mais presente com nossos filhos. Como disse o psicólogo esportivo Ken Ravizza: “Realize um momento de cada vez”. Minha experiência nos anos desde aquela escalada me ensinou, inequivocamente, que o corpo não tem noção de conceitos como sucesso ou fracasso. Os conceitos se originam na mente, e é assim na vida e no esporte.

Ler sobre o que os atletas de ponta consideravam o estado de espírito ideal me levou a algumas conclusões surpreendentes. Primeiro, o poder de subtração sempre existiu. Embora você possa encontrá-lo em entrevistas e escritos de atletas olímpicos, treinadores de ponta, psicólogos esportivos e até mesmo de guerreiros samurais, raramente isso foi articulado explicitamente. Em segundo lugar, é muito mais difícil de praticar do que eu imaginava. Terceiro, você ganha mais quando incorpora isso. E, para que conste, não há nada de errado em vencer.

Mas para nos libertarmos desses laços de autovalorização, precisamos cultivar qualidades mais sutis - inteligência emocional, moderação e capacidade de reconhecer e aceitar os nossos próprios sentimentos. A chave é remover barreiras à clareza, e não adicioná-las na esperança de alcançar os nossos objetivos.

Do início a meados da década de 1920, o autor francês Antoine de Saint-Exupéry pilotou aviões, comercialmente por um período, e também para a Força Aérea Francesa. Ele era um aventureiro, um poeta da vida. Ele também escreveu um dos meus livros favoritos: Terra dos Homens. Nele encontrei uma das frases mais inteligentes já escritas sobre a condição humana, embora na época ele estivesse falando sobre aviões: “A perfeição não é alcançada quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há mais nada a retirar, quando um corpo foi despojado até a nudez.”

Naquele dia, no final da subida, finalmente entendi do que falava Saint-Exupéry. Somar vem naturalmente na vida, a partir do simples ato de viver; hábitos se formam, os padrões mentais tornam-se fixos. Ciúmes, inseguranças e fobias criam raízes com uma facilidade perturbadora. Podemos tentar nos consertar, mas muitas vezes colocando mais tiras de fita adesiva.

Mas, contra o que parece ser o bom senso, é necessário trabalho diário para regressar à nudez.

Uma grande performance nada mais é do que um momento encantador, e momentos encantadores estão por toda parte. Para chegar lá, você precisa eliminar o que está causando expectativa e frustração - impaciência com aqueles que você ama, ciúme de um amigo ou raiva de seus filhos. Como aconselha Saint-Exupéry, devemos retirar até que não haja mais nada para remover. O que resta quando você faz isso? Apenas uma ação. Você está nela, então, no esporte ou no amor, com clareza, intensidade e solidez. Você se ajusta com rapidez e habilidade. Você não está mais vinculado à adição. Você é livre para agir.

Isso é vencer. Isso é perfeição. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

